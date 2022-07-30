«Он называл свой член Олег Петрович-младший»: эпизоды, убившие надежду на секс

Мужчины и женщины рассказали «Газете.Ru» о ситуациях, которые свели на нет весь романтический настрой и отбили желание заниматься сексом.

Костя, 32 года, про «Гитлера в засаде»

Я был страстно влюблен в однокурсницу. Отношения развивались медленно, я ужасно волновался, как все пройдет. И вот, наконец, мы остались наедине, я раздеваю ее и понимаю, что Юля – поклонница всего натурального, проще говоря – в зоне бикини и на лобке у нее густые кучерявые волосы.

Моя предыдущая девушка была фанаткой орального секса, и я считал, что очень преуспел в этой области. И вот начинаю делать Юле куннилингус, а через минуту слышу звуки, максимально не похожие на стоны страсти. Она хохотала, потому что я напомнил ей – цитирую – «Гитлера в засаде». Надо ли объяснять, что эта наша встреча была последней?

Наталья, 23 года, про «плохую дочурку»

Мой новый парень во время прелюдии однажды игриво спросил: «Дочурка порадует своего папочку? А иначе папочка ее накажет!» Фраза в целом не из лучших, а если учитывать, что мой родной папа действительно ласково называл меня дочуркой, то секса мне расхотелось моментально, а с этим партнером – навсегда. Ладно бы «крошка» или «малышка», но «дочурка»! Еще бы внучкой Снегурочкой назвал, Дедушка Мороз!

Владимир, 43 года, про зеркало и позы

Я встречался с девушкой, которая очень следила за собой. Я ни разу не видел ее без идеальной укладки или макияжа. На наши первые выходные в отеле она приехала с огромным чемоданом вещей и косметики, а перед тем, как лечь в постель, час, не меньше, провела в ванной – вышла благоухающая, легла на кровать…

В процессе секса я понял, что она все время смотрит на себя в зеркало и принимает максимально выигрышные позы, и это занимает ее куда больше, чем процесс. Чувствовал себя как в кино – в худшем смысле.

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Алена, 36 лет, про складки и растяжки бывшей

Когда Женя раздевал меня, то громко восхищался, какая я красивая и стройная. Не то, что его бывшая! Какая у меня шикарная кожа – нет «мерзких растяжек» и целлюлита – не то, что у нее. И животик плоский – без «отвратительных жирных складок». И изящная грудь, а не «отвисшие сиськи»… Наверное, у меня было еще много конкурентных преимуществ, но я так о них и не узнала – ушла. Очень хочется узнать адрес, чтобы прислать его бывшей пачку антидепрессантов и букет цветов. «Мне стыдно перед окружающими за мужа с «кустами» под мышками и шершавыми пятками» «Мэнскейпинг» (от англ. manscaping) – слово, обозначающее уход за растительностью на мужском... 24 июля 14:00

Евгений, 32 года, про порнострасти и симуляцию оргазма

Девушка, с которой мы встречались, в наш первый секс решила, видно, поразить меня всеми штампами из порнографии: она рычала, кричала, расцарапала мне спину и даже пыталась укусить. А еще она симулировала оргазм – я неплохо знаком с женской физиологией и понимаю, что его признаки – это не только громкое «дааа, мой милый».

Кристина, 34 года, про забытое имя

Это был курортный роман – о любви на всю жизнь речи не шло, но какие-то чувства у меня все же были. У Андрея, как мне казалось, тоже: он шептал, что с ним такое в первый раз, что он искал такую, как я, всю жизнь. А потом добавил: пойми, для меня это очень серьезно, Настенька!

Антон, 40 лет, про блестки и скорпиона

Моя подруга решила приготовить мне сюрприз на день рождения – сделала полную эпиляцию «там» и временную картинку – со скорпионом и блестками. Я почувствовал себя растлителем малолетних – о каком сексе тут может идти речь?

Марина, 37 лет, про Олега Петровича

Моего молодого человека звали Олег, Олег Петрович. Так же, как и его, простите, член. Когда мы впервые оказались в постели, он сказал, что хочет познакомить меня с Олегом Петровичем-младшим.

Я мысленно поморщилась, но попыталась переключиться. Если бы! Он устроил целый кукольный спектакль: Олег Петрович пришел к Марине Игоревне и хочет познакомиться поближе с ней. Давай, Олег Петрович, не подведи… Через пять минут таких игр я не выдержала и наврала, что забыла выпить таблетку.

Дамир, 36 лет, про рваные колготки

Арина была моей коллегой, я долго и красиво ухаживал за ней и, вроде бы, добился взаимности. Пригласил ее домой – отмыл квартиру до блеска, купил цветы, накрыл стол, даже подстригся. Встретил девушку у метро, привел домой, трепеща. В коридоре она снимает сапоги – а под ними драные колготки.

На одной ноге зашиты кое-как, на другой – дырка, и из нее торчит большой палец, а на ногте облупленный сиреневый лак. Она улыбалась, шутила, говорила тосты – а я думал об этом пальце и к горлу подкатывала тошнота. Еле просидел час и, сославшись на плохое самочувствие, выпроводил ее. Чувствовал себя козлом – обидел девушку, но ни сказать, ни забыть так и не смог.

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Алина, 42 года, про речевые ошибки

Сергей был брутальным и молчаливым красавцем – говорила в нашей паре, в основном, я, а он улыбался, смотрел со значением или просто обнимал за плечи. В 18 лет этого достаточно, чтобы влюбиться. Конечно, я решила, что он станет моим первым мужчиной. Но, к сожалению, именно в день Х он решил разговориться: сообщил, что у меня «сладкие, как вино, губки», «попка как орех» и прочие пошлые комплименты самого низкого пошиба. А когда он снял с меня белье и сообщил, что ему нравится, когда девушки «броют волос», я поняла, что секса у меня точно не будет.

Маша, 27 лет, про длинную цепочку

Мой ухажер носил огромный крест на длинной цепочке. И никогда его не снимал. Разумеется, религия – это личное, но когда дело дошло до секса, этот крестик со всей дури стучал мне по зубам и ужасно отвлекал от всего. Больше мы не встречались.