«Я почувствовала тепло от ее ладони и отдала ей все деньги»: 5 историй о походах к гадалкам

Россиянки рассказали «Газете.Ru», зачем во время учебы в школе или институте они обращались к гадалкам, магам и целительницам, что им удалось у них узнать и сбылись ли эти предсказания. А психолог объяснила, почему молодые девушки так хотят узнать свою судьбу и обращаются к экстрасенсам.

Женя из Пскова, 27 лет: «Я попросила гадалку помочь мне выбрать парня по фото и пожалела об этом»

Эти цепкие черные глаза и лоснящуюся кожу на лице никогда не забуду. Гадалка в упор смотрела на меня и монотонным голосом говорила: «Ну, доставай фото своих ухажеров, посмотрим, чего они стоят».

Мне было 17 лет, я училась на первом курсе, и какой-то черт дернул меня пойти советоваться с гадалкой. Дело в том, что мне предлагали встречаться два молодых человека, но я сомневалась, кому отдать предпочтение, а кому отказать.

«Хитрый и жадный!» – вынесла вердикт гадалка, взглянув на первое фото.

Я попробовала возразить, ведь парень был очень щедрым. Уж в чем-чем, а в жадности его упрекнуть нельзя было.

«Конфетку тебе купил и уже щедрый, да? Вот что он тебе подарил? Будет тобой пользоваться за просто так», – протестующе выкрикнула женщина.

Про второго кандидата в женихи она сказала: «У него спина больная, потому что много за рулем ездит. Знаешь… у него, помимо тебя, другие есть, не рассчитывай на него».

В реальности же у парня даже водительских прав не было. Я не стала спорить и полезла за кошельком. Она с жадностью следила за моими руками, достающими деньги. Но, увидев сто рублей на столе, недовольно поджала губы.

«Мы договаривались на больше», – заявила мне женщина.

«Мы договаривались, что вы правду скажете. А если считаете, что я вас обманула, то обратитесь в правоохранительные органы», – спокойно ответила я.

После услышанного гадалка своим черными глазами буквально просверлила меня насквозь.

Я так и не стала ни с кем из этих ребят встречаться. Мама тогда сказала: «Не можешь выбрать из двоих – найдешь третьего». Так и получилось.

close 100% Pexels

Елена из Твери, 40 лет: «Я встречалась с парнем только потому, что он подходил по описанию гадалки»

На первом курсе я пошла к «проверенной» гадалке. Та мне сказала: «Пятнадцатого числа ты встретишь свою судьбу, имя на С и военный».

И вот пятнадцатого июня я пошла гулять с подругами и познакомилась с двумя ребятами из полиции, один из них – Сергей, он начал за мной ухаживать.

Честно говоря, парень был не особо хорош, с ужасным чувством юмора и вообще мне не нравился. Но я себе сказала: раз судьба, то, значит, судьба! Долго пыталась разглядеть в нем хорошее. Получается, я встречалась с парнем только потому, что он подходил по описанию гадалки.

Промучилась три месяца, в итоге не выдержала и бросила его, после чего вздохнула с облегчением. А «судьба» еще и гадостей на прощание наговорил.

Наталья из Москвы, 36 лет: «Гадалка сказала нам правду. Или это наша фантазия?»

В студенчестве мы с подругой Юлей ходили гадать то ли на фасоли, то ли на горохе… Просто из любопытства.

Женщина была очень приятной и внимательной. Когда мы зашли к ней в комнату, она долго нас изучала, а потом сказала: «Ладно, не буду вас разделять, вы же все друг о друге знаете».

«Ты этот мир с ног на голову задумала перевернуть? Только вверх ногами ходить тебе будет неудобно. И этот твой невысокий темный мужчина… Не то, чтобы он плохой, но будь с ним осторожна», – гадалка чуть наклонила голову вниз и смотрела поверх очков то на мисочку с горохом, то на мою подружку.

Мне же она нагадала стандартный набор, который можно присвоить любому человеку: много новых бумаг, поездки, встречи… Но было кое-что интересное: гадалка мне посулила выигрыш в какую-то жизненную лотерею. «Чтобы об этом никто не узнал, мы сожгли паспорта»: 5 историй студенток о «стыдных» поступках У многих россиян есть хотя бы одна пикантная история из студенческой жизни. Пять бывших студенток... 02 июля 14:13

По пути к метро мы расшифровывали ребус предсказаний для Юли. После учебы моя подруга собиралась мигрировать в одну из стран Латинской Америки, где ее ждал возлюбленный по переписке. Да-да, невысокий и смуглый! Нам удалось расшифровать и тайный смысл «перевернутого» мира: переехав из северного полушария в южное, она образно будет ходит вверх ногами. Просто фантазия у нас – отменная!

На следующее утро мы не пошли на занятия – обе лежали с высокой температурой. Юля назвала это расплатой за то, что мы пытались узнать судьбу.

Прошло много лет. Подруга ездила в далекую страну, где собиралась выйти замуж, но у них не сложилось из-за разницы в менталитете. Зато она отлично подтянула свой испанский и ела, по ее словам, самые вкусные в мире стейки из говядины.

Что касается моего выигрыша в жизненную лотерею, то я жду его до сих пор. Мне хочется верить, что это правда.

Екатерина из Брянской области, 29 лет: «Я почувствовала тепло от ладони целительницы и отдала ей деньги»

Когда такси высадило нас с однокурсницами у дома гадалки, мы с подругами взвизгнули от удивления. Возле богатого частного дома стояла огромная очередь: взрослые женщины, молодые девушки и даже интеллигентный молодой человек (что он здесь забыл?). А нам хотелось заглянуть в будущее, правда, отважилась это сделать только я, а две подружки просто меня поддерживали.

Мы заняли очередь за холеной блондинкой лет 45-ти, которая стояла с огромной сумкой, набитой косметикой.

«А нужно было привозить подарки? Вижу у вас косметика, а я ничего не привезла», – обратилась я к ней.

«Нет, говорят, к ней только с деньгами можно приходить. А косметику я привезла, чтобы зарядить на молодость. Я из Москвы приехала, поэтому сразу побольше привезла», – призналась женщина и поправила прическу.

Честно говоря, я не верила в заряженную косметику, даже стало немного смешно. Но потом смеяться можно было уже надо мной.

Промаявшись несколько часов в очереди, я наконец зашла к… Я даже не знаю, как назвать эту женщину, которая умела практически все – и крем для лица зарядить, и будущее увидеть. Передо мной сидела брюнетка с совершенно незапоминающимся обычным лицом. Горели свечи, одну из них она держала в руках.

close 100% Pexels

«Если почувствуешь тепло, значит, с тобой можно работать – сделаю амулет на удачу, который подчистит твое будущее, оно будет более счастливым», – пообещала мне целительница и поднесла к моему лицу свою ладонь, не дотрагиваясь до кожи.

«Чувствую!», – у меня пробежались мурашки от «волшебства».

Женщина назвала цену за первый прием: пять тысяч рублей. Мне говорили, что меньше трех не будет, но пять… Через десять дней надо было приехать за амулетом и отдать еще столько же.

«За эти дни ты должна до конца смылить этот кусок мыла», – она накапала свечкой на мыле какой-то символ и вручила мне.

Это было лет десять назад, а пять тысяч для меня и сейчас большие деньги. Где взять такую сумму? Я решила попросить у папы, сказала ему все, как есть.

Он закричал: «Физику учи, девочка моя! Ты знаешь, какая температура над поверхности пламени свечи? А ты думаешь откуда тепло от ее ладони? Она ее над свечкой нагрела!»

Ну, и еще отец наговорил мне разных слов, которые не пропустит цензура.

Однажды у нас на ночь отключили электричество, и мы зажгли свечку. Папа описывал ладонью круги над свечкой, а потом захохотал и сказал: «Дочь, а мне пять тысяч дашь?»

Марина, из Московской области, 31 год: «Маг и волшебник оказался озабоченным мужчиной»

Мне было 16 лет, когда я решила обратиться к услугам какой-нибудь гадалки. Рассказала об этом подружке Олесе, она идею поддержала. У меня основной вопрос был по учебе – я училась в 11-м классе и, как тогда говорили, «шла на медаль», но меня не выносила одна учительница. Получу я медаль или нет? У подруги – дела любовные: она встречалась с парнем Сережей и хотела узнать, если ли у них будущее.

Стали спрашивать, у кого есть контакты гадающих «бабок». Одна из знакомых дала телефон мужчины и сказала: «Это настоящий волшебник и маг! Всю правду говорит!»

В субботу рано утром мы были на вокзале, дорога нешуточная – больше трех часов в одну сторону. А потом еще нужно было добираться до села пешком больше часа. Но мы целеустремленные!

У калитки нас встретил обычный мужчина лет 50-ти в инвалидной коляске, у него было что-то с ногами. Выглядел опрятно, современно, много улыбался, шутил, рассказывал, как живет. У него приличный дом, чистый двор. Принять нас решил в гараже, так как у него там «инвентарь» для предсказания.

Мужчина достал два изогнутых куска проволоки и начал крутить их в руках, затем резко переставал и смотрел, в каком положении остановится этот гадательный «инвентарь».

Итак, мне «маг» объявил, что никакой медали не будет, а Олесе – что ее школьная любовь через полгода улетучится, а через год она найдет себе другого парня. Мы расстроились. И я бы поверила в эти предсказания, если бы не один момент…

«Главное – это не ваши медали и любовь-морковь. Главное – здоровье. Видите, я в коляске. А у тебя точно грыжи нет?» – кивнул «волшебник» в сторону моей подруги. Олеся смотрела на него испуганными глазами и пожала плечами.

Я была следующей. Предсказатель повернул голову в мою сторону и заявил: «У тебя случай сложнее. На тебя узелки на простыни завязали, из-за этого ты не сможешь кончать». От этих слов я лишилась дара речи! Мужчина продолжал: «Не знаешь, что такое «не кончать?» Это когда оргазм человек получать не сможет. Такую порчу надо обязательно снимать!»

Мы поняли, что нам нужно срочно уходить. Денег он с нас почти не взял: «Ну если так хотите, оставьте на чай. Вернее, на кофе, чай я не пью». Напоследок порекомендовал мне не затягивать со снятием порчи и настаивал, чтобы я приехала к нему уже в этом месяце.

В итоге, я получила свою медаль. У Олеси и Сережи сейчас двое детей – они поженились почти сразу после школы. Все говорили, что ранние браки обычно рушатся, а они вместе до сих пор.

А что касается оргазма… Я поняла, что «маг» несет полную чушь, так как на тот момент я его уже испытывала и не раз.

close 100% Pixabay

Почему юные девушки хотят узнать свою судьбу и обращаются к предсказателям

Отвечает Ольга Романив, семейный психолог:

– Узнают свою судьбу и обращаются к предсказателям в нашей стране не только юные девушки. Оккультно-мистические услуги на территории РФ пользуются огромной популярностью, особенно у женской половины населения. В случае с молоденькими девушками, только начинающими самостоятельную жизнь, обращение к колдунам и экстрасенсам вроде бы понятно – хочется принять верное решение, нет возможности посоветоваться с кем-то из близких, нет уверенности в себе и завтрашнем дне, еще нет понимания своих потребностей.

Со стороны психологии – хочется получить быструю подсказку, как жить, не имея проблем, разочарований и неприятностей. Да, немного отдает инфантилизмом и перекладыванием ответственности на чужие плечи, но в силу отсутствия жизненного опыта это не так страшно.

Тем более, каждая из рассказанных историй имеет достаточно оптимистичную концовку – понимание, что обращение к гадалкам было не более чем юношеской ошибкой, то есть бесценным жизненным опытом, который, я надеюсь, помог понять героиням всех этих историй, что свою жизнь мы строим сами и наш выбор зависит от нас, а не от потусторонних сил.

Но на деле, скорее всего какая-то часть героинь сделала другой вывод, что эти гадалки были неправильными, но существуют правильные и настоящие. К помощи гадалок обращаются не только вчерашние школьницы и студентки, а достаточно взрослые люди, верящие в чудеса и желающие получить гарантированные подсказки, как им жить дальше, как вернуть мужа, как отбить чужого мужа, как сделать так, чтоб все желания сбывались, не прикладывая никаких усилий. Спрос, как известно, рождает предложение.

В чем причина такого широкого распространения подобных услуг? Скорее всего, в менталитете, к которому дополнительно прилагаются инфантилизм и повсеместное желание переложить свою ответственность на чужие плечи.

Это часто идет из семьи: если мама с бабушкой ходят по гадалкам в надежде узнать свою судьбу, то и для дочери подобное поведение — норма.

И даже далеко за примерами ходить не нужно – у каждого есть пара-тройка, а то и больше знакомых разных возрастов и разного социального статуса, в тех или иных жизненных ситуациях прибегающих к оккультным услугам.