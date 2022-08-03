Как подготовить ребенка к школе: советы родителям

Есть мнение, что к первому классу ребенок должен читать, писать, знать таблицу умножения и обладать еще десятком навыков. Но так ли важны эти компетенции и чему действительно стоит учить детей перед началом школы, «Газете.Ru» рассказали педагог и психолог.

С какого возраста начинать подготовку к 1-му классу

Учитывая, что большинство детей поступают в школу в 6,5 — 7,5 лет, оптимальный возраст для начала подготовки к 1-му классу — 5 лет. Так считает психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

«Это золотая середина. Когда ребенок уже имеет определенный интеллектуальный запас и можно работать над систематизацией и анализом его опыта», — объясняет специалист.

Мнение психолога разделяет руководитель отдела методики преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Нина Мушта. Эксперт напоминает, что для формирования каждого навыка природой отведено определенное время. И даже если ребенок опережает естественное взросление, то учить его читать или считать, например, в два года — рано. Тест: проверьте, сможете ли вы правильно поставить ударение в этих словах Орфоэпия – один из самых запутанных разделов русского языка, хотя нам часто кажется, что поставить... 22 июня 12:51

«Подобные попытки стремительно ускорить развитие не просто лишают детей детства, но и приводят к тому, что мозг ребенка, который в определенном возрасте заточен на развитие условно трех основных навыков, бросает свои усилия на четвертый сложный навык, а в итоге три основных в развитии страдают, так как возможности не безграничны, тем более в дошкольном возрасте», — подчеркивает педагог.

Главное правило в подготовке к школе — всему свое время. Родители стремятся отдать ребенка на развивающие занятия, где детей учат рисовать, читать, писать, и в целом, эксперты отмечают, что в этом нет ничего криминального. Важно, чтобы обучение проходило в игровой форме, так как это основная форма деятельности ребенка в дошкольном возрасте.

Как правильно подготовить ребенка к 1-му классу

По мнению специалистов, к подготовке надо подойти заранее, разумно распределив задачи, которые надо освоить в течение года.

В отличие от детского сада, в школе за ребенком не будут следить так тщательно, поэтому стоит заранее озаботиться тем, насколько он самостоятелен.

Психолог Екушевская предлагает оценить самостоятельность ребенка, ответив на следующие вопросы:

— Выполняет ли ребенок какие-то домашние обязанности — убирает свои игрушки, поливает цветы, складывает посуду в мойку, убирает в шкаф свою одежду?

— Вспоминает ли он сам о том, что надо почистить зубы или помыть руки перед едой?

— Способен ли ребенок без посторонней помощи одеться, собрать портфель, вспомнить, куда он положил ту или иную вещь?

— Свободно ли чувствует себя ребенок, если родителей нет рядом?

— Знакомится ли он со сверстниками самостоятельно, умеет ли поддержать коммуникацию?

— Умеет ли занимать себя каким-то делом/увлечением самостоятельно?

— Доводит ли дела (поручения) до конца?

Если есть чувство, что до самостоятельности еще далеко, стоит заранее озаботиться этим пунктом.

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Второй важный момент — чтобы ребенок спокойно относился к мысли, что ему предстоит пойти в школу. «Все незнакомое пугает и тревожит. Школа — в том числе», — объясняет Екушевская. Преодолеть чувство неизвестности помогут совместный просмотр фильмов о школьной жизни, рассказы родителей о своей школьной жизни (что было в первый месяц учебы, как получилось найти друзей и т.д.), покупка атрибутов школьной жизни (портфель, тетрадки и др.), знакомство со зданием школы, в которую семья планирует устроить ребенка.

Третий пункт, о котором необходимо позаботиться — у ребенка должно быть желание учиться, узнавать новое.

«В школе ребенку должно быть интересно, поэтому если его подготовить к первому классу еще до начала учебного года, может произойти обратный эффект. То же самое случится, если совсем не заниматься с дошкольником, не разговаривать с ним о переходе на новый этап. Ведь если дошкольник не будет знать базовых вещей, он ничего не поймет на уроках, и это приведет к демотивации», — рассказывает педагог Мушта.

Что должен знать и уметь ребенок перед школой

По мнению педагога Нины Мушта, наличие навыков и умений должно быть связано, в первую очередь, с непредметными знаниями. «Дошкольнику элементарно нужно знать ответы на простые вопросы о себе и своей семье (называть свои имя и фамилию; ФИО, профессию и место работы родителей; домашний адрес и номера телефонов членов семьи), а также уметь коротко рассказать о себе и своих интересах, — объясняет специалист, — Если говорить о предметных навыках, то к первому классу дети не должны в обязательном порядке считать в уме, знать таблицу умножения, хорошо читать и писать. В этом возрасте достаточно знать названия животных, уметь отличать друг от друга времена года, считать до десяти, делить слова на слоги, рисовать линии и фигуры, а также выделять цвета».

По мнению педагога, гораздо важнее, чтобы к 1 классу дети наработали элементарные поведенческие и культурные навыки, когда дошкольники умеют общаться со сверстниками, знают основные правила поведения в обществе, готовы слушать и выполнять простые распоряжения взрослого.

Психолог Екушевская также подчеркивает, что развивать конкретные навыки (счета, чтения, письма и др.) бесполезно, если ребенок будет не готов к школе психологически. По мнению эксперта, ускорить психологическую подготовку поможет отработка навыков коммуникации, эмоционального интеллекта, самоорганизации. Как научить ребенка считать в уме: быстрый и проверенный способ Несмотря на то, что в школе не требуют, чтобы к первому классу ребенок освоил навык устного... 22 июня 12:05

Чтобы ребенок умел общаться со сверстниками и учителями, выражал мысли связно, родители должны организовать ситуации, когда дошкольник много взаимодействует с ровесниками и взрослыми разного пола, возраста и характера — необходимо разыгрывать разные роли и научиться ориентироваться в разных типах людей.

Для развития эмоционального интеллекта (понимания своих и чужих чувств, умения контролировать эмоции и интерпретировать поведение других), по мнению психолога, важно, чтобы дети «прожили» как можно больше чувств и эмоций до школы. «Это поможет им быть готовыми к разным ситуациям, которые обязательно возникнут во время учебы», — отмечает специалист Екушевская.

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Навык самоорганизации (знание, что такое время, и как его распределять) будет решающим для планирования и выполнения домашней работы. Отработать умение поможет четкий режим дня и задачки (например, приготовить омлет к определенному времени) от родителей.

Перечисленные навыки формируют фундамент для дальнейшего взросления, на который отлично ложатся предметные навыки, вроде письма, решения элементарных логических задач, чтения.

Однако, как справедливо отмечает психолог Екушевская, перед поступлением в конкретную школу надо обязательно уточнять у учителей, какими умениями, как правило, обладают дети к первому классу. Куда-то дети приходят с базовым набором компетенций, в другом месте большинство школьников умеют писать, решать задачки и читать.

Психолог объясняет, что под письмом, как правило, понимается умение правильно держать руку, чтобы выводить буквы, обводить простые контуры, рисовать линии, геометрические фигуры и раскрашивать картинки, не выходя за рамки.

«Решение простых логических задач подразумевает умение группировать и разделять предметы, находить различия или сходства, ориентироваться на месте и, конечно, считать», — подчеркивает эксперт. Также в некоторых образовательных учреждениях дети к первому классу решают простые задачки на сложение и вычитание, расставляют цифры от большего к меньшему, рисуют геометрические фигуры.

Что касается чтения, речь идет о знании букв и звуков, умении различать согласные и гласные, читать небольшие словосочетания или слова и понимать смысл прочитанного.

В целом, эксперты уверены, что главное в подготовке — не муштра и усаживание ребенка за стол, а работа с физиологической и эмоциональной составляющей. Сам факт, что ребенок научился читать, считать и писать, ничего не даст.