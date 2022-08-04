Муж рассказал о наркотиках, но скрыл свой статус: истории матерей, родивших с ВИЧ

«Газета.Ru» собрала истории матерей с ВИЧ-положительным статусом и попросила врача-инфекциониста Благотворительного фонда «Дети+» Анастасию Патран рассказать, как женщине с вирусом иммунодефицита родить здорового ребенка.

Выяснилось, что он состоит на учете уже более 10 лет, но антиретровирусную терапию не принимает

Евгении 37 лет, у нее четверо детей и ВИЧ-положительный статус, с которым она живет чуть больше четырех лет. С вирусом Евгения столкнулась только во втором браке, поэтому вопрос рождения здоровых детей с первым мужем у нее не стоял — супруги родили троих детей, но позже развелись из-за разногласий.

Со вторым мужем она познакомилась через некоторое время после развода, он честно рассказал, что у него был опыт употребления наркотиков, который остался в прошлом, а вот свой ВИЧ-статус скрыл.

В какой-то момент пара перестала предохраняться, а затем Евгения забеременела. Ихтиоз, азооспермия и волосатые уши: какие заболевания передаются по мужской линии Науке известно о нескольких генетических заболеваниях, которые своим сыновьям может передать только... 06 июля 17:26

Когда она пришла обследоваться в женскую консультацию, врачи сообщили, что у нее обнаружили вирус иммунодефицита. По словам инфекциониста Анастасии Патран, большая часть молодых женщин в возрасте до 35 лет в России узнают о том, что у них ВИЧ, именно таким образом – при сдаче анализов в первом триместре беременности.

Когда Евгения узнала о диагнозе, то решила сделать аборт — слишком велико было потрясение от диагноза. Женщина обратилась за помощью в Центр СПИДа, а через год уговорила прийти на прием и своего молодого человека — выяснилось, что он уже состоит на учете более 10 лет, но антиретровирусную терапию не принимает.

Так Евгения узнала, что вирус иммунодефицита попал к ней половым путем.

Пара поженилась. Сначала Евгения не планировала совместного ребенка, потому что боялась, что он родится с ВИЧ, кроме того, ей не хотелось отказываться от грудного вскармливания, которое запрещено ВИЧ-инфицированным матерям, чтобы исключить передачу вируса через молоко.

Однако через некоторое время все же решилась, потому что врачи Центра СПИДа убедили ее, что антиретровирусная терапия (АРВТ) позволяет родить абсолютно здорового малыша, обсудила это с мужем, и они решили попробовать. Благодаря соблюдению рекомендаций специалистов ребенок родился без вируса. Сейчас ему четыре месяца, и тесты на ВИЧ методом ПЦР (чтобы обнаружить частички вируса) и иммуноферментный анализ (ИФА) показали отрицательный результат, но до полутора лет малыш будет состоять на учете в Центре СПИДа, как и все дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей.

В прошлом году у женщин, живущих с ВИЧ, родилось чуть больше 13 000 детей, из них только 1%, или 146 человек, появились на свет с вирусом иммунодефицита.

Как объясняет врач-инфекционист благотворительного фонда «Дети+» Анастасия Патран, если не начать принимать терапию, риск инфицировать ребенка при родах или во время грудного вскармливания велик — до 40%, особенно вероятность передачи вируса возрастает, если женщина была инфицирована в течение шести месяцев перед наступлением беременности, во время беременности, или если беременность наступила, когда женщина не принимала терапию и ВИЧ перешел в стадию СПИДа.

Однако если вовремя начать принимать антиретровирусную терапию, не пропускать прием лекарств и соблюдать все рекомендации врача, вероятность передачи снижается до 2%, даже если женщина узнала о том, что у нее ВИЧ, непосредственно перед родами.

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Свой диагноз она узнала только во время родов

Так случилось с Екатериной, которой сообщили диагноз, когда она уже сидела в акушерском кресле. Позже выяснилось, что инфекция попала в организм еще в 1999 году, а в 2002 году ее поставили на учет сотрудники детского дома, где она жила в то время, однако диагноз ей никто не сообщил, терапию Екатерина не принимала и долгое время считала, что у нее гепатит С.

В 2006 году забеременела, но в женской консультации не спешили брать анализы, и исследование на ВИЧ Екатерина прошла прямо перед родами.

Ребенок родился на раннем сроке и на вторые сутки умер.

Через некоторое время женщина забеременела вновь, две остальных беременности проходили под присмотром врачей-инфекционистов, благодаря чему она родила здоровых детей с отрицательным статусом.

Куда идти, если у вас обнаружили ВИЧ?

Женщина, которая приходит вставать на учет в женскую консультацию, дважды сдает анализ на ВИЧ-инфекцию: при первом скрининге в первом триместре и в третьем триместре на 30-й неделе. Как правило, ВИЧ выявляют в начале беременности, однако Анастасия Патран отмечает, что бывают случаи, когда об инфекции становится известно только перед родами.

Это происходит по разным причинам, например, девушка может инфицироваться от супруга позднее, или во время скрининга находится в серонегативном окне, то есть вирус уже попал в кровь, но антитела еще не успели выработаться, и, как следствие, тест-системы не смогли определить наличие вируса в организме, бывает и такое, что роженица по какой-то причине поздно встает на учет. «Я почувствовала тепло от ее ладони и отдала ей все деньги»: 5 историй о походах к гадалкам Россиянки рассказали «Газете.Ru», зачем во время учебы в школе или институте они обращались... 02 августа 10:31

Чаще всего первый анализ на ВИЧ, который сдает женщина в женской консультации, — это скрининговый анализ методом ИФА. Он не является подтверждающим, поэтому если исследование выявило у женщины антитела к ВИЧ, ее отправляют в региональный Центр по профилактике и борьбе со СПИДом по месту регистрации на еще одно исследование – иммуноблотинг.

В случае, если и иммуноблот показал положительный результат, врач-инфекционист назначает антиретровирусную терапию. Задача инфекциониста — снизить вирусную нагрузку до неопределяемой, то есть уменьшить количество копий вируса в крови до такого состояния, когда человек с ВИЧ не может передать вирус другому человеку ни через кровь, ни через половые жидкости, ни через грудное молоко. Эффективной АРВТ считается, если в течение месяца удалось снизить количество ВИЧ в крови в 10 раз, с последующим снижением уровня вируса в крови до неопределяемого современными тест-системами.

Ситуация, когда инфекция обнаруживается при сдаче анализов на 30-й неделе, является менее безопасной для ребенка: с одной стороны, за несколько недель, по словам Анастасии Патран, можно существенно снизить нагрузку, с другой — не все беременные рожают на 40-й неделе, поэтому иногда лекарства могут не успеть снизить нагрузку в крови до минимальной степени.

Антиретровирусная терапия как способ профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку впервые была рекомендована в 1994 году после успешного завершения совместного клинического исследования, которое провели американские и французские ученые.

В России профилактика перинатальной передачи инфекции проводится с 2003 года согласно приказу Министерства здравоохранения.

Антиретровирусную терапию назначают с учетом доказанной безопасности для развития плода и здоровья матери. При подборе врач-инфекционист учитывает сопутствующие заболевания, прием других препаратов, образ жизни, потому что некоторые лекарства на первоначальных этапах могут вызывать сложности, например, при концентрации за рулем, поэтому тем, кто активно водит автомобиль, их назначать не будут. «Если ты комсомолец, ты не должен ничем страдать»: почему в СССР не ходили к психиатрам В трудных жизненных ситуациях россияне идут за помощью к друзьям или родственникам. Если... 17 июля 08:44

Существуют стандартные наборы препаратов, одобренные международным медицинскими организациями, и альтернативная терапия на случай, если лекарства по какой-то причине не подойдут.

В зависимости от вирусной нагрузки врачи разрабатывают тактику родовой деятельности. При кесаревом сечении врач разрезает плодную оболочку и достает ребенка в окружающую среду без контакта с биологическими жидкостями матери, соответственно, вероятность передачи вируса снижается до минимальной.

Помимо кесарева сечения всем ВИЧ-инфицированным женщинам во время родов ставят капельницу с антиретровирусными препаратами — это резко повышает вероятность рождения здорового ребенка.

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Что происходит после рождения ребенка?

Сразу после рождения ребенка ставят на учет в Центр СПИДа для наблюдения. В первый месяц жизни детям прописывают сироп, содержащий антиретровирусные препараты, его необходимо начать принимать в течение 8 часов после появления на свет. ВИЧ-инфицированным матерям не рекомендуют грудное вскармливание, это касается не только прикладывания к груди, но и сцеженного молока, поскольку это один из способов передачи вируса иммунодефицита.

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В первый год жизни анализы на ВИЧ методом ИФА и иммуноблота у новорожденного будут показывать положительный результат — это естественно, поскольку в его крови находятся антитела памяти.

Это часть природного иммунитета, который передается от мамы, чтобы противостоять инфекциям, которые могут атаковать организм из окружающей среды. Считается, что к полутора годам иммунитет очищается от антител памяти, поэтому, при соблюдении всех мер профилактики, анализы на ВИЧ покажут отрицательный результат, и ребенка можно будет снять с учета из Центра СПИДа.

Можно попробовать снять с учета досрочно, для этого необходимо сдать анализ на антитела к ВИЧ после года. Если исследование покажет отрицательный результат, матери необходимо прийти с ребенком повторно через месяц, и если анализ вновь окажется отрицательным, ребенка досрочно снимут с учета. Если ИФА покажет положительный или сомнительный результат, ребенку назначат пересдачу после достижения полуторагодовалого возраста.