Пупочные катышки, бутылка игристого и другие «улики», которые подтвердили супружескую неверность

Мужчины и женщины, столкнувшиеся с изменой, рассказали «Газете.Ru» о том, как узнали о неверности своих избранников.

Андрей, 32 года, про поцелуи через силу

В какой-то момент я заметил, что жена стала очень задумчивой, мрачной и молчаливой, чего обычно с ней не случалось. Объясняла все проблемами на работе, головной болью и прочими «объективными» причинами.

Мысли об измене мне и в голову не приходили. Ответ пришел на телесном уровне: каждый раз, когда я обнимал жену, она словно каменела. А однажды я увидел в зеркале, как она вытирает губы тыльной стороной руки после моего поцелуя и все понял. Как оказалось месяц спустя, когда жена призналась, – совершенно правильно.

Марина, 39 лет, про вино и свечи

Мне кажется, худшее, что может сделать мужчина – это привести любовницу к себе домой. Я даже не про этическую составляющую, а техническую: любая женщина на раз вычислит соперницу.

В моем случае черной меткой стало открытое шампанское (муж его терпеть не может), опустевшая пачка кофейных капсул (кофе он тоже не пьет) и оплывшая свеча на столе. Все это – после моей недельной командировки. Отношения и до не были прекрасными, а это стало последней каплей.

Степан, 42 года, про мужской браслет

Мы жили в небольшом городке, где все друг друга знают. И вот однажды я встречаю на улице знакомого, который интересуется, почему я никак не заберу свой браслет – мол, жена моя его неделю назад принесла уменьшить и все не заберет.

Пошел, забрал, предъявил жене, теперь уже бывшей, красивый дорогой мужской браслет, который на моей руке даже не застегивался, не говоря о том, что я и украшения не ношу.

Карина, 26 лет, про духи с сильным ароматом

Однажды муж подарил мне на Новый год духи с очень ярким и выраженным запахом – жженая карамель и маршмеллоу. Обычно он не делал дорогих подарков, а тут я была приятно удивлена его щедростью.

У духов был такой стойкий аромат, что вскоре ими пропахла и моя одежда, и одежда мужа. Однажды я забыла косметичку с духами в гостях у подруги и долго не могла забрать. А потом поняла, что от мужа, приходящего с работы, каждый день по-прежнему пахнет жженой карамелью…

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Эльмира, 33 года, про внебрачного сына

Говорят, что женская интуиция никогда не подводит. Полтора года назад я бы сто тысяч поставила на то, что у мужа появилась другая, хотя объяснить ничем свою уверенность не могла. То покажется, что в постели он себя ведет странно, то уверяет, что приехал после работы и страшно голоден, а свой любимый гуляш ест без аппетита, то командировка внезапная.

Вскоре мы развелись – он клялся, что все дело во мне: слишком много работала, мало уделяла времени ему и семье.

Уехав от нас, муж полностью прекратил давать деньги на дочку. Когда моя подруга не выдержала и в общей компании отругала его, нетрезвый Володя выдал: «Ну нет у меня денег, нет! У меня сыну три месяца, знаешь, какие расходы!»

Мария, 44, про стрелки на рукавах

Моя свекровь не самая хозяйственная женщина на свете, и когда муж возвращался из поездок к маме, от его одежды всегда пахло каким-то ужасным дешевым порошком, а на рукавах рубашек были наглажены стрелки!

И вот он очередной раз он едет к маме на несколько дней в другой город и приезжает одетый буквально с иголочки. Рубашка благоухает и рукава идеально выглажены. Позвонила свекрови – нет, говорит, Павлик хотел приехать, да заболел.

Ольга, 40, про пупочную грязь

Однажды я прочитала в газете то ли правду, то ли байку про то, как женщина вычислила измену по исчезновению из пупка мужа катышков пыли: мол, то ли любовница вынимала, то ли сам решил стать аккуратнее. Похихикала, тем более, что и у моего эта проблема есть, и забыла.

А однажды заподозрила неладное: муж стал очень аккуратным, стрижку новую сделал, стал пользоваться туалетной водой. Проследила за этими дурацкими катышками – и пару раз утром уходил с ними, а приходил – без. В общем, оказалось, вполне рабочий способ. Что только делать дальше с этим знанием.