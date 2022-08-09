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Тест: угадайте произведение русской классики по краткому описанию

Ответьте на шесть вопросов и проверьте, что вы помните из школьной программы

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Сергей Пятаков/РИА Новости
Списки литературных произведений, обязательных к прочтению в школе, настолько длинные, что многие ученики не успевают прочитать и половину. И все же есть такие повести, рассказы и романы, которые знакомы буквально всем россиянам. Предлагаем подтвердить эту гипотезу, пройти новый тест на «Газете.Ru» и отгадать литературное произведение из школьной программы.

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