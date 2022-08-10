«Нет ни одного мужчины, который хоть раз в жизни не имел отношений с замужней женщиной»: 7 звезд об изменах

Неверность чаще всего приводит к тому, что пары распадаются. Звезды — не исключение. По этой причине певица Шакира рассталась с Пике, а модель Эмили Ротаковски подала на развод с Себастьяном Беар-Макклардом. А как относятся к неверности другие звезды? Об этом — в подборке «Газеты.Ru».

close 100% Anatoly Lomokhov/Global Look Press

49-летняя певица уверена, что в большинстве случаев в изменах виноваты оба партнера.

«Когда начинает что-то не устраивать, идут какие-то дискомфорты в отношениях — на этом всегда завязано два человека. Поэтому, когда жены убиваются, рыдают и говорят «он подлец, скотина, он мне изменял», надо все равно покопаться в себе», — отметила Королева в интервью на You-Tube канале FAMETIME TV для издания Peopletalk.

По мнению певицы, если в отношениях все хорошо, то вряд ли партнеры начнут изменять друг другу.

«Если мужчину и женщину все устраивает, и ей комфортно, то момент этой измены фактически возможен ну из серии прям совсем по пьяной лавочке, когда ничего не соображал. Всегда на этом деле завязаны двое. Ну не случается так, если все хорошо», — добавила Королева.

Скарлет Йоханссон

close 100% Li Ying/Global Look Press

37-летняя актриса была замужем три раза. В своих интервью девушка не раз заявляла журналистам, что скептически относится к идее моногамии.

По словам актрисы, моногамия не заложена в человеческой природе.

«Я не думаю, что это естественный инстинкт для людей, но это не значит, что я не верю в моногамию или в настоящую любовь», — заявила Йоханссон в интервью Cosmopolitan.

По ее мнению, быть с одним человеком продолжительное время — слишком романтизированная идея.

«Я думаю, что идея брака слишком романтизирована. Это прекрасная идея, и ее воплощение может быть очень красивым. Но я не считаю, что быть моногамным человеком — это естественно», — призналась актриса в интервью изданию Playboy.

Юлия Ковальчук

close 100% Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

39-летняя певица считает, что залог верности — это отношения, в которых женщина любит чуть сильнее.

«Если в отношениях есть чувства, но женщина будет культивировать желание мужчины оставаться дома, сексуально его увлекать, создавать для него такую безопасную подушку, то он тысячу раз подумает, уйти ему или нет», — поделилась мнением Ковальчук во время интервью на You-Tube канале FAMETIME TV для издания Peopletalk.

Как добавила певица, по ее мнению, «измена измене рознь».

«Измены разные бывают. Бывает измена на физическом уровне, а бывает на эмоциональном. И измена на эмоциональном уровне в тысячу раз больнее, чем физическая измена», — отметила певица.

Ковальчук призналась, что сама бы подумала, прежде чем разорвать отношения при измене. По ее мнению, когда люди долго строят отношения, их нельзя моментально разрывать. Как добавила певица, всегда следует сначала разобраться в произошедшем.

Кристен Стюарт

close 100% Imagespace/Global Look Press

32-летняя актриса всегда смело признавала свои ошибки. Так произошло и во время скандала, причиной которого стало опубликованное фото поцелуя девушки с режиссером Рупертом Сандерсом.

Во время съемок саги «Сумерки» между актерами Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном вспыхнул бурный роман. Однако вскоре в сети начали распространяться слухи об измене девушки. Неожиданно для фанатов актриса сделала публичное признание, в котором подтвердила факт измены с режиссером Рупертом Сандерсом и извинилась перед возлюбленным.

«Я глубоко сожалею о той боли, которую я причинила своим близким и всем, кого это затронуло. Эта минутная неосмотрительность поставила под угрозу самое важное в моей жизни, человека, которого я люблю и уважаю больше всего — Роба (Роберта Паттинсона — прим. «Газеты.Ru»)», — процитировал публичное признание Стюарт Independent.

Леонид Агутин

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА Новости

54-летний певец в интервью с Ириной Шихман на You-Tube канале «А поговорить?» заявил, что прощение измены — это самостоятельное и индивидуальное решение каждого человека.

Как признался Агутин, он не считает, что мужчины изменяют чаще, чем женщины. По его мнению, это всего лишь распространенное мнение, которое никак не связано с действительностью.

«Вот сколько на Земле мужчин и сколько я знаю сам друзей. Нет ни одного человека, который бы хоть раз в жизни своей не имел отношений с замужней женщиной. Тогда объясни мне просто математически, как-то у меня не укладывается», — поделился мыслями певец.

Как добавил певец, даже при таком факте, все равно почему-то считается, что мужчины изменяют чаще. По мнению Агутина, просто женщины действуют хитрее и аккуратнее, скрывая измены.

«Не у мужчин голова отключается. Голова отключается у женщин тоже, почище, чем у мужчин, просто женщины аккуратнее и хитрее», — отметил певец.

Анджелина Джоли

close 100% Marilla Sicilia/Global Look Press

47-летняя актриса давно рассталась с Бредом Питтом. За отношениями актеров фанаты следили так же внимательно, как за их долгим бракоразводным процессом.

Еще во время того, как они встречались, Джоли сделала довольно скандальное заявление о том, что в их паре верность не является самым главным.

«Я сомневаюсь, что верность абсолютно необходима для отношений. Хуже бросить своего партнера и потом плохо о нем говорить», — цитирует актрису Daily Mail.

В то время Джоли не считала нужным ограничивать партнера.

«Ни Брэд, ни я никогда не утверждали, что жить вместе — значит быть скованными цепями друг с другом. Мы следим за тем, чтобы никогда не ограничивать друг друга», — добавила актриса.

close 100% Владимир Родионов/РИА Новости

По мнению 63-летней актрисы и телеведущей, измены — это нормально. Однако только в том случае, если сама женщина об этом знает, уверена Гузеева. «Я иногда, правда, хочу поменьше»: 7 самых интимных высказываний звезд Недавно Анна Седокова в ходе YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» призналась Ляйсан Утяшевой, что... 26 июня 08:13

«Главное, чтобы не случилось так, что все вокруг знают об этом, а я, как дура, ни сном ни духом. Это же нормально, когда мужчина иногда изменяет», — заявила телеведущая изданию ProZvezd.

Во время программы «Давай поженимся!» телеведущая также уточняла, что нет разницы в том, как именно происходит измена и по каким причинам.

«Измена есть измена. И неважно, будете ли вы прыгать в постель или медленно заползать», — заключила Гузеева.