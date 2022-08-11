Ребенок сильно потеет: о каких патологиях это говорит

Повышенная потливость ребенка может сигнализировать как о неподходящих условиях в квартире или помещении, где пребывает ребенок, так и о ряде патологий в разных органах и системах организма. О каких нарушениях идет речь, «Газете.Ru» рассказали педиатры.

Причины повышенной потливости у младенцев, подросших детей и подростков

По словам врача-педиатра медицинского центра Андреевские больницы «НЕБОЛИТ» Ирины Жумязовой, повышенное потоотделение, или гипергидроз, — одна из наиболее распространенных жалоб, с которой родители обращаются к врачам. Она отмечает, что такой симптом может возникать как у младенцев, так и у детей старшего возраста.

Когда ребенок еще совсем маленький, его потовые железы только настраиваются на полноценную работу, поэтому, как объяснила медик, организм реагирует на любую физическую активность: игру, длительный плач и др.

«Даже при кормлении грудным молоком у младенца может появиться испарина на лбу, на ладошках или на спине, ведь на сосание у него уходит много сил», — подчеркивает педиатр.

Также частой причиной гипергидроза становится дефицит витамина D. Врач обратила внимание, что в группе риска находятся дети от рождения до двух лет, которые не получают профилактическую дозу витамина D и мало гуляют на солнце.

Ко всему вышеперечисленному причиной повышенной потливости — и у младенцев, и у более взрослых детей — может стать острая вирусная или бактериальная инфекция. «Народный метод «плюнуть в глаз» забудьте навсегда»: как лечить ячмень у ребенка Нужно ли лечить ячмень у ребенка или он пройдет сам? Эффективны ли народные методы лечения? Какая мазь... 28 июля 13:50

«Часто такие заболевания сопровождает повышенная температура тела. К ним относятся вирусные респираторные инфекции, бактериальные инфекции, проходящие с явлениями ринофарингита, трахеита, бронхита, пневмонии, а также острые синуситы, аденоидиты, а также острые инфекции кишечника и мочевыводящих путей», — перечисляет врач, отметив, что терморегуляция приходит в норму, как только человек выздоравливает.

Педиатр Жумязова напоминает, что не лишним при чрезмерной потливости будет проверить ребенка на наличие эндокринных нарушений. «Самым значимым среди заболеваний этой системы является сахарный диабет, при котором пот становится липким и источает кислый запах», — предупреждает врач, отмечая, что такие нарушения запускать нельзя.

«Иногда потливость сигнализирует о таких грозных патологиях как порок сердца, болезни щитовидной железы, фенилкетонурии, муковисцидозе», — рассказывает врач-педиатр «СМ-Клиника» Анастасия Шугаева. При этом врач подчеркивает, что не нужно раньше времени паниковать, так как гипергидроз — это симптом десятков нарушений, иногда вполне безобидных. Так, повышенная потливость часто отмечается у детей с избыточной массой тела.

Сильное потоотделение как следствие гормонального дисбаланса, по словам специалистов, наблюдается у подростков в фазе полового созревания: у девочек в 11-13 лет, у мальчиков в 14-16 лет.

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Почему ребенок потеет во время сна

Иногда родители отмечают потливость детей во сне. Педиатры сходятся во мнении, что, как правило, повода для беспокойства нет. «Часто причины гипергидроза во сне вполне безобидны. Например, перевозбуждение ребенка перед сном, когда он много играл, бегал, эмоционально перевозбудился после просмотра телевизора», — объясняет педиатр Жумязова.

Второй момент, который важно учитывать, когда ребенок потеет как будто бы без видимой причины — это условия, в которых он бодрствует и спит. От болезни почек до аллергии: почему у ребенка синяки под глазами О том, почему у ребенка появились синяки под глазами, какие анализы надо сдавать, когда... 25 июля 08:39

«В большинстве случаев повышение потливости связано с тем, что дома или в помещении, где ребенок проводит значительную часть времени, слишком жарко. А еще родители стараются одевать малышей потеплее, чтобы не простудились. У детей еще незрелые механизмы терморегуляции. А потовых желез на квадратный сантиметр площади тела больше, чем у взрослых», — подчеркивает педиатр Шугаева. Врач отмечает, что высокая температура воздуха в комнате, теплая пижама, тяжелое одеяло, синтетическое белье — все это сказывается на состоянии ребенка.

Что делать, если ребенок сильно потеет

Перед тем, как отправляться на чекап, стоит проверить, комфортная ли температура дома (18-20 градусов), хорошо ли проветривается помещение, соответствует ли влажность в квартире показателям 40-60%.

Желательно и одевать ребенка по погоде, не усердствуя с количеством теплых слоев. Летом одежда должна быть не сдавливающая, из натуральных тканей.

Если у ребенка есть лишний вес, специалисты советуют найти причину и скорректировать вес, если это сказывается на здоровье.

«Повышенная потливость не всегда повод для паники. Если проблему не удается решить малыми силами, но нужно пойти к врачу. Он назначит комплексное обследование: клинический анализ крови, мочи, анализ крови на глюкозу и уровень витамина D и другие. Полученные результаты обследования определят дальнейшие шаги в решении проблемы», — советует эксперт Жумязова.

Педиатр Шугаева согласна с коллегой в том, что разбираться с источником гипергидроза надо с врачом. «Не стоит самостоятельно сдавать анализы на гормоны щитовидной железы, делать УЗИ щитовидки и поджелудочной. На такие анализы должен направить специалист», — настаивает Шугаева.