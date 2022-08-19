«Бледность кожи, мешки под глазами, выпадение волос»: как поднять гемоглобин ребенку

Какие функции у гемоглобина
Врач-педиатр, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Наталья Даналатий рассказала о важных функциях гемоглобина. Это железосодержащий белок, в состав которого входит небелковая часть (гемы) и белковая часть (глобины), которая отвечает за прикрепление кислорода.
«Гемоглобин входит в состав эритроцитов (клеток крови), которые вырабатываются костным мозгом. За счет гемоглобина происходит прикрепление молекул кислорода к эритроцитам и их перенос от легких к органам и тканям. Один эритроцит может нести в себе до четырех молекул кислорода. После того, как эритроциты отдают кислород, они присоединяют к себе углекислый газ. Таким образом, главная функция гемоглобина – это газообмен», – объясняет эксперт.
Как распознать низкий уровень гемоглобина у детей
Можно ли оценить уровень гемоглобина в крови у ребенка по внешним признакам? Педиатр Даналатий отвечает утвердительно и перечисляет симптомы железодефицитной анемии у детей:
«К проявлениям относятся бледность кожных покровов, ломкость ногтей, появление крупных мешков под глазами, выпадение волос (это уже серьезная стадия). Дефицит железа в организме также может выражаться в усталости, вялости, сонливости, падении успеваемости в школе, неспособности выдерживать нагрузку, которую ребенок ранее хорошо выдерживал. Кроме того, низкий гемоглобин у ребенка может стать причиной изменения в настроении: если это маленький ребенок, то он становится плаксивым, а если подросток, то – агрессивным».
Что может стать причиной анемии
По словам педиатра, железодефицитная анемия у ребенка – это паталогическое состояние, а причиной анемии может стать:
• кровопотеря различного генеза (в том числе внутренняя, например, после тупой травмы живота или падения на воду);
• недостаток железа при отсутствии сбалансированного питания;
• нарушение синтеза гемоглобина и нарушения его транспортировки;
• синдром нарушенного кишечного всасывания, особенно у детей раннего возраста.
«При синдроме нарушенного кишечного всасывания ворсинки кишечника адекватно не обрабатывают то, что поступает в кишечник, соответственно, нарушается функция всасывания воды и макро- и микроэлементов. Здесь важно, на каком именно участке нарушена функция кишечного всасывания. Если страдает толстый кишечник или сразу весь кишечник, то железодефицитная анемия гарантирована, а если страдает тонкая кишка, где всасываются в основном только молекулы воды, то анемия не возникнет», – уточняет Наталья Даналатий.
Педиатр отмечает, что нехватка железа, пусть и незначительная, возникает у девочек в период первой менструации (менархе). Также специалист напоминает, что иногда подростки беременеют, а это может приводить к железодефицитной анемии.
Также эксперт медицинского факультета сообщает, что дефицит железа в организме может быть при серповидноклеточной анемии: «При таком состоянии эритроциты имеют форму не двояковогнутого диска, а серпа. В них либо очень низкий уровень гемоглобина, либо его нет вообще. Такие эритроциты не способны переносить кислород в необходимом количестве, из-за чего требуется прием дополнительного железа».
В каких случаях повышается потребность организма в железе
Наталья Даналатий объясняет, что потребность организма в железе повышается после кровотечений, в том числе внутренних и не диагностированных, – в этом случае кровь пытается восполнить потерянные запасы железа в организме.
«Повышенная потребность в железе возникает при онкологических заболеваниях и при прохождении химиотерапии. Дело в том, что под влиянием химиотерапии эритроциты разрушаются, гемоглобин не вырабатывается в должном объеме и возникает дефицит железа», – добавляет эксперт.
Многие родители считаю, что в такой проблеме как низкий гемоглобин у ребенка виноваты физические нагрузки. Однако педиатр уверяет, что при повышенных физических и умственных нагрузках дефицита железа не возникает.
Отдельно доктор Даналатий упомянула о периоде новорожденности:
«Когда в роддоме делают первый анализ крови младенца, мамы очень часто пугаются из-за высокого гемоглобина. Цифра иногда зашкаливает под 200. Но это нормальное явление.
Дело в том, что гемоглобин у плода (так называемый фетальный гемоглобин) отличается по своему составу от гемоглобина взрослых».
Что происходит в организме при латентном дефиците железа
Чем отличается симптоматика при латентном дефиците железа от признаков обычной железодефицитной анемии у детей?
Доктор Даналатий объясняет, что латентный дефицит железа – это тот же самый дефицит железа в организме, но без яркой клинической симптоматики: «При латентном дефиците железа ребенок не будет бледным или вялым. Обычно латентный дефицит железа возникает при серповидноклеточной анемии, когда нарушена функция эритроцитов. Эритроциты не очень хорошо справляются со своей работой. У ребенка имеется дефицит железа, но он страдает от этого не так сильно, как при обычной железодефицитной анемии».
Норма гемоглобина по возрастуТаблица составлена по данным, полученным от педиатра Натальи Даналатий
Какие анализы сдавать, чтобы выявить дефицит железа в организме
Чтобы выявить латентный дефицит железа, педиатр рекомендует сдать общий анализ крови и посмотреть там количество эритроцитов и их концентрацию.
«Критерием постановки диагноза «анемия» является снижение количества эритроцитов и низкий уровень гемоглобина (ниже возрастной нормы, смотрите таблицу). Для подстраховки можно сдать развернутый анализ крови, то есть биохимию.
В идеале стоит отправить ребенка на консультацию к гематологу, чтобы исключить патологию красного костного мозга, патологии железосвертывающей системы и системы транспортировки железа.
Гематалог определит, с чем связана анемия – с отсутствием сбалансированного питания, когда не хватает железа, поступающего с пищей (тогда ребенку просто скорректируют рацион) или с чем-то более серьезным, что требует дальнейшего лечения, как амбулаторного, так и стационарного. С железодефицитной анемией нельзя расслабляться, потому что многие лейкозы скрывают свои первые симптомы под обычной анемией», – предупреждает Наталья Даналатий.
Что нельзя есть при низком гемоглобине
Гематолог, педиатр, старший консультант «Теледоктор24» Мария Мамедова объясняет, что низкий уровень гемоглобина – это повод пересмотреть рацион ребенка.
«Очень важно знать, что кальций затрудняет усвоение железа. Поэтому ребенку с анемией нужно ограничить употребление молока и творога. Подросткам рекомендуют ограничить такие продукты как колбасы, фастфуд, соленья, консервы, белый свежий хлеб и газированные напитки, чай, кофе – они также снижают всасываемость железа, за счет содержания фосфатов и танинов», – рекомендует гематолог.
Что нужно есть, чтобы поднять уровень гемоглобина в крови
Как уверяет доктор Мария Мамедова, уровень железа можно поднять с помощью рациона, а если анемия диагностирована у ребенка, которому еще не ввели прикорм, – рекомендуется раннее введение прикорма.
Какие продукты богаты железом? Гематолог-педиатр перечислила, что должно входить в сбалансированное питание, чтобы повысить уровень гемоглобина в крови у ребенка.
– Красное мясо – в отличие от белого наиболее богато железом. В рацион ребенка с анемией рекомендовано добавить говядину.
– Овощи: морковь, капуста, помидоры, тыква.
– Фрукты: гранаты.
– Крупы: гречневая крупа.
«Все эти продукты богаты железом, но не стоит забывать, что есть также продукты, которые улучшают всасывание железа и усиливают его биодоступность. Поэтому в рацион ребенка рекомендуют также добавлять рыбу (повышенное содержание аминокислот), шиповник и болгарский перец (богатые витамином С), печень и грецкие орехи (богатые медью). Предпочтительные способы приготовления – отварной и тушение», – подсказывает родителям Мамедова.
Какие витамины нужны для поднятия гемоглобина
Как проходит лечение анемии у детей? По словам гематолога, при подтвержденном диагнозе, помимо коррекции сбалансированным рационом, детям назначают препараты железа:
«Лекарства должен назначить врач в зависимости от степени тяжести анемии, наличия дефицита железа. Детям чаще всего назначают препараты в форме капель или сиропа».
На вопрос «Когда появится терапевтический эффект при пероральном приеме железа?» доктор Мамедова отвечает так: «Курс лечения составляет четыре-пять недель, на протяжении этого периода наблюдается улучшение по симптомам (слабость, вялость, сухость слизистых оболочек), также проводится исследование крови в динамике».
Врач уточняет, что поддерживающий курс железосодержащих препаратов может длиться до нескольких месяцев (например, после лечения еще 2-3 месяца – чтобы пополнить запасы железа в организме).
Как поднять гемоглобин у ребенка народными средствами
Многие родители ищут народные способы, как повысить у ребенка уровень гемоглобина в крови.
Однако педиатр и гематолог Мария Мамедова уверяет, что лучше обойтись без самодеятельности:
«Каких-либо домашних методов, кроме коррекции питания и при необходимости – назначения железосодержащих препаратов, – нет. Даже взять всеми любимый гематоген – перед тем как дать его ребенку для поднятия гемоглобина, убедитесь, что в его составе есть альбумин, а не сахара».