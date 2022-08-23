«Это яркая эрогенная зона»: почему нельзя целовать детей в губы

Некоторые родители либо другие взрослые, близкие к семье, любят целовать детей в губы – так они стремятся продемонстрировать высшую степень любви. Однако эксперты не спешат разделить эти взгляды на подобные проявления нежности к ребенку. Почему нельзя целовать грудных детей в губы и можно ли целовать в губы детей постарше с точки зрения психологии и сексологии? На эти вопросы «Газете.Ru» ответили педиатр, психолог и сексологи.

Почему нельзя целовать грудных детей в губы

Многие родители задаются вопросом: «Можно ли целовать ребенка в губы?» По мнению врача-неонатолога высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), члена Союза педиатров России Оксаны Мурзиной, это как минимум не гигиенично:

«На губах взрослого человека очень много различных бактерий и вирусов. Тот же самый вирус герпеса, который может протекать в латентной форме, и взрослый может об этом даже не знать. При контакте с губами грудных детей вероятность заражения их флорой взрослого очень велика.

Тем более, если целует ребенка не родитель, а няня или бабушки, дедушки – то есть, каждый приносит свою микрофлору, которая опасна для маленького ребенка».

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Педиатр уточняет, что поцелуи детей в губы опасны не только для грудничков, но и для детей постарше: патогены, присутствующие на губах взрослого человека, легко могут попасть в организм ребенка через его ротовую полость.

Кроме того, Оксана Мурзина упоминает еще одну причину, по которой не стоит целовать своих детей в губы ни в каком возрасте. По словам врача, губы, как и область гениталий, являются зоной, обильно снабженной чувствительными рецепторами, которые отправляют сигнал возбуждения в кору головного мозга – поэтому поцелуи детей в губы приводят к излишнему возбуждению. Надо ли платить подростку за помощь с младшим братом или сестрой В воспитании младших детей многие родители полагаются на помощь старших: просят ли присмотреть... 22 августа 08:05

«Взрослые могут возразить – а как же показывать любовь к своему ребенку? Можно целовать ребенка в щеку, в макушку, в руку, в те зоны, которые не снабжены этими чувствительными рецепторами. Обнимайте ребенка, говорите ему ласковые слова, но не надо крайностей. Мы, взрослые, считаем, что поцелуй в губы – это наивысшая степень выражения любви, но такой поцелуй для ребенка ничего не значит», – объясняет педиатр.

Можно ли целовать детей в губы с точки зрения психологии

Как объясняет семейный психолог Ольга Романив, в среде специалистов на вопрос «Можно ли целовать ребенка в губы?» существуют противоположные взгляды:

«Кто-то из психологов считает, что категорически нельзя целовать своих детей в губы. Во-первых, это не гигиенично. Во-вторых, нарушает личные границы ребенка – некоторые дети не очень любят целовать со взрослыми родственниками, а некоторые даже с родителями. В-третьих, специалисты проводят параллели между губами и половыми органами детей и выражают настороженность, что практикуемые в семье поцелуи детей в губы нарушат целостность восприятия себя у ребенка – и в будущем он не будет способен постоять за свою неприкосновенность».

Ольга Романив упомянула о другой точке зрения: некоторые психологи не усматривают в невинных поцелуях в губы ничего предосудительного – особенно на фоне того, что подобная близость принята в семье. Согласно этим взглядам, чем проще родители относятся к подобным проявлениям нежности, тем менее сконцентрированным на этом будет ребенок, следовательно никакой морально-нравственной травмы после поцелуя в губы он не получит.

Так целовать ребенка в губы или нет?

«Безусловно, решают этот вопрос взрослые в соответствии со своими представлениями о любви, нежности и воспитании, ведь только родители знают, куда и как целовать своих детей. «Бледность кожи, мешки под глазами, выпадение волос»: как поднять гемоглобин ребенку О том, почему бывает низкий уровень гемоглобина, как это можно заподозрить по внешнему виду ребенка... 19 августа 11:50

Но необходимо отдавать себе отчет в том, что поцелуи в губы не гигиеничны и могут стать причиной появления у малыша, например, герпеса. Нельзя принуждать ребенка целовать других детей или взрослых (даже родственников) не только в губы, но и в щеку, если он этого не хочет. В противном случае вы нарушаете его личные границы, а значит, он получает негативный опыт. Однозначно не стоит навязывать любые поцелуи подросткам, потому что они тоже часто не горят желанием слишком сближаться со своими родителями», – объясняет Ольга Романив.

Можно ли целовать детей в губы с точки зрения сексологии

Часто родители либо другие взрослые претендуют на особенное проявление нежности к детям.

На вопрос «Можно ли целовать ребенка в губы?» ответил врач-сексолог, вице-президент Профессионального объединения врачей сексологов Андрей Булах:

«Я достаточно часто вижу, что родители целуют детей в губы (особенно маленьких). Есть зависимость от пола: мама с дочкой целуются чаще. Как к этому относиться? Каждый определяет сам. В некоторых семьях «так принято», поэтому относятся нормально вплоть до совершеннолетия детей, в других семьях есть ограничения по возрасту – «до трех-пяти лет можно», в-третьих, избегают поцелуев в губы с детьми.

Моя точка зрения: целовать ребенка в губы нежелательно!»

По словам эксперта, это, как минимум, не гигиенично, так как при поцелуе в губы передается большое количество микроорганизмов, которые могут присутствовать на губах взрослого человека, а с учетом последних событий с коронавирусом не стоит повышать риск заражения. «Народный метод «плюнуть в глаз» забудьте навсегда»: как лечить ячмень у ребенка Нужно ли лечить ячмень у ребенка или он пройдет сам? Эффективны ли народные методы лечения? Какая мазь... 28 июля 13:50

«Формируется определенная привычка проявлять таким образом свое расположение к окружающим. Только родители могут заложить у ребенка понимание, что можно, а что нельзя. Целуясь с ребенком в губы, проявляя таким образом к нему нежность, мы формируем у него определенную модель поведения – «Покажи, как ты сильно любишь маму!» И можно потом не удивляться, что маленький ребенок (пока он не может контролировать свое поведение) начинает целовать в губы других детей или взрослых, особенно если ребенку такие поцелуи нравятся. Некоторые родители возражают: «Но ведь ребенок сам лезет целоваться в губы! Поэтому я с ним и целуюсь». Но необходимо отдавать себе отчет в том, что взрослые человек – это вы и вам устанавливать границы».

Также Андрей Булах подчеркивает, что поцелуй в губы является достаточно интимными, в этот момент взрослый «размывает» личные границы ребенка, особенно в более старшем возрасте.

«Я за то, чтобы обнимать и целовать детей, но в щеку, в лоб. А поцелуй в губы – это поцелуй интимный, лучше оставить его взрослым людям», – заключает сексолог.

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Почему нельзя целовать детей в губы

Как объясняет сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Владислав Франтов, есть множество мнений на эту щепетильную тему.

«Миллионы людей выросли условно здоровыми после подобных проявлений любви своих родителей, и на них это никак заметно не повлияло. Однако, если вы как родитель хотите дать своему ребенку лучшее, стоит воздержаться от поцелуев в губы со своими детьми», – выражает свою позицию эксперт и предлагает разобраться более детально.

Сексолог подчеркивает, что абсолютное большинство психологов солидарно с тем, что отказ от таких поцелуев поможет позаботиться о личных границах детей. Также это станет частью сексуального образования и развития ребенка, которое поможет уберечь его от домогательств со стороны посторонних.

Среди доводов в пользу отказа от такого проявления нежности Владислав Франтов упомянул гигиену, а также опасность подражания: «Дети – достаточно любвеобильные существа. Как вы будете проявлять свою любовь, так же будет делать это и ребенок. Причем не только с вами, но и с другими детьми или взрослыми. Возможно даже с теми, кто не заслужил симпатию вашего ребенка».

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Также сексолог подчеркивает важность того, что взрослые вкладывают в этот поцелуй – какие эмоции и чувства, какой подтекст и какие ценности:

«Если для вас поцелуй в губы никак не отличается от поцелуя в темечко, то и ребенок будет его воспринимать так же. Соответственно, ни о каком «сексуальном» подтексте не должно быть и речи. Однако не стоит забывать, что для человека губы – это яркая эрогенная зона».

Поэтому многие эксперты предупреждают: целуя ребенка в губы и тем самым стимулируя эрогенные зоны ребенка, можно неосознанно окрасить нежность в нежелательные «взрослые» тона.

Владислав Франтов отмечает, что необходимо давать ту ласку и заботу, которая больше подходит детям:

«Лучшим способом выработки окситоцина (гормона доверия, привязанности) служат объятия. Чаще обнимайте ребенка, держите его за руку, гладьте и даже целуйте, но лучше в более нейтральные зоны, такие как лоб, щеки, темечко».