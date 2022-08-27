«Зябкость конечностей возникает при дисфункции щитовидки»: почему у ребенка холодные руки

Почему у малыша холодные руки
По словам эндокринолога клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ирины Зятиковой, холодные ручки и ножки — временное состояние у младенцев. С возрастом оно проходит, но при условии, что родители формируют правильный образ жизни у ребенка.
Так, для нормализации терморегуляции следует соблюдать ряд профилактических мер: во время прогулок давать ребенку достаточно времени побыть на свежем воздухе, делать легкий массаж и заниматься с ним гимнастикой. Благодаря этому нарушение кровообращения в детском организме не произойдет, и ребенок будет чувствовать себя здоровым.
«У новорожденных и детей до 18 месяцев теплообмен в организме еще не совершенен. Дети могут легко перегреться и переохладиться. Иногда части тела могут иметь даже голубоватый оттенок. Это является следствием неразвитого кровообращения вследствие незрелости вегетативной нервной системы»,
— объяснила эндокринолог Зятикова.
Как добавила заместитель главного врача по педиатрии медицинского центра Андреевские больницы «НЕБОЛИТ», кандидат медицинских наук Людмила Якимова, терморегуляция начинает постепенно формироваться со второго-третьего дня жизни ребенка.
«Холодные ручки и ножки — не признак замерзания, они всегда ниже температуры тела из-за более активной потливости», — отметила педиатр Якимова.
Как добавила врач, следует поддерживать необходимые температурные условия в помещении, так как сильные потоки воздуха могут вызвать значительную потерю тепла кожного покрова у детей.
По словам Якимовой, температура в комнате должна быть около 25 градусов, если ребенку меньше полугода. Если малыш старше, то рекомендуемая температура — 20 градусов.
Что делать если у ребенка холодные руки и ноги
«Стоит обращать внимание на цвет кожного покрова крохи. Если тело малыша теплое, розовое, беспокоиться не стоит. Когда на ощупь ребенок слегка прохладный, следует хорошо его запеленать и укутать чем-то теплым», — предупредила педиатр Якимова.
Как добавила врач, другой способ согреть ребенка, а также его части тела, в частности холодные ручки и ножки, — прижать малыша к груди.
«Не забудьте убедиться в том, что у крохи нет лихорадки. Кроме этого, обратите внимание на сопутствующие симптомы — сыпь, сонливость, беспокойство и диарея», — добавила педиатр.
По ее словам, если ребенок здоров, то постоянно холодные руки и ноги малыша можно согреть. В этом поможет ряд профилактических мер:
• Легкий массаж ладоней и стоп.
• Закаливание — контрастный душ на ножки.
• Правильный образ жизни: сбалансированное питание и поддержание активности.
Помимо данных профилактических мер следует правильно выбирать обувь для малыша, чтобы из-за тесной обуви не спровоцировать спазм сосудов.
«Детская стопа должна быть подвижной, иначе нарушается циркуляция крови, ножки становятся холодными и замерзают практически моментально. Особенно это касается малышей, которые еще не умеют ходить и гуляют зимой в коляске или на санках», — объяснила педиатр.
Как отметила эндокринолог Зятикова, состояние холодных рук и ног зачастую возникает на фоне повышения температуры, которая в свою очередь провоцирует спазм сосудов.
Как добавила педиатр Якимова, если холодные ручки и ножки оказываются симптомом болезни ребенка на фоне повышения температуры, следует дать малышу литическую смесь (жаропонижающее — «Газета.Ru»), спазматические препараты, много поить теплой жидкостью и надеть на холодные части тела одежду из тонкой и натуральной ткани. Если у ребенка происходят неоднократные повышения температуры через час после приема жаропонижающего, следует немедленно обратиться ко врачу.
Почему проблема холодных рук и ног остается у детей в более старшем возрасте
По словам эндокринолога Зятиковой, если с возрастом у детей все еще мерзнут ноги и руки, это может говорить о нарушении работы органов и систем.
Одна из причин — нарушение работы щитовидной железы.
«Часто зябкость конечностей возникает при дисфункции щитовидной железы, гипотиреозе, — состоянии, характеризующимся дефицитом тиреоидных гормонов в организме. В норме гормоны щитовидной железы усиливают выработку тепла из коричневого жира. При гипотиреозе эти процессы угнетаются, больной испытывает постоянное чувство холода», — объяснила эндокринолог.
Еще одной причиной холодных рук и ног у ребенка может быть вегетососудистая или нейроциркуляторная дистония.
«Дистония — это синдром, при котором мышцы сокращаются непроизвольно, что происходит в результате сбоя в работе вегетативной нервной системы. Именно из-за спазма мышц сужаются сосуды, нарушается кровообращение, поэтому руки и ноги зябнут», — отметила эндокринолог.
По словам эндокринолога, следует немедленно обратиться к врачу, если помимо проблемы холодных рук и ног у ребенка наблюдается отказ от еды, боль в суставах и частые простудные заболевания. Кроме того, стоит беспокоиться при следующих симптомах:
• Плохо заживающие язвы или трещины на руках и ногах.
• Усталость.
• Изменение веса.
• Лихорадка.
• Сыпь.
По словам врача, в этом случае специалисты назначат все необходимые обследования, которые выявят истинную причину холодных рук и ног у ребенка.