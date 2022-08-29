«Если у мужа аллергия на котов, это не проблема котов»

Согласно одному из опросов ВЦИОМ, у 68% россиян в семье есть домашние животные, в основном это кошки и собаки. Читательница «Газеты.Ru» рассказала, как питомцы стали причиной конфликта с мужем.

Животных я любила с детства – вечно подкармливала окрестных кошек, собак и голубей и норовила притащить домой очередного бездомного котенка. Мама традиционно поджимала губы и говорила, что грязь ей в квартире не нужна. Я глотала слезы и ждала, когда вырасту и смогу делать, что хочу. В итоге родители сдались: купили мне модную тогда сиамскую кошку и не могли взять в толк, почему я не рада такому элитному зверю с хорошей родословной.

Маркизу я, конечно, полюбила, но желание помогать уличным животным никуда не делось.

Я поступила в ветеринарный колледж, а когда съехала от родителей, стала зооволонтером. Спасала, лечила и пристраивала бездомных кошек, кормила и капала глаза окрестным хвостикам, и, конечно, завела своих.

Гвоздик, Ромик, Мячик

Сейчас у меня дома три кота, каждый со своей историей, и веселых среди них нет. Черного Гвоздика я нашла возле подъезда в ужасном состоянии: тощего, со слипшимися от гноя глазами. Месяц котенок провел в стационаре, удалось сохранить только один глаз.

Ромик – старичок, перс с больными почками, которого выбросили на улицу хозяева.

Найди я его на день позже, он бы просто не выжил.

Белоснежный Мячик – пират без хвоста, самый активный и хулиганистый.

Конечно, родные меня не очень одобряют, но я понимаю, что людей не переделать, а мой образ жизни подходит не всем. С будущим мужем я познакомилась в клинике, куда он принес прививать той-терьера. Подумала, что хороший знак: человек любит животных, как и я. Позже оказалось, что собака принадлежит его маме, а к четвероногим Игорь равнодушен. Но у нас и без этого оказалось так много общего, что буквально через три месяца после знакомства мы решили пожениться.

Кашель, насморк, конъюнктивит

До свадьбы мы проводили время, в основном, у Игоря или куда-то ездили отдыхать. После решили жить у меня, чтобы не травмировать животных переездом. Через два дня Игорь начал чихать и кашлять – я списала это на простуду. Потом покраснели глаза.

Муж пил таблетки, ситуация временно улучшалась, а потом все возвращалось на круги своя.

Не знаю, как мы сразу не поняли, что дело в аллергии. Возможно, потому что Игорь часто ездил в командировки и приступы совпадали с приездом после них: легко было списать на кондиционер в поезде. Глаза открыл врач, к которому Игорь обратился по поводу кашля. Анализы выявили аллергию на эпителий и перхоть кошек. «Пообщалась с многодетными семьями и поняла, почему их все ненавидят» 15 августа в России официально появилось звание «Мать-героиня» — с выплатой 1 млн... 18 августа 08:25

Аллерголог предложил сложную и дорогую схему лечения, но Игорь заявил, что не планирует «травить свой организм». Конечно, он понимает мою любовь к животным, но люди должны быть важнее.

Эти слова стали для меня ударом. Кому нужны мои, прямо скажем, проблемные животные? Кто захочет о них заботиться? Да и вообще, как можно предать живое существо! Неправду говорят, что коты привязываются к дому, а не к хозяину – я наблюдала, как они отказываются от еды и лежат сутками, горюя.

Конечно, родня Игоря назвала меня зоошизой, а муж по-прежнему отказывается пить препараты и надеется, что я передумаю. Но я не стану избавляться от котов, даже если у Игоря начнется астма. Тут я на стороне беспомощных животных, а не упертого взрослого мужчины.