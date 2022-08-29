«Он нравился всем девочкам, а достался мне»: российские знаменитости – о школьной любви

В преддверии начала нового учебного года российские звезды – Анна Хилькевич, Стас Костюшкин, Рита Дакота, Любовь Толкалина, Екатерина Болдышева, Алексей Горбашов – рассказали «Газете.Ru», какой была их первая школьная любовь.

Анна Хилькевич, актриса

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– В школе мне нравился один мальчик. Это была моя первая любовь. Я так старалась быть хорошей в этих отношениях, но через какое-то время он захотел расстаться и обвинил меня в том, что у нас ничего не складывается.

Я начала копаться в себе, искренне считала, что делаю что-то не так. Стала еще больше стараться для него, меняла себя, уделяла ему больше времени. А потом я узнала, что помимо меня он встречался еще с одной девочкой. Я долго страдала по этому поводу.

Стас Костюшкин, певец

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– В школе я учился на одни двойки и был хулиганом. A вот Таня Юдина, наоборот, была отличницей и умницей. Учась в одном классе, долгое время мы даже не замечали друг друга.

А потом на время летних каникул нас отправили в детский трудовой лагерь. Всем отрядам дали задание – убраться в ангаре. Мы с ребятами сделали свою часть работы быстрее и решили помочь девчонкам. В тот день я впервые заметил Таню. Я смотрел на нее, и у меня все внутри сжималось. Вечером я пригласил ее на дискотеку, и она согласилась. Так завязались наши отношения.

Таня помогала мне с учебой. Я перешел с двоек на тройки. Иногда она приглашала меня к себе домой, мы слушали пластинки и смотрели друг на друга с замиранием сердца. Мы даже не целовались ни разу, только изредка я держал ее за руку.

Забавно, но именно Таня повлияла на тот факт, что я совсем не употребляю алкогольные напитки. Она как-то сказала, что все мужики когда-то начинают пить. И я пообещал ей, что никогда не буду.

Любовь Толкалина, актриса

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– Мои первые романтические воспоминания связаны с тремя одноклассниками. Денис Сытник, Стас Дроздов и Миша Тихомиров. С каждым из них в разные годы я сидела за одной партой. Все трое были очень разными.

Сытник с утра делил парту карандашом и за любое нарушение границы неожиданно и больно бил меня в предплечье. Зато давал списывать.

Дроздов был обаятельным неучем, юным предпринимателем, начинающим фриком и женолюбом. Я попадала с ним в истории. Например, он давал мне на хранение деньги от продажи глазированных сырков.

А Тихомиров будил во мне материнские чувства. Он был тихим, обидчивым и перманентно простуженным. Утро начиналось с того, что я отдавала ему свой носовой платок. Платки в доме быстро перевелись, и я стала каждый день после уроков забирать их обратно, стирать и приносить утром свежие.

Екатерина Болдышева, группа «Мираж»

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– Когда я училась в средней школе, вечерами я проводила свободное время в компании, где ребята играли на гитарах и пели песни. И в этой компании было два мальчика, которые за мной ухаживали.

После каждых наших посиделок во дворе соседнего дома они вызывались проводить меня до подъезда или еще немного прогуляться. Иногда наши прогулки затягивались на час или два – мы ходили, болтали пока на улице не темнело.

Один раз мы так заболтались, что не заметили, как зашли на территорию какой-то стройки. На улице уже смеркалось, один из моих ухажеров зацепился ногой за арматуру и потянул за собой второго, и они оба оказались в яме то ли с битумом, то ли с мазутом. Делать было нечего, и я привела их к себе домой.

Мама, видя бедственное положение ребят, направила их в ванну мыть лица и руки. Мальчишки отмылись как могли, а мама дала им что-то из вещей старшей сестры и двоюродного брата, и усадила их за стол. Когда ребята подкрепились и ушли по домам, мама рассмеялась и сказала: «Не могла бы ты в следующий раз приводить домой кого-то одного, а то у меня на двоих вещей не хватит».

Рита Дакота, певица и композитор

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– На выпускном из четвертого класса у меня началась любовь с мальчиком из параллельного класса, который увлекался брейк-дансом. Его звали Эдгар Родригес, у него были кубинские корни, он был очень красивым и нравился всем девочкам, даже тем, кто учился в средней и старшей школе! А достался он мне (смеется).

Старшеклассницы из мести строили мне козни: рвали мое пальто в общем гардеробе, пока я была на занятиях, пытались столкнуть меня с лестницы, распускали про меня всякие страшные слухи, расклеивали листовки по району — «Убей в себе вирус Риты». Было немного страшно.

Алексей Горбашов, группа «Мираж»

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– Все свое детство и юность я жил в военном гарнизоне в подмосковных Люберцах, и каждая девочка нашего городка мечтала выйти замуж за военного. В моем классе были очень симпатичные девчонки, но классе в четвертом я потерял голову из-за девочки Инны из параллельного класса.

Она мне снилась по ночам, и у меня перехватывало дыхание, когда я видел ее на переменах. Я узнал ее адрес и телефон, но долгое время не решался с ней познакомиться, потому что часто видел ее с Лехой Бугаем из параллельного класса. У такой девочки не могло не быть парня, ведь это была самая красивая девочка в школе! Но в какой-то момент я решил действовать и все-таки позвонил ей.

Мы мило поболтали и договорились пойти погулять. Разумеется, этот факт не остался незамеченным, и на следующий день ко мне на перемене подошел Бугай и сказал, что надо поговорить. Он предложил встретиться за школой после уроков. Такое предложение не предвещало ничего хорошего, в школе был обычай: если между кем-то возникали споры, то противники встречались за школой и дрались до первой крови. Я помню, что немного нервничал, потому что мой соперник был крупнее и выше меня, но я был готов к любому повороту событий – я никогда не был пай-мальчиком и уже ломал в драках нос и руки.

Но, как ни странно, наш разговор начался и закончился мирно: Леха сходу заявил, что у него, похоже, с Инной все кончено, и он будет рад, если Инна теперь будет гулять со мной, а не с каким-нибудь ботаном. Так мы с ней прогуляли несколько месяцев – летом играли в бадминтон, зимой катались на коньках, и все бы ничего, но девочка была слишком правильная, и мне было немного скучновато, да и ей, думаю, тоже. Так или иначе, наши прогулки сошли на нет.

Мы закончили школу, я переехал в Москву и практически потерял связь со своими одноклассниками. Только спустя 15 лет я встретил ее, когда заехал по делам в родной гарнизон. Она была по-прежнему невероятно красива. Мы мило поболтали, она рассказала, что вышла замуж за военного, и у них есть сын. Сказала, что очень радуется, когда видит меня по телевизору или в газетных публикациях. С тех пор мы больше не виделись, но я надеюсь, что она счастлива.