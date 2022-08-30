Как укрепить детский иммунитет: советы врача

О том, как повысить сопротивляемость детского организма вирусным инфекциям, «Газете.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог Ольга Васильевна Громадина, кандидат медицинских наук, главный специалист сети клиник «Семейная».

Как понять, что у ребенка слабый иммунитет

По словам Громадиной, иммунная система детей и взрослых – это сложный комплекс защитных реакций.

«Иммунная система детей работает с первых дней появления зародыша в утробе матери, каждую минуту нашей жизни. И в большинстве случаев она работает очень хорошо – мы даже не замечаем этого.

Достаточно редко мы можем говорить о том, что иммунная система в реальности не справляется и способности организма противостоять вирусным инфекциям снижены.

К таким случаям относятся ряд врожденных или приобретенных заболеваний, иммунодефицитов, когда помочь можно лишь применением очень серьезных схем терапии, в том числе введением препаратов иммуноглобулинов или курсов достаточно тяжелых антибактериальных препаратов и так далее для укрепления детского иммунитета», – рассказала врач. «Зябкость конечностей возникает при дисфункции щитовидки»: почему у ребенка холодные руки Многих родителей беспокоят постоянно холодные руки и ноги у детей. Педиатр и эндокринолог объяснили... 27 августа 11:28

Она добавила, что такое лечение не самое безопасное, и обычному ребенку, который в силу возраста и незрелости иммунитета имеет право болеть до 10-11 раз в год, не показано.

«Если ребенок болеет стандартно, с коротким периодом температуры, в том числе высокой, выздоравливает в течение 1-2 недель без обоснованной необходимости в госпитализации и назначения повторных курсов антибактериальной терапии, то у такого ребенка состояние иммунитета в полном порядке. Он просто адаптируется к новым для него вирусам и бактериям», – объяснила иммунолог.

По ее словам, признаки иммунодефицита и нарушения можно заподозрить, когда ребенок переносит более двух тяжелых бактериальных (гнойных) инфекций в году, когда ему требуются, и зачастую повторно, госпитализации, когда назначают повторные курсы антибактериальных препаратов, при этом используют препараты из так называемой группы резерва.

Громадина добавила, что таких детей должен наблюдать педиатр совместно с иммунологом для своевременной помощи их иммунной системе и защиты от вирусных и бактериальных инфекций.

close 100% Freepik.com

Как можно быстро поднять иммунитет

«Состояние детского иммунитета зависит от множества факторов, каждый из которых важен в совокупности с остальными. Поэтому, к сожалению, нет одной-единственной «волшебной кнопки», нажав на которую можно укрепить иммунитет и сделать так, чтобы он запустил или усилил свою работу в детском организме», – рассказала эксперт.

Она добавила, что болезнь, во время которой организм взрослых и детей знакомится с различными вирусами и бактериями, является одним из механизмов стимуляции нашей иммунной системы.

«В определенные периоды жизни, как правило, у детей дошкольного и школьного возраста, частые острые инфекционные заболевания являются вариантом нормы.

Так тренируется наш иммунитет, наращивая свою силу, набираясь опыта. Считается, что ребенок дошкольного возраста может болеть практически ежемесячно.

На основе механизмов естественной борьбы иммунитета с болезнью придуман более легкий способ стимуляции иммунной системы – это вакцинация», – сообщила иммунолог.

По словам эксперта, именно вакцинация на сегодня является быстрым, эффективным и безопасным способом «поднять» иммунитет. Она добавила, что современные иммунологи и смежные специалисты не очень любят определение «поднять иммунитет», поскольку речь идет о поддержке иммунной системы и ее тренировке.

«Уже сейчас в преддверье сезона острых респираторных заболеваний и гриппа необходимо задуматься о проведении вакцинации от этих инфекций, чтобы дать возможность сформироваться полноценному иммунитету к ним в осенне-зимний период», – посоветовала врач.

Также, по мнению Громадиной, на иммунитет может оказывать влияние образ нашей жизни. Это режим и распорядок дня, включающий время для отдыха.

Для поддержания естественных сил иммунной защиты детей важно вести здоровый образ жизни, не забывая про прогулки на свежем воздухе, полноценный сон.

Регулярные умеренные физические нагрузки способствуют поддержанию иммунитета и более быстрому процессу восстановления после болезни.

Врач также заметила, что стресс может негативно влиять на иммунитет.

close 100% Freepik.com

Какие продукты повышают иммунитет у ребенка

По словам Громадиной, рациональное разнообразное питание, богатое витаминами, микроэлементами, клетчаткой и белком, дает силы организму быстрее справляться с вирусами и бактериями.

«В осенне-зимний период для укрепления иммунитета важно получать достаточное количество аскорбиновой кислоты, которая содержится в таких продуктах, как цитрусовые, яблоки, шиповник.

Также борьбе иммунитета с инфекционными заболеваниями помогает селен и другие витамины, например, витамин E, а также микроэлементы – марганец, цинк и медь. Важный микроэлемент, участвующий в работе многих систем нашего организма, в том числе иммунной – это железо, которое мы можем восполнять, употребляя мясо, помидоры, бобовые, и йод из морской рыбы. Весь спектр витаминов и микроэлементов желательно получать из пищи», – рассказала врач.

Она уточнила, что дополнительное употребление витаминных комплексов показано лишь в редких случаях, при лабораторно подтвержденном снижении количества витаминов.

«Кроме того, разнообразная и вкусная еда, в отличие от витаминных комплексов, – это дополнительный источник положительных эмоций и правильный способ формирования нормальной микрофлоры кишечника, роль которой в работе нашей иммунной системы велика», – объяснила Громадина.

Врач добавила, что если речь идет о ребенке первого года жизни, на укрепление иммунитета влияет тот факт, кормит ли мама его смесью или грудным молоком. Доказано, что последнее содержит антитела, которые есть в крови женщины, и защищает ребенка от болезней.