Почему ребенок плачет во сне: отвечают педиатр, невролог и психолог

Иногда дети плачут ночью не просыпаясь, и этот факт вызывает у взрослых большие опасения по поводу их здоровья. О том, как причины этого явления зависят от возраста и заболеваний и что делать родителям, чтобы решить эту проблему, «Газете.Ru» рассказали педиатр, детский невролог и психолог.

Почему ребенок плачет во сне не просыпаясь

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда в первые месяцы жизни их ребенок плачет во сне.

Педиатр, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Юлиана Шабатура объясняет, что сон новорожденного значительно отличается от сна ребенка дошкольного возраста:

«Новорожденные дети около половины времени сна проводят его в так называемой «быстрой фазе». В такой фазе происходят процессы развития и роста мозга. При этом малыш может издавать разные звуки, хныкать, двигать ручками, имитировать сосание груди, двигать зрачками. В такую фазу сна он может резко заплакать и так же резко перестать, и спать дальше. Быстрый сон – не глубокий, малыш может сразу проснуться от малейшего шума».

Педиатр уточняет, что в первые месяцы жизни структура сна ребенка меняется, становится похожей на сон взрослых:

«В момент перехода сна «быстрой фазы» ко сну «как у взрослого» происходит резкое ухудшение – или по-другому регресс четырех месяцев. Он сопровождается криками во сне, плачем, который трудно успокоить. «Бледность кожи, мешки под глазами, выпадение волос»: как поднять гемоглобин ребенку О том, почему бывает низкий уровень гемоглобина, как это можно заподозрить по внешнему виду ребенка... 19 августа 11:50

В период регресса ребенка нужно успокаивать, обязательно выработать режим: вовремя укладывать спать, не допускать перевозбуждения или переутомления. В такой период может наблюдаться рефлекс Моро – это врожденный рефлекс, когда малыш рефлекторно вскидывает ручки во сне, может сам себя разбудить при этом. В таком случае рекомендуют пеленание».

По словам врача, дети до года могут проживать различные кризисные периоды. Чтобы ответить на вопрос: «Почему ребенок плачет?», важно помнить, что его нервная система также подвергается нагрузкам. Что в таком случае поможет малышу? Необходимо отслеживать эмоциональное состояние ребенка, следить за соблюдением режима сна и необходимых условий для сна в соответствии с возрастом.

Педиатр предупреждает, что долгий, надсадный и частый плач ночью – повод проконсультироваться с педиатром для исключения заболеваний.

«Если ребенок плачет во сне (и плач не надрывный, надсадный, изнуряющий, долгий) – будить ребенка не нужно, он успокоится сам, просто наблюдайте. Если плач долгий и надрывный – ребенок проснется сам, нужно его успокоить, убаюкать, покормить или дать водичку», – рекомендует Юлиана Шабатура

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Почему ребенок плачет во время ночного сна с точки зрения психологии

Сон и бодрствование зависят от психологического состояния ребенка и активных игр в дневное время.

Как объясняет психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук, плач ребенка во сне может быть вызван ситуативной реакцией детского организма на перевозбуждение или переутомление. «Это яркая эрогенная зона»: почему нельзя целовать детей в губы Некоторые родители либо другие взрослые, близкие к семье, любят целовать детей в губы – так... 23 августа 08:38

«Например, вы отвели ребенка в новое для него место (музей, кинотеатр, игровой центр) с большим количеством новых впечатлений, переживаний, шума и активностей в течении дня. Это может привести к перевозбуждению нервной системы ребенка, которое затем проявляется в виде капризов, истерики или плача во сне. Также плач во сне может быть реакцией ребенка на стрессовые события – переезд, переход в другой сад или группу, новая ситуация в семье и так далее», — объяснила Юлия Токарчук.

Психолог отмечает, что, если такая проблема наблюдается долгое время, причина может крыться в подсознательных страхах ребенка, переходящих в ночные кошмары: «Такое явление достаточно распространено среди детей дошкольного возраста. Чаще всего, ночные кошмары возникают на фоне стресса.

В отдельных случаях у детей наблюдается состояние, которое принято называть ночными террорами. Это состояние неполного пробуждения ребенка, которое сопровождается повышенной тревогой, плачем, хныканьем.

В состоянии ночного террора ребенок может внезапно вскочить с кровати, вскрикивать или бесцельно ходить по квартире. При этом он не реагирует на вопросы, отвечает невпопад или что-то бормочет. Появление ночных терроров также связывают со стрессом. Кроме того, они могут возникать на фоне высокой температуры. Несмотря на столь пугающие родителей проявления, ночные терроры, как правило, не опасны. Однако выяснить причину, их вызвавшую, необходимо при любых обстоятельствах».

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Что делать, если ребенок плачет во сне

Ребенок может плакать по разным причинам, и от них зависит подход к решению проблемы.

Детский невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марина Нуриева объяснила, почему ребенок плачет во сне и что поможет малышу в таком случае.

Причина 1. «У детей в возрасте до одного года часто отмечается плач и беспокойство во время ночного сна. Сон младенца отличается от сна взрослого человека не только продолжительностью, но и структурой. Физиология сна такова, что большую часть составляет фаза поверхностного или «быстрого» сна. Это необходимо для обеспечения интенсивного роста и развития головного мозга ребенка.

Во время этой фазы, отмечается активное движение глазных яблок, мимики, движения конечностей. А также различные звуки, в том числе хныканье и даже плач. Как правило, продолжительность этой фазы – 10-15 минут».

Решение. Что делать, если ребенок плачет во сне в первые месяцы жизни? Детский невролог подсказывает родителям, что для перехода в глубокую фазу сна грудному ребенку часто необходимо реализовать сосательный рефлекс: либо прикладыванием к груди, либо использование соски или бутылочки с молочной смесью или водой.

Причина 2. «Другой частой причиной, которая может провоцировать плач ребенка во сне, является врожденный рефлекс Моро. Он проявляется во вздрагивании и запрокидывании рук, в результате малыш может себя разбудить», – описывает проблему врач.

Решение. По словам специалиста, рефлекс исчезает в возрасте трех-шести месяцев, поэтому в этот период возможно свободное пеленание с мягкой фиксацией рук.

Причина 3. Отвечая на вопрос родителей «Почему ребенок плачет во сне?», Марина Нуриева напоминает, что причиной беспокойного сна и плача может стать голод и дискомфорт из-за полного подгузника.

Решение. «Сменить подгузник, переодеть, накормить при необходимости, при этом лучше не включать яркий свет и не разговаривать, чтобы не разбудить малыша», – рекомендует невролог.

Причина 4. Доктор объясняет, что активный рост и развитие детей в раннем возрасте (до семи лет) имеет скачкообразное течение: «Часто происходит усвоение новых навыков, скачок в эмоциональном развитии, психологическом развитии ребенка. Его нервная система претерпевает резкую нагрузку – эти изменения часто приводят к плачу во сне».

Решение. Марина Нуриева рекомендует придерживаться режима сна и бодрствования, а также избегать чрезмерного возбуждения и утомления ребенка. Надо ли платить подростку за помощь с младшим братом или сестрой В воспитании младших детей многие родители полагаются на помощь старших: просят ли присмотреть... 22 августа 08:05

«Если плач ребенка появился на фоне ранее благополучного сна, стал частым и продолжается долгое время, необходимо проконсультироваться с педиатром для лечения возможного заболевания. Врач поможет определить: не является ли причиной плача боль, не связанная с патологией. Речь может идти о боли в животе или прорезывании зубов», – предупреждает врач.

Также невролог Нуриева отмечает, что спокойный сон ребенка зависит от комфортных условий для сна: «Это температура воздуха 18-22 градуса, влажность – 40-60%. Потому что сухой воздух нередко является причиной беспокойного сна».

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Что делать, если ребенок плачет во сне из-за ночных кошмаров

При ночных кошмарах или террорах у детей психолог Юлия Токарчук рекомендует:

– поговорить с ребенком о том, что ему снится, что его беспокоит и проанализировать ситуацию;

– поддержать и придумать свой способ борьбы со страхами (можно нарисовать свой страх и порвать рисунок, побрызгать кровать защитным зельем из пульверизатора – эти символические действия помогут ребенку осознать свой страх и сбросить напряжение);

– проветривать детскую комнату перед сном;

– вместе выбрать ночник, который ребенок сможет самостоятельно включать;

– исключить шумные и активные игры, просмотр мультиков и использование гаджетов перед сном;

– удлинить семейные ритуалы подготовки ко сну (например, подольше почитать книжку в кровати ребенка, рассказывать стихи, потешки, включить спокойную музыку);

– завести любимую игрушку для сна (благодаря тактильному контакту, игрушки для сна способствуют формированию ощущения близости, безопасности).

Если справиться с ситуацией самостоятельно не удается, Юлия Токарчук советует проконсультироваться с педиатром.