«Позвонили и спросили, не собираюсь ли я уезжать»: певец Владимир Левкин о политике и конкуренции в семье

В интервью «Газете.Ru» певец, поэт и композитор Владимир Левкин порассуждал, почему легче продюсировать себя самостоятельно, поделился политической позицией и признался, кому из семейного трио дарят больше всего цветов.

— Вы стали знамениты на всю страну в 90-х, и до сих пор у вас толпы фанатов. В чем секрет вашей популярности?

— Я не знаю, в чем секрет. Может быть, в том, что храню традиции, может быть, в том, что не отступаю от своей определенной творческой линии и творческого кредо. Тем более сейчас, когда появляется все больше и больше разнообразной музыки.

Я никогда не гнался за тем, что называется сиюминутной популярностью, просто был самим собой, таким, какой я есть.

— Вы пробовали себя в роли продюсера группы Kedbl. Сейчас у вас есть продюсер или вы продюсируете себя сами?

— Я уже пять лет продюсирую свою младшую дочь Нику. Сам я давно себя продюсирую, потому что мне важнее мой взгляд. Но когда мне нужен чей-то сторонний взгляд, у меня есть друзья, которые могут это сделать.

— А теперь немного о политике. Февральские события разделили российское общество, в том числе и медийное. Скажите, как изменилась ваша жизнь после 24 февраля?

— Мы были в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, в госпитале МВД и буквально на днях поддержали акцию «Мы вместе» Минобороны. У меня ничего не изменилось.

Я русский, у меня отец военный. С Министерством обороны мы проехали практически все наши базы, я уже не говорю про Сирию, там был два раза.

— Какова ваша позиция в этом вопросе?

— Когда мне позвонили из Meduza (организация включена Минюстом в список иноагентов) и спросили, не собираюсь ли я куда-нибудь уезжать, я им сказал: «Вы знаете, я русский, мне некуда уезжать, потому что здесь моя родина, которую я люблю». Они просто повесили трубку, потому что им это не интересно.

Куда-то уезжать, а потом кричать и лить грязь на страну — это подло. А вот если находишься здесь и имеешь несколько отличную точку зрения и пытаешься ее отстоять — это вызывает уважение. Но для меня все просто: я русский, я вместе с народом, я вместе с армией и флотом.

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— Как вы относитесь к разделению мнений в медийном сообществе после 24 февраля? Должны ли творческие личности быть связанными с политикой?

— Это личное дело каждого человека. Это мое глубочайшее убеждение. Для меня довольно странно всегда бывает, когда артисты пытаются навязать свое мнение окружающим.

— Вернемся к вашему творчеству. Вы часто выступаете дуэтом с женой Марусей. Скажите, между вами когда-нибудь была конкуренция? Например, кто популярнее или кому подарили больше цветов после концерта?

— Больше всего цветов всегда дарят младшей дочке Нике. Господи, 40 лет работы, ни одного цветочка — так мы смеемся. Нет конкуренции, наоборот, дополняем друг друга. В любом дуэте, в любом трио, если каждый исполнитель дополняет друг друга, тогда получается хорошая музыка.

— Когда вы впервые решили спеть вместе с женой Марусей? Кто был инициатором?

— Мы как-то с певицей Гульназ спели одну песню «Под одним зонтом». И Маруся говорит: «А чего это ты с Гульназ поешь, а со мной нет?». Я говорю: «Ну давай, к микрофону!». Она как выдала… поэтому да, это был такой экспромт, который перерос в то, во что перерос.

— Когда ваша 10-летняя дочь Ника впервые выступила вместе с вами и вашей женой Марусей? Нравятся ли ей совместные концерты?

— Я не помню точно, во сколько. В пять лет она написала песню. Наверное, в пять лет она и вышла с нами вместе и спела. Для нее большая радость, когда мы едем на гастроли, она гуляет по городам нашей страны, узнает их историю и потом делает доклады в школе.

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— Ника — ваша младшая дочь, есть и старшая, от другого брака, Виктория. Расскажите, похожи ли они по характеру?

— Честно, не знаю. Есть, конечно, какие-то сходства. Они обе на меня похожи, а я на маму и на бабулю (смеется).

Сейчас о Никином характере говорить сложновато, она формируется, но чувствуется, что нормальный компанейский ребенок, целеустремленный.

— Ника и Виктория общаются друг с другом?

— Конечно. Иногда я даже не в курсе, что они встретились. Потом говорят, что увиделись.

— Младшая дочь Ника — папина или мамина дочка?

— Все-таки, наверное, мамина. Она же девочка, и у нее с мамой секретов больше, чем со мной.

— Изначально Маруся была вашей поклонницей. Ревнует ли она сейчас вас к другим поклонницам? А вы часто ревнуете жену?

— Я точно повода не давал. А как она может ревновать? Хотя можете у нее спросить. Все-таки столько лет вместе и все довольно спокойно.

— В СМИ то и дело появляются новости об изменах тех или иных звезд. Как вам кажется, медийные личности изменяют чаще, или просто к ним приковано больше внимания?

— Для меня очень часто это похоже на какую-то пиар-акцию. Какую-то продуманную, но не до конца доделанную. Я понимаю, что медийные люди находятся под прицелом фотокамер, но иногда это все как-то нескладно.

— Что вы думаете об изменах?

— Если человек идет налево, значит, ему здесь чего-то не хватает. Не важно, это мужчина или женщина. Значит, надо как-то пересмотреть свои отношения или разбегаться.

— Вы с Марусей в браке с 2012 года. Вы всегда выглядите счастливыми и влюбленными. Как вам это удается?

— Да просто любите друг друга и все. Всем сердцем. И вообще, вместе веселее.

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— Нам ждать новых альбомов с семейным исполнением? А сольных?

— Из планов на ближайшее будущее — 8 сентября в «ГлавКлубе» у нас большой юбилейный концерт, посвященный моему 55-летию и 40-летию моей творческой деятельности.

В конце сентября — в начале октября выйдет наш семейный альбом. Я уже записал несколько песен в свой сольный альбом. Так что у нас вообще нет свободного времени (смеется).

— Есть ли у вас мечта, которую вы бы хотели исполнить к следующему юбилею, в 60 лет?

— Хочу написать книгу, еще несколько альбомов, гастролей, полные залы, хочу многое спеть и снять. И еще детей, конечно!