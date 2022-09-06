«У ребенка могут возникнуть панические атаки и суицидальные мысли»: почему нельзя бить детей

В некоторых семьях среди «методов воспитания» практикуются физические наказания детей. Однако многие взрослые недооценивают его опасность. О том, почему нельзя бить детей, относится ли привычный для многих российских родителей шлепок или подзатыльник к формам насилия над детьми и чем грозит закон взрослым, которые применяют силу в общении с несовершеннолетними, «Газете.Ru» объяснили психологи, психотерапевт и юрист.

Можно ли бить ребенка и кричать на него

Заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа Любовь Григорович объяснила, почему родители бьют детей. По словам психолога, взрослые люди прибегают к одному из ошибочных методов воспитания по следующим причинам:

– неудовлетворенность своей жизнью (некоторые родители срывают агрессию на своем ребенке);

– перенос напряжения на работе и в социальной сфере на отношения с ребенком;

– родительская некомпетентность (когда взрослые люди не справляются со своими детьми).

На вопрос «Можно ли бить и кричать на ребенка?» Любовь Григорович отвечает отрицательно и подчеркивает, что ударить ребенка – это значит быть несовременным родителем:

«Телесные наказания существовали на протяжении многих веков. Как, впрочем, и свечи как источник освещения, печи как способ согреть дом, гужевой транспорт и прочее. Сегодня мы пользуемся электричеством, отоплением, автотранспортом и другими благами цивилизации и прогресса.

При этом осознание того, что бить ребенка – это не норма, а слепое следование устаревшим традициям или проявление собственного бессилия – еще только формируется в массовом сознании родителей.

Мы находимся в переходном периоде: кто-то уже понял, что физические наказания детей – недопустимая или по крайней мере чрезвычайная мера воспитания, кто-то только идет к такому пониманию».

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Почему нельзя бить детей

Против методов воспитания, которые предполагают физические наказания детей в целях исправления поведения ребенка, высказалась научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук:

«Мой ответ как психолога в этом вопросе однозначен – бить детей нельзя! Применение физических наказаний по отношению к ребенку наносит вред его психическому здоровью, приводит к эмоциональным, иногда интеллектуальным нарушениям, возникновению регрессий, панических атак и целого ряда других возможных проявлений. Многие родители оправдывают применение физического насилия воспитательными целями, ссылаясь на то, что их самих также воспитывали. Однако этот способ наказания работает только в краткосрочной перспективе, не закрепляя долгосрочную поведенческую модель.

И при этом несет в себе массу негативных последствий как для детско-родительских отношений, так и для психического здоровья самого ребенка».

Психолог отмечает, что многие родители сталкиваются с такими ситуациями, в которых очень легко сорваться, и начать кричать на ребенка, однако эта «воспитательная» тактика также не является эффективной и конструктивной: она приводит к формированию у ребенка страха перед родителем, страха наказания, которые в дальнейшем могут привести к появлению различных соматических проявлений.

Бывают ли ситуации, когда ударить ребенка – это оправданная мера

Психолог Любовь Григорович рекомендует родителям вычеркнуть физические наказания детей из списка методов воспитания детей, однако отмечает:

«Это то, о чем можно мечтать. Но в реальности редко удается избежать этого, особенно если родители много работают, устают, а дети у них беспокойные и непростые. Почему ребенок плачет во сне: отвечают педиатр, невролог и психолог Иногда дети плачут ночью не просыпаясь, и этот факт вызывает у взрослых большие опасения по поводу... 31 августа 14:08

Опытные родители говорят о том, что для них вопрос о телесном наказании встает тогда, когда поведение ребенка может привести к травмам или даже опасно для жизни. Это единственные ситуации, в которых осознанные родители разрешают себе поднять руку на ребенка».

Многие родители признаются, что не могут ударить ребенка по любой части тела, однако при этом они считают допустимым бить ребенка по попе, а также дать шлепок или подзатыльник. При этом они обосновывают свои взгляды тем, что такие физические наказания не считаются проявлением насилия над детьми.

Однако эксперты с этим не согласны: шлепок или подзатыльник, стремление ударить ребенка по попе – это то же самое физическое насилие, даже если родители делают это с целью коррекции поведения ребенка.

Научный сотрудник, психолог Юлия Токарчук настаивает, что физические наказания в какой бы то ни было форме недопустимы по отношению к ребенку:

«Такое проявление физической агрессии со стороны взрослого может нанести психологическую травму, которая имеет долгосрочные последствия.

Кроме того, шлепок и подзатыльник в качестве воспитательных воздействий, не помогут сформировать родительский авторитет».

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Как физические наказания в детстве отражаются на человеке во взрослом возрасте

Юлия Токарчук предупреждает, что физические наказания в детстве могут влиять на развитие личности ребенка, на его самооценку, ценности и мировоззрение во взрослом возрасте:

«Таким людям сложно выстраивать доверительные отношения. Это значит, что они могут испытывать значительные трудности в профессиональных, дружеских, романтических отношениях.

Если же речь идет о психологической травме, полученной таким образом, это может привести к абсолютно непредсказуемым последствиям – депрессии, асоциальному, зависимому или суицидальному поведению».

Психолог Любовь Григорович среди причин, по которым нельзя бить детей, выделяет еще одну, которая может коснуться внуков тех, кто сейчас способен ударить ребенка: «Физические наказания в детстве обеспечивают удержание этой модели детско-родительских отношений. Вырастая, такие люди считают телесное наказание нормой и используют его в собственном родительстве».

Что делать, если родитель на эмоциях ударил своего ребенка

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Психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Юлия Федотова дает советы, как вести себя в такой ситуации:

«Первое, что необходимо сделать – успокоиться. Не нужно ничего пытаться объяснить ребенку, пока вы плохо себя контролируете. Если есть возможность, останьтесь в одиночестве, выйдите в соседнюю комнату или на улицу, хотя бы умойте лицо или выпейте стакан воды. Ребенок и так не понимает, что произошло, нет нужды усугублять и без того сложную ситуацию. После того как вы успокоились, определите для себя: что произошло? По какой причине вы не сдержались и смогли ударить ребенка? Быть может, это усталость? Или безнадежность? Возможно, страх?

Часто происходит так, что срыв начинается не из-за ситуации между родителями и детьми, а гораздо раньше, и поведение ребенка является последней каплей, которая окончательно определяет взрыв».

Психотерапевт Федотова рекомендует подумать над тем, какие меры предпринять, чтобы усталость, вина и страх, больше не копились и не выходили подобным неконтролируемым образом:

«После того как пройдет эмоциональный пик, можно поговорить с ребенком. Насколько глубоким будет разговор, зависит от его возраста и развития. Иногда достаточно просто обнять, иногда объяснить мотивы своих поступков и ваши выводы.

Самое главное – не проваливаться в чувство вины. Да, вы совершили ошибку. И вы в силах ее исправить и гарантировать своему ребенку безопасность и любовь».

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Какую ответственность по закону несут родители, способные ударить ребенка

Старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Наталия Пшеничникова прокомментировала, почему нельзя бить детей с точки зрения права:

«Жизнь и здоровье несовершеннолетних охраняется законом. Никакие оправдания различными методами воспитания или профилактическими причинами не помогут. Уголовный кодекс не содержит статей, специально квалифицирующих причинение вреда здоровью несовершеннолетнему. Для этого используются общие статьи, такие как побои (ст. 116 УК), истязание (ст. 117 УК), причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст.ст. 115 УК, 112 УК, 111 УК).

Жестокое обращение и причинение вреда здоровью несовершеннолетнему является отягчающим обстоятельством при применении вышеуказанных статей Уголовного кодекса».

Наталия Пшеничникова предупреждает, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителем, опекуном либо сотрудником образовательной или социальной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением, может наказываться следующим образом:

– штрафом в размере до 100 000 рублей, в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года;

– обязательными работами до 440 часов;

– исправительными работами на срок до двух лет;

– принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности;

– лишением свободы на срок до трех лет (156 ст. УК). «Била меня из-за ревности к своему любовнику»: 5 историй про обиды на мам Детские обиды бывают почти у всех, однако некоторые из них взрослые помнят до самой старости... 28 августа 10:24

«Семейный кодекс также обязывает родителей обеспечивать интересы детей и заботиться о них всесторонне. Родители не вправе причинять детям физический, психологический или нравственный вред (то есть запрет любого насилия над детьми). Воспитание исключает пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (ст. 65 СК)», – объясняет специалист.

Как квалифицировать шлепок или подзатыльник? Наталия Пшеничникова отвечает, что подобное обращение с детьми иногда и не приводит к наличию состава преступления по уголовной статье.

«Кодекс об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за невыполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 ). Данная ответственность возникает в том случае, если отсутствует состав по уголовным статьям и действия родителя не квалифицируются в качестве жестокого обращения. Наказание подразумевает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей», – поясняет эксперт.