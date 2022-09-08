Анальные трещины и новая обстановка: у ребенка запор, как помочь

Причины запора у детей
По словам педиатра «СМ-Клиника» Варвары Рынейской, уплотнение консистенции стула и нерегулярное опорожнение у ребенка означает запор.
Длительная задержка в опорожнении провоцирует растяжение передней брюшной стенки и стенки кишечника, а также говорит о замедлении перистальтики кишечника.
В медицине различают органические и функциональные запоры у детей.
По словам педиатра, функциональные запоры могут заключаться в рационе питания ребенка, приучении к горшку и психологическом стрессе ребенка во время пребывания в детских садах или школах.
Органические проблемы с дефекацией включают в себя анатомические аномалии развития ЖКТ.
Рацион питания ребенка:
Как объяснила гастроэнтеролог Детской клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке Марина Трунова, родителям детей, находящихся на искусственном вскармливании, следует сдать анализы и проверить, нет ли у малышей аллергии на белок коровьего молока.
По словам гастроэнтеролога Труновой, в более старшем возрасте из-за непереносимости коровьего белка кисломолочные продукты могут спровоцировать запор у ребенка.
«Для регулярного стула детям, находящимся на искусственном вскармливании, необходимо употребление достаточного количества жидкости и массаж живота», — отметила педиатр Рынейская.
В этом случае вместе с врачом необходимо скорректировать питание и питьевой режим ребенка.
Приучение к горшку и стресс из-за детского сада:
В раннем возрасте важно, чтобы процесс дефекации происходил не менее раза в сутки. В противном случае задержка стула станет причиной хронических запоров у детей.
«Приучение к горшку может быть одной из причин запоров. Когда ребенок идет в сад, может повлиять ряд психологических причин: например, некомфортная обстановка или неудобный туалет. Достаточно даже один-два раза сдержать позыв на дефекацию, и это уже может привести к хроническому запору в дальнейшем», — отметила гастроэнтеролог.
Особенности строения ЖКТ:
По словам гастроэнтеролога Труновой, причиной развития запоров у ребенка может быть врожденная особенность строения желудочно-кишечного тракта. В этом случае родителям необходимо показать младенца хирургу, чтобы исключить аномалии развития, которые требуют специального лечения.
Что можно дать ребенку в качестве слабительного
Детям можно дать несколько продуктов со слабительным эффектом. Однако лекарственные препараты разрешается использовать только в крайнем случае.
«Лекарственные препараты — последнее, что мы используем для борьбы с запорами. В первую очередь нужно увеличить количество потребляемой жидкости. Дать ребенку побольше прохладной воды, компот из абрикосов, чернослива, сок сливы», — объяснила Варвара Рынейская.
Как добавила врач, родителям нужно увеличить количество употребляемой растительной клетчатки в питании ребенка.
«В крайнем случае, можно разово применить свечи с глицерином. Препараты для усиления моторики кишечника можно использовать только по назначению специалиста», — предупредила педиатр.
Как размягчить каловые массы при запоре
Домашнее лечение и самостоятельная диагностика запоров у детей может привести к осложнениям. Поэтому при возникновении проблемы следует обратиться к врачу, а не самовольно назначать ребенку средства для размягчения каловых масс.
Средства для размягчения кала:
«Размягчить каловые массы помогут ректальные свечи, которые назначит врач, а также препараты лактулозы, которые можно принимать детям с рождения. Однако решение о назначении препаратов должен принимать только специалист!», — предупредила гастроэнтеролог Трунова.
Тем не менее некоторые родители предпочитают самостоятельно провести лечение запора у ребенка. Для этого они используют очистительные клизмы. Такой метод категорически не рекомендуется врачами. По словам Варвары Рынейской, использование клизмы возможно только под контролем медицинского персонала.
Осложнения при запоре:
«Не занимайтесь самолечением! Самолечение, как и затягивание с обращением к врачу, чревато развитием сопутствующих осложнений — при затяжном запоре возможно формирование каловых камней, расширение кишки, снижение ее чувствительности», — предостерегла доктор Трунова.
Запущенное состояние может привести к появлению у ребенка анальной трещины.
«Среди осложнений, связанных с запорами, могут быть трещинки анального отверстия. Их нужно лечить сразу и до конца. Обязательно нужно начинать с послабляющей диеты, причем стул должен быть чуть мягче, чем обычно. И лечение достаточно продолжительно, занимает порядка 1 месяца», — отметила Марина Трунова.
По ее словам, родителям не стоит задерживать поход к профильным специалистам. С проблемой помогут педиатры и детские гастроэнтерологи.