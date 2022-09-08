Без работы и образования: как выглядят и чем занимаются дети звезд 1980-х

Певицы Алена Апина и Наталья Гулькина часто выкладывают снимки со своими детьми в социальные сети. Не отстает от артисток и знаменитая пара Наталья Сенчукова — Виктор Рыбин. Но что нам известно о детях звезд, помимо того, как они выглядят? Об этом — в материале «Газеты.Ru».

20-летняя дочь Алены Апиной

close 100% Григорий Сысоев/РИА Новости

В 2001 году Алена Апина стала мамой дочки Ксении — она появилась в браке со вторым мужем певицы Александром Иратовым, с которым Апина развелась в 2016 году. Ксения родилась с помощью суррогатной матери. В интервью программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Апина признавалась, что испробовала разные способы забеременеть: певица даже прибегала к процедуре ЭКО.

«Если вы видите, что у женщины нет детей, то вопросы про детей для нее страшная трагедия. Ей нечего ответить, у нее уходит почва из-под ног, это для нее большое горе! Поэтому я хочу сказать, что, если ребенок в семье появился, любым способом, то это всегда радость, как бы это ни сложилось», — рассказывала Алена Апина.

Певица объяснила, что они с мужем обратились за помощью в клинику. В начале нулевых способ суррогатного материнства был новым, поэтому Апина не верила, что все получится. Певицу поддерживали врачи и друзья. Таким же способом на свет появились дети у других медийных персон.

Сегодня Ксении Иратовой 20 лет. Она учится в РУДН. Иратова рассказывала в интервью PEOPLETALK, что никогда не хотела связывать свою жизнь с шоу-бизнесом и мечтала изучать медицину.

«Учиться лет восемь, но мне это очень нравится. Еще думала стать режиссером, но в восьмом классе точно определилась с выбором», — объясняла девушка журналистам.

В свободное время Ксения Иратова любит путешествовать. В ее Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) многочисленные снимки с поездок: в разное время Ксения посещала Париж, Испанию, Грецию, Израиль. В некоторые путешествия Иратова отправляется с мамой. В августе 2022 года Алена Апина с дочкой отдохнули в Турции.

«Подружка, ребенок, психотерапевт, стакан воды в старости и еще много чего — это взрослая дочь!» — подписала Алена Апина снимок в социальных сетях.

Одно из увлечений 20-летней студентки РУДН — лыжи.

«Меня на них в два года поставил папа. Сначала катал на шее, а в три года я уже ездила сама. Мы обычно каждый год ездим на них кататься во Францию», — делилась Иратова.

О своей личной жизни девушка не рассказывает. Сейчас Ксения Иратова живет за городом с мамой, но в будущем мечтает о красивом большом доме и человеке, который будет рядом, утверждала она в интервью.

32-летний сын Алисы Мон

close 100% alisamon_vsartist/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица была замужем дважды, и от второго супруга, композитора и продюсера Сергея Муравьева, родила сына, которого назвали Сергеем. В интервью программе «Секрет на миллион» Алиса Мон рассказывала о сложностях в браке с Сергеем Муравьевым.

«Он был тираном. Говорил мне: «Девочка с помойки, ничего не умеешь, ты никто без меня. Я — гений, а ты никто», — рассказывала Алиса Мон в «Секрете на миллион».

В какой-то момент муж ограничил общение Алисы с ребенком. Он запретил ей подходить к нему, запер в соседней комнате.

«Я не могла ни прикоснуться к сыну, ни пообщаться с ним», — делилась певица в интервью Лере Кудрявцевой.

Когда сыну Алисы Мон было три года, певица сбежала вместе с ним от мужа-тирана.

«Муравьев забыл закрыть дверь, уехал на работу. Я схватила ребенка и убежала», — вспоминала Алиса Мон.

Сегодня сыну Алисы Мон Сергею 32 года. Он занимается музыкой, сочиняет рэп-песни, выступает в ночных клубах как диджей. В 2012 году Муравьев-младший записал совместную с мамой композицию «Скажи, любовь» и снялся в клипе на эту песню. Однако творчество не приносит сыну звезды большого дохода.

«Красивый парень, талантливый, очень похож на своего отца. Все лучшее взял от отца, но и самое худшее. Занимается и спортом, и музыкой, но ничего не приносит доход. Он не зарабатывает. А то, что зарабатывал раньше, проедал. Но тогда говорил мне, что отстранен от главного в жизни — рэпа. Я пыталась его образумить — не готовила, ничего не покупала, но так я сама не могу», — делилась Алиса Мон в интервью Лере Кудрявцевой.

38-летний сын, 23-летняя дочь Натальи Гулькиной

close 100% natalia_gulkina_stars/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экс-солистка группы «Мираж» была замужем четыре раза. У нее двое детей. Первый ребенок, сын Алексей, появился в браке с Николаем Гулькиным. Второй, девочка Яна, родился в союзе с хореографом Сергеем Мандриком.

В программе «Секрет на миллион» Наталья Гулькина признавалась, что у нее могло быть больше детей. В браке с продюсером Константином Терентьевым она сделала несколько абортов. На процедуры решалась по просьбам мужа.

«Муж постоянно возил меня к врачу. Мне пришлось сделать большое количество абортов. Врач уже меня предупреждал, что это рискованно для здоровья», — вспоминала певица.

По-настоящему счастлива Наталья Гулькина была в браке с хореографом Сергеем Мандриком. Она называла его главной любовью своей жизни. Супруги расстались из-за измены со стороны Сергея.

«Я реально страдала. Я ревела, я говорить не могла. Я очень любила его. Наверное, я могу сказать, что и сейчас его люблю. Это боль, которая не проходит. Это самая сильная обида в моей жизни. Мне кажется, что я ее не заслужила», — рассказывала артистка.

Сегодня дети Натальи Гулькиной уже взрослые. Алексею Гулькину – 38 лет. Он занимается музыкой, сочиняет песни, однако большого дохода это не приносит.

«Сын – вечный ученик, он в поиске себя», — объясняла экс-солистка «Миража» в «Секрете на миллион».

Дочери Натальи Гулькиной, Яне Мадрик, 23 года. Некоторое время она училась в педагогическом вузе, но бросила его и устроилась на работу, об этом Наталья Гулькина рассказывала изданию «Дни.ру».

«Яна наконец-то устроилась на работу в одно агентство. Она фотограф и еще занимается обработкой снимков. Дочь сказала: «Мама, мне стыдно из-за всей этой жизненной ситуации, я вижу, что у тебя нет работы, знаю, как ты бьешься. Поэтому теперь хочу помогать тебе сама и выручать тебя», — говорила Гулькина журналистам.

Сегодня Яна Мандрик в отношениях с мужчиной по имени Максим. Его на своей странице в Instagram Яна называет «мужем».

29-летний сын Елены Яковлевой

close 100% Михаил Джапаридзе/ТАСС

Денис Шальных – единственный сын актрисы Елены Яковлевой, которого она родила в браке с актером Валерием Шальных. Сегодня Денису 29 лет, он увлекается бодибилдингом, а его тело на 70% покрыто татуировками: первую он набил в 17 лет.

Елена Яковлева не раз высказывалась о своем сыне. В интервью изданию «Собеседник» она говорила, что всех пугает внешний вид ее ребенка, хотя на самом деле он замечательный и заботливый.

«Наверно, всех просто немного пугает и шокирует вид моего ребенка. Потому что Денис немножко подурил в молодости — и с обилием татуировок, и со своими взглядами — вероятно, это всех и возбуждает», — делилась с журналистами актриса.

Денис не окончил университет, однако по словам Елены Яковлевой, это несильно ее беспокоит. В интервью «Собеседнику» она признавалась, что «корочки сейчас уже ничего не значат», тем более, что многие друзья сына не работают по профессии.

«Все равно все как потерянные ходят, никто не знает, чем заниматься», — рассказывала актриса.

Она также добавляла, что долгий поиск себя в случае ее сына связан с потерянным поколением 90-х.

«Они (дети) формировались в 90-е годы, когда все в известном смысле закончилось, когда все позакрывалось и когда некем было стать, кроме как пойти торговать на рынок. И мы, родители, к сожалению, тоже растерялись. Вот в это время сын и рос. Тогда казалось, что окончание школы еще далеко, что что-то наладится, а вот — раз! — школа закончилась, а ничего не наладилось. Ну, думали, может хотя бы инженером стать, но им, детям 90-х, это не интересно и не хочется, да и не надо уже было никому, наверное, такое количество инженеров», — рассуждала актриса в беседе с журналистами.

Единственный сын Яковлевой был женат на Виктории Мельниковой, выпускнице Института журналистики и литературного творчества. Брак просуществовал недолго: пара была в статусе супругов с 2017 по 2019 год.

Сейчас Денис Шальных удалился из социальных сетей и перестал посещать телевизионные шоу.

23-летний сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина

close 100% nsenchukova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

23-летний Василий — единственный сын музыкантов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. В детстве он занимался каратэ, изначально не планировал связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, как родители. После школы Василий поступил в Московский государственный институт культуры на специальность «режиссура массовых представлений», после окончания бакалавриата продолжил обучение в магистратуре.

У молодого человека есть собственная музыкальная группа KODI. В интервью «Подмосковью сегодня» Василий сообщил, что вместе с коллективом сочиняет музыку для подростков и студентов.

В планах у него развиваться в кино. Сын Сенчуковой и Рыбина хочет снять историческую картину.

«Через пару лет я хочу снимать картину о князе Рюрике и Вещем Олеге. Учебники истории говорят, что это просто варяги, которые вдруг к нам приплыли, но никто не говорит, что Рюрик был датским королем, а Олег – сын предыдущего датского короля, которого зверски убили. Он вырос и своими руками сколотил Русь. Я могу рассказывать об этом часами», — говорил Василий журналистам.

Этим летом Василий Рыбин женился. Его избранницей стала девушка по имени Дарья — раньше она училась в медицинском институте, но изменила интересы и увлеклась творчеством. До брака Василий и Дарья встречались восемь лет, а познакомились в детском саду.