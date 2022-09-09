5 интересных фактов о детстве королевы Елизаветы II

Первое прозвище, любимые учителя, многочисленные лошади и собаки – что нам известно о детстве британского монарха, ушедшего из жизни восьмого сентября 2022 года. Об этом в материале «Газеты.RU».

Покорила сердце короля Англии

Елизавета Александра Мэри Виндзор родилась в Лондоне 21 апреля 1926 года во время правления ее деда по отцовской линии, короля Георга V. Ее отец, Георг VI, герцог Йоркский, был вторым сыном короля. Мать, Елизавета, герцогиня Йоркская, являлась дочерью шотландского аристократа Клода Боуз-Лайона. Свое имя будущий самый долго правящий монарх Великобритании получила в честь матери Елизаветы, бабушки Марии и прабабушки Александры.

Сайт британского журнала Anglotopia рассказывает, что с самого детства Елизавета отличалась спокойным нравом. В 1926 году родители Елизаветы отправились в турне по Новой Зеландии и Австралии. В то время она осталась с бабушкой – королевой Марией. Согласно ее воспоминаниям, время, проведенное с внучкой, было «радостью».

«Маленькая Елизавета уже покорила сердца своих бабушек и дедушек. Ее дед, король Георг V, довольно суровый с собственными сыновьями, был без ума от нее. Она явно была так же без ума от него, называя его дедушкой Англии», — пишет журнал Anglotopia.

Гувернантка Мэрион Кроуфорд, воспитывавшая будущую королеву Британии и ее сестру Маргарет с 1932 по 1938 годы, опубликовала мемуары о детских годах Елизаветы II и ее сестры. В книге «Маленькие принцессы» 1950 года, отрывки из которой приводит издание Time, она описывала любовь маленькой принцессы к лошадям, собакам.

Кроуфорд также рассказывала о дурных привычках будущего монарха, например, что она грызла ногти.

«Детские секреты, которые раскрыла Кроуфорд, вряд ли были потрясающими. У обоих детей была дурная привычка грызть ногти», — пишет Time.

close 100% Royal Photographic Society Colle/Global Look Press

Лилибет

В детстве Елизавета II имела прозвище Лилибет. Согласно изданию Hello, будущий монарх сама себя так назвала. Елизавета не могла выговорить свое полное имя, отсюда и появилось звонкое «Лилибет». В семье имя прижилось – все близкие называли ее так.

Личные письма Елизавета II подписывала тоже как «Лилибет». Сохранилось письмо, которое она отправляла своей бабушке Марии.

«Дорогая бабушка. Большое спасибо за прекрасный кукольный домик. Мне он очень нравится, и я распаковала столовую и прихожую. С любовью от Лилибет», — приводят отрывок из письма журналисты издания Hello.

Учеба

Елизавета II получила домашнее образование, об этом пишет The Wahington Post. Тем не менее у нее было несколько выдающихся учителей. Пока девочке не исполнилось семь лет, ее образование «ограничивалось» чтением, письмом, французским языком, игрой на фортепиано и танцами. Занималась с ней гувернантка Мэрион Кроуфорд, рассказывает The Atlantic.

close 100% Daily Herald Archive/Global Look Press

После того, как ее отец стал королем Британии, а Елизавета оказалась предполагаемой наследницей, ей наняли еще одного учителя.

С 1939 года образованием будущего монарха занимался сэр Генри Мартен, вице-ректор Итонского колледжа. Он рассказывал будущей королеве о тонкостях британской конституции, а также об истории и праве.

Издание History Extra пишет, что хотя у Елизаветы была «способность к обучению», в детстве она имела «мало возможностей для непрерывного обучения». Девочка училась с 9:30 до 11:00 каждое утро. Затем остаток ее дня посвящался подвижным играм, танцам и урокам пения.

«Не показывай пальцем»

В детстве принцесса Маргарет, сестра Елизаветы II, отличалась от будущей королевы Британской Империи жизнерадостным нравом.

Маргарет была очень веселой, любила розыгрыши, в то время как ее сестра лишь наблюдала за ней и смеялась.

«Маргарет и Элизабет казались хорошим дополнением друг друга. В то время как Элизабет вела себя с достоинством и сдержанно, Маргарет была живой и веселой, часто разыгрывала персонал», — рассказывает британский журнал Anglotopia.

На публике обычно старшая сестра Елизавета усмиряла младшую, объясняла, как нужно себя вести. Как-то раз она даже сделала ей замечание.

«Если ты увидишь кого-то на мероприятии в дурацкой шляпе, Маргарет, ты не должна показывать на него пальцем и смеяться», — приводит пример журнал Anglotopia, ссылаясь на биографов Елизаветы II.

Любовь к животным

Елизавета начала кататься на лошадях с трех лет. Отец Георг VI привил ей любовь к скачкам, научил ездить верхом. Вместе с ним она исследовала конюшни в их поместье в Норфолке — Сандрингеме — и в Хэмптон-Корте и Балморале. Об этом рассказывает Daily Mail.

close 100% Scherl/Global Look Press

Если юная Елизавета не находилась рядом с лошадьми в деннике, то она проводила время в своей комнате с кучей игрушечных пони: расчесывала им волосы, расставляла игрушки по дому.

Помимо лошадей королева также любила собак. Именно отец подарил ей первого вельш-корги, породу, ставшую впоследствии ее визитной карточкой. Пса назвали Герцог Йоркский, а сокращенно Дуки. Собаки этой породы жили рядом с монархом всю ее жизнь.

Последних двух щенков Елизавете II подарил сын, принц Эндрю, в 2021 году. Один из них скончался спустя пять месяцев. Другой же находился рядом с королевой до конца ее дней.