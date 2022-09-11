«Российский шоу-бизнес не заметил пропажи украинских артистов»: интервью с Родионом Газмановым

Этим летом Родиону Газманову исполнился 41 год, но, по его словам, жизнь в этом возрасте для него только началась. Его гастрольный график расписан на месяц вперед, а выступления певец совмещает с работой на радио. В интервью «Газете.Ru» Родион Газманов рассказал о самом запоминающемся концерте, стейке от отца и романтических идеалах.

— Родион, этой осенью тебя можно услышать в качестве радиоведущего. Ты пробуждаешь россиян в эфире «FM шоу» на «Радио Дача». Как к этому пришел?

— Это не первый раз, когда я выступаю в качестве радиоведущего. До этого я вел программу на Best FM в 2014 или 2015 году. С «Радио Дача» сложилось все неожиданно – я пришел к ребятам на гостевой эфир, у нас оказался замечательный выпуск, на эфире была химия, поэтому спустя два дня мне предложили стать радиоведущим.

— Эфиры утренние. Не тяжело вставать так рано?

— Я абсолютный жаворонок, поэтому для меня ранние подъемы не проблема. Например, на гастролях, я выбираю ранние вылеты. Со сном у меня отношения простые – если понимаю, что есть время поспать 15 минут, я это делаю. Если нахожусь в такси, тут же засыпаю (улыбается).

— Кстати, о гастролях. Как я понимаю, концерты у тебя постоянно. Как удается совмещать выступления и эфиры на радио?

— Я не каждый день работаю на утреннем шоу. Изначально была договоренность, что на первом месте мой концертный график, а уже на втором – радио.

— Можешь рассказать про самое запоминающееся последнее выступление?

— Наверное, это концерты в Херсоне и Мелитополе. Совсем недавно ездили туда с моими музыкантами. Нас искренне и горячо принимали – это запомнилось больше всего. Ведь тем, кто там сейчас живет, очень непросто. Меня поразило, насколько люди, над которыми свистят пули и рядом с которыми рвутся снаряды, могут в момент взять, отвлечься от того, что происходит.

— Как выступать перед такой публикой? Нужно ли подбирать определенные слова? Или достаточно быть самим собой?

— Я никаких слов не подбирал. Просто выходил и пел. Накануне проводили опрос, каких артистов хотят услышать в Херсоне и Мелитополе. Было приятно, что я попал в этот список. Так что я просто вышел перед людьми, которые ждали мое выступление. Встретили хорошо – аплодировали и подпевали. Публика там очень веселая и благодарная.

close 100% Ольга Лесли/Личный архив Родиона Газманова

— Ты также ездил выступать в Донбасс. Как там тебя встречали?

— По ощущениям было так же, как на концертах в Херсоне и Мелитополе. В Донбассе живут люди, которые находятся в очень сложной и опасной ситуации. Но вместо того, чтобы забиться в угол, они берут жизнь в свои руки. И мы, артисты, помогаем им почувствовать, что все возвращается в нормальное русло. Жизнь – это не только регулярные побеги в бомбоубежища, но и песни, танцы, аплодисменты и музыка.

— А что еще запомнилось в Донбассе? Может быть, как работают наши военные?

— Близко с тем, как работают наши военные, мне не приходилось сталкиваться. Хотя с военными, опять же, общались регулярно. Но какие-то вещи рассказывать нельзя.

— Сегодня многие артисты уезжают из России в связи с СВО. Как ты относишься к ним?

— Далеко не все выражают свое недовольство или несогласие со спецоперацией. Кто-то просто считает, что в стране будет плохо, поэтому и уезжает. Или другой пример, не про артистов, но про моих знакомых. Я знаю нескольких блестящих IT-специалистов, которых пытаются сейчас переманить за границу иностранные компании. Говорят, либо увольняем, либо уезжайте из России. Но, в общем, это дело личное. У меня таких настроений нет.

Мне нравится жить в России, я уверен, что все будет хорошо. То, что касается индустрии шоу-бизнеса: естественно, нас покинули все украинские актеры и музыканты. И это тоже понятно – кто-то поддался своим настроениям, а кому-то угрожали физическим насилием, и я знаю таких людей. Я ни в коем случае никогда никого не собирался осуждать за их заявления, понимая, какое давление на них оказывается с той стороны. Думаю, что через некоторое время все встанет на свои места. Мы узнаем о многих вещах правду и дальше будем принимать решения.

— Недавно я видела в социальных сетях твой пост про Стивена Кинга. Ты написал, что несмотря на его высказывания против России, не откажешься от произведений писателя, однако перестанешь воспринимать как человека. Такое мнение у тебя по поводу всех творческих людей, как-то высказавшихся против нашей страны?

— Я давно уже понял, что хороший человек и хороший артист – это абсолютно разные вещи. Они могут в одном человеке не встретиться. Опять же, эти люди, тот же Стивен Кинг, находятся в своем инфопространстве. Осуждать их за то, что они приняли ту или другую новость в другом ключе, было бы странно. Но в любом случае у меня есть свое мнение, своя картина мира. А писатель хороший, пусть пишет.

— То есть у тебя нет предубеждений насчет творческих людей, которые сейчас резко высказываются против русских?

— Тут есть важный момент. Политические взгляды – это одно, а поступки – другое.

Допустим, я буду читать книги Стивена Кинга, но никогда не пойду на концерт Макса Барских. Не только потому, что он призывает убивать русских, но и потому, что обманул своих зрителей, отказавшись возвращать деньги за концерт, который отменил в России. Этим поступком он поставил крест на своей карьере как в России, так и в любой стране.

close 100% Ольга Лесли/Личный архив Родиона Газманова

— Считаешь ли ты, что с уходом украинских музыкальных исполнителей российский шоу-бизнес стал беднее и у нас больше некого слушать?

— Неправда! «Руки Вверх!», Леонид Агутин, Zivert – музыкантов огромное количество. Я могу полчаса перечислять. Более того, шоу-бизнес не заметил пропажи с рынка украинских артистов, потому что сейчас настолько много крутых музыкантов, совершенно сумасшедших, которые моментально заполнили освободившиеся ниши. Российскому шоу-бизнесу сейчас легко развиваться, учитывая, что есть социальные сети и песни распространяются быстро. А вот те артисты, которые ушли с российского рынка, вряд ли будут выступать в нашей стране.

— Думаешь, им будет сложно вернуть свой авторитет?

— Я бы сказал так: потерянный авторитет в принципе никогда не вернуть.

— Ты как-то признавался, что со своим отцом чаще всего встречаешься на концертах. Скажи, тебе комфортно выступать с ним?

— Конечно! Ведь мы два музыканта, которые друг друга знают много лет, мы вместе обкатали все площадки страны и зарубежья. Когда я на сцене с отцом – это только свобода, кайф и восторг.

— Не планируете вместе что-то выпустить?

— На данный момент нет, потому что у него свой репертуар, у меня свой. Очень много времени сейчас я посвящаю личному творчеству. Мы вместе с отцом регулярно выступаем на разных площадках, и как ведущий, кстати, я часто его объявляю. Бывают мероприятия, где мы оба работаем. Кстати, пару раз случалось так, что до выхода на сцену мы не знали, что вместе на одной площадке.

— Олег Михайлович дает тебе какие-то советы, наставления в плане музыки?

— Я регулярно с ним советуюсь, а он со мной. И дело тут не в музыкальном вкусе. Я обращаюсь к нему, когда необходим свежий взгляд на какие-то вещи. Кроме этого, я спрашиваю отца по поводу репертуара, если сомневаюсь из-за какой-то песни. Он видит вещи, на которые мой уже замыленный взгляд после трехсотого прослушивания не обратил внимания. Таким же образом поступает он. Отец может показать мне песню, а я скажу: «Слушай, вот здесь, наверное, лучше сделать так и так».

close 100% Ольга Лесли/Личный архив Родиона Газманова

— А в жизненных ситуациях часто обращаешься за советом к отцу?

— Родители регулярно дают своим детям советы, но дети не так часто им следуют.

— Ты следуешь?

— Я думаю, для детей важно получить опыт. Именно поэтому мы сперва делаем все по-своему, а через какое-то время осознаем, что родители были правы. Но для того, чтобы это понять, нужно набить шишки. Мои родители, безусловно, постоянно дают советы, и, разумеется, как нормальный ребенок, я им практически не следую.

— Изучая твои социальные сети, я увидела несколько снимков этого лета, где ты с отцом катаешься на велосипедах. Скажи, какие еще у вас есть совместные хобби?

— Все лето отец пытался заманить покататься на SUP-борде, а я его уговаривал погонять на вейкбордах. Мы оба умеем кататься на этих досках, но почему-то летом не удалось вырваться. То одно, то другое. Мы действительно обожаем проводить время вместе. Одно из любимых занятий – готовить стейк. Обычно соревнуемся в этом деле.

— И у кого же стейк вкуснее?

— Он считает, что у него, я считаю, что у меня (улыбается). На самом деле у него прекрасно получается баранина, а у меня хорошо получается говядина.

— Тебе летом исполнился 41 год. После 40 жизнь действительно только начинается?

— Да, ощущение, что до этого я даже не жил.

close 100% Марина Голова/Личный архив Родиона Газманова

— В чем это проявляется?

— Да во всем. В отношении и любви к самому себе, в друзьях, ведь к 40 годам успеваешь понять ценность дружбы, ценность каких-то долгосрочных отношений. Рядом с тобой остаются исключительно те люди, на которых ты всегда можешь положиться.

— К собственному здоровью, наверное, тоже относишься по-другому?

— Конечно! Я встречал людей, которым 30-35 лет, но они сохранились хуже, чем я (улыбается). Для своего возраста я весьма неплохо выгляжу.

— Как поддерживаешь свою физическую форму?

— Зарядка, бег, плавание! Проблемы со здоровьем возникают из-за отсутствия спорта в жизни. У нас в семье с этим вообще никаких проблем нет, поэтому мы работаем практически на износ.

— Ты ничего не рассказываешь про свою личную жизнь. Но все же, есть ли у тебя представления о том, какая девушка должна быть рядом с тобой?

— Над такими вещами рассуждать бессмысленно. Ты можешь нарисовать идеал, перечислить в голове все параметры, а завтра искра, и ты влюбишься в человека не из твоего образа и будешь с ним жить долго душа в душу.

— Лучше не создавать идеалов, когда дело касается любви?

— Самое главное сохранять любовь к самому себе и не размениваться на вещи, которые тебя не достойны, и тогда все будет.

— Мечтаешь о семье и детях?

— Об этом мечтать – дело неблагодарное. Нужно просто что-то делать для этого. То же самое и с другими мечтами. Передо мной сейчас стоит большая цель в работе – собрать стадион, а то и не один. А что касается личного, хочу обрести счастье с одним человеком и чтобы все было хорошо.