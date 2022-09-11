С помощью родительского контроля и семейных правил: как ограничить доступ в интернет ребенку

О том, как защитить детей от нежелательного контента в сети, ограничить доступ в интернет ребенку с помощью родительского контроля и без технических средств, «Газете.Ru» рассказали психолог, учитель информатики, сотрудник факультета информационных технологий и эксперт по детской онлайн-безопасности.

Как ограничить доступ в интернет ребенку без технических средств

Как сообщила научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук, вопрос «Как ограничить доступ в интернет ребенку?» сегодня волнует большинство родителей:

«По статистике в России 53% детей проводят с цифровыми устройствами от одного до четырех часов в день, больше четверти (26%) тратят на них все свободное время. При этом дети младшего школьного возраста чаще всего пользуются гаджетами для игр и просмотра мультфильмов, в то время как подростки чаще используют интернет для общения и развлечения. И если в младшем школьном возрасте родители могут ограничить доступ в интернет технически – с помощью родительского контроля, то в подростковом возрасте скорее сработает политика установления правил использования интернета». От неправильно подобранных очков до опухоли: почему у ребенка болит голова О том, почему бывает головная боль у детей, применение каких лекарственных препаратов разрешено... 03 сентября 09:29

Психолог объяснила, что важно поддерживать с ребенком доверительные отношения, чтобы в случае возникновения потенциально опасной ситуации он мог обратиться к вам за помощью. По мнению научного сотрудника, ограничить доступ в интернет ребенку поможет введение семейных правил: «Они могут касаться пространства или времени, свободных от цифровых устройств. Например, пользоваться гаджетами на кухне во время завтрака, обеда или ужина не разрешается. Или после 20:00 цифровые устройства должны ставиться на зарядку и доступ к ним ограничен».

Юлия Токарчук подчеркнула, что такие правила будут работать эффективнее, если все члены семьи будут их придерживаться:

«Лучший пример по количеству времени, проводимому в интернете, это, безусловно, вы. Если взрослый сам активно и постоянно использует интернет в ущерб личному семейному общению, не стоит ждать от ребенка иного поведения».

Как оградить ребенка от взрослого контента в интернете

Директор департамента математики факультета информационных технологий Университета «Синергия» Жанна Мекшенева считает, что перед тем, как ограничить доступ в интернет, следует выделить ряд обязательных к исполнению правил.

1. Необходимо четко регулировать, к каким устройствам ребенок имеет доступ, а к каким нет. Так, например, совершенно недопустимо, чтобы он брал без спроса родительский телефон и самостоятельно устанавливал игровые приложения или смотрел YouTube, на который нет возрастных ограничений.

2. Заранее обговорить с ребенком время пользования гаджетом. Установите таймер с часами. Ребенок должен понимать, что «делу время, потехе час».

3 «Мусорный» и взрослый контент может проникать в гаджет под видом рекламы или баннеров. Поэтому стоит объяснить ребенку, что с помощью родительского контроля вы оберегаете его от нежелательного контента.

Чтобы ответить на вопрос родителей «Как оградить ребенка от взрослого контента в интернете?», важно разобраться с тем, как работает родительский контроль.

close 100% Jens Honore/Global Look Press

Как работает родительский контроль

Учитель информатики, физики и астрономии Александр Громов объяснил, что родительский контроль – это некий набор алгоритмов или программного обеспечения, который защищает ребенка от вредоносного, запрещенного и нежелательного контента в интернете. Кроме того, с помощью родительского контроля можно отследить перемещение ребенка (отправка геолокации устройства), контролировать его экранное время и ограничивать его в онлайн-активностях (покупки, скачивание приложений и так далее):

«Все это работает в связке с родительским гаджетом. Программа содержит в себе базу данных о запрещенных сайтах и отслеживает поисковые системы на наличие в них таковых запросов, тем самым может блокировать их у ребенка. Отслеживает, сколько времени ребенок провел в своем гаджете или компьютере (можно поставить лимит на определенное время), блокирует покупки, пока один из родителей не даст своего согласия».

Как поставить ограничение по времени на интернет

Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности, рассказал, что существуют технические и нетехнические меры цифровой заботы о детях, которые помогут контролировать время пользования интернетом:

«К нетехническим относится обучение основам онлайн-безопасности и управления временем, а также выстраивание доверительных отношений между родителями и детьми; к техническим – специальные настройки в приложениях и сервисах с определенными ограничениями: например, на некоторых платформах видеохостинга или в игровых сервисах есть специальные детские профили, где подобран контент, подходящий по возрасту. Кроме того, существуют специальные программы родительского контроля».

Приложения для родительского контроля

Убедиться в том, что ребенок защищен от нежелательного контента в интернете, можно с помощью приложения для родительского контроля: «У ребенка могут возникнуть панические атаки и суицидальные мысли»: почему нельзя бить детей В некоторых семьях среди «методов воспитания» практикуются физические наказания детей. Однако многие... 06 сентября 13:22

«Ассортимент приложений для родительского контроля велик, поэтому выбор осуществляем исходя из принципов: понятно, удобно и эффективно. Также необходимо учесть совместимость приложения с Android и iOS, возможность фильтрации веб-сайтов, наличие служб геолокации и внесения запрета на установку и удаление приложений. Можно не один час провести в настройках приложения, но это того стоит. Чтобы заблокировать определенные онлайн-ресурсы, можно использовать такие приложения для родительского контроля, как, например, Safe Browser, LOCKit, Google Family Link или другие», — сообщила Мекшенева.

Педагог по информатике Громов отметил, что приложения для родительского контроля делятся на категории по используемым операционным системам (например, родительский контроль на андроиде), по использованным устройствам выхода в интернет, а также по функционалу. Последний пункт эксперт предложил рассмотреть подробнее.

● Так называемые «эдблокеры», которые блокируют рекламу, несанкционированные и санкционированные переходы на сторонние сайты с запрещенным для детей контентом.

● Системы навигации, которые помогают родителям определить, где находится ребенок в режиме реального времени (подразумеваем, что телефон всегда с ним), они включают геолокацию на телефоне ребенка и отправляют ее родителям.

● Приложения, которые отслеживают экранное время гаджета или компьютера. Они дают родителям возможность контролировать ребенка во времени пребывания в интернете, причем можно их использовать не только в целях регуляции, но и в целях поощрения (ребенок получил хорошие оценки – увеличить время).

● Блокаторы запрещают транзакции и установку какиго-либо ПО на устройства, создают такие условия, при которых ребенок не сможет воспользоваться финансами и сторонними приложениями, пока согласие не даст родитель.

● Шпионы отслеживают все действия ребенка в устройстве, отправляя отчет родителям.

● Гибриды – программы, сочетающие в себе часть или все вышеперечисленные функции.

Родительский контроль через роутер

Жанна Мекшенева объяснила, как ограничить доступ в интернет ребенку с продвинутым уровнем пользования гаджетами:

«Дети иногда начинают искать пути обхода защитной блокировки аккаунта вплоть до «обнуления» гаджета до заводских настроек. Поэтому можно рассмотреть второй вариант – установить родительский контроль через роутер. Большинство производителей роутеров внедряют в прошивки своих устройств средства для блокирования нежелательного контента и/или для доступа по расписанию. Настройка осуществляется по МАС-адресу, но универсальной инструкции по настройке моделей от разных производителей не существует».

close 100% Freepik.com

Как заблокировать интернет на телефоне

Сотрудница факультета информационных технологий отметила, что в крайнем случае приходится блокировать интернет на телефоне ребенка:

«Эта функция деактивируется полностью или временно через провайдера связи. Возможна также блокировка домашнего Wi-Fi. Для этого необходимо знать пароль, но его может не быть в сетях общественного доступа. Существует возможность настройки минимального количества трафика на использование Wi-Fi за определенный период. Опция доступна в каждом современном смартфоне через «Настройки».

При этом специалист по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко подчеркнул, что по мере взросления ребенку нужно давать все больше свободы:

«С точки зрения программ родительского контроля рекомендуем оставлять только уведомления, а не блокировку. Подросток все равно найдет то, что хочет, программа в этом случае поможет родителям быть в курсе его интересов».

Как ограничить доступ в интернет с телефона

Андрей Сиденко указал, что прежде чем давать ребенку смартфон или планшет, стоит позаботиться о настройках заранее, чтобы ограничить доступ в интернет ребенку:

«Это могут быть встроенные настройки самого телефона, «детские режимы» в популярных сервисах, игровых и видео-платформах, определенные параметры в решении родительского контроля.

Сочетайте настройки, которые позволяют ограничить время использования устройства, с объяснением, почему вы так поступаете: правила, которые устанавливаете в семье, должны быть четкими и понятными.

Лучше, если их будут соблюдать все члены семьи. Например, если вы договорились с ребенком, что пользоваться гаджетами во время обеда нельзя, попробуйте сами отказаться от такой привычки. В таком случае это не будет восприниматься как наказание или бессмысленный запрет».

close 100% Freepik.com

Как ограничить доступ к приложениям по времени

Александр Громов уточнил, что родительский контроль по умолчанию вшит не только во все операционные системы (iOS., Windows, Android), но и в приложения, в которых потенциально может находиться нежелательный для детей взрослый контент. Позаботиться о защите помогут учетные записи пользователей:

«Для этого можно создать отдельную учетную запись (с пометкой «для ребенка»). В такой учетной записи будет блокироваться весь взрослый контент. В антивирусах в своем функционале также есть настройка родительского контроля».

Преимущество программ родительского контроля в том, что они не урезают основной функционал устройств и позволяют выстроить гибкие ограничения, отметил Андрей Сиденко: «Например, ограничить доступ к интернет-ресурсам (как к определенным, так и к целым категориям сайтов: с нецензурной лексикой и другим, неподходящим по возрасту категориям ресурсов), контролировать время использования устройства в целом, ограничить доступ к определенным программам, контенту по возрастному рейтингу и многое другое».