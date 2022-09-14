Вожатый, копирайтер или няня: как заработать деньги ребенку

Некоторые школьники стремятся как можно быстрее стать самостоятельными и зарабатывать. Специалисты объяснили, как помочь ребенку подготовиться к новой нагрузке, а также перечислили виды заработка, доступные для несовершеннолетних.

Как можно заработать деньги школьнику

Если ребенок выразил желание подрабатывать, родителям следует помнить о нескольких нюансах — моральной поддержке, количестве времени на работу, правовой стороне вопроса и о том, как именно можно заработать ребенку деньги в реальной жизни.

Моральная поддержка детей и подростков, которые хотят работать:

По мнению психолога медицинской службы «Теледоктор24» Наталии Чирковой, инициатива ребенка должна быть поддержана родителями.

«Важно проговорить с ребенком возможные сомнения и страхи, поддержать его, если потребуется, помочь найти подработку по душе. При этом подросток должен быть уверен, что родители поддержат его в случае трудностей и будут на его стороне. Также большой поддержкой будет, если подросток устраивается на работу вместе с другом или подругой», — отметила психолог.

Однако стремление школьника получить деньги не должно стать помехой в его обучении.

Количество времени на работу и согласие родителей:

По мнению Наталии Чирковой, школьник должен работать исключительно в свободное время, чтобы это не мешало учебе.

«Подросток 15-16-ти лет вполне может зарабатывать себе на вещи и развлечения, снимая тем самым часть финансовой нагрузки с родителей. Важно, чтобы работа не мешала учебе. Например, это может быть подработка в каникулы», — отметила специалист.

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Руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая добавила, что, согласно законодательству, дети разного возраста могут работать лишь определенные часы, так как для школьников предусмотрен сокращенный рабочий день.

«Есть ограничения по длительности рабочего дня или смены. Если подростку от 14 до 15 лет, то рабочий день не должен превышать 4 часов, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов», — сообщила Святицкая.

Специалист уточнила, что официально могут трудоустроиться только те школьники, которые достигли 14-летнего возраста. Однако этого нельзя сделать без согласия родителей.

«По закону с 14 до 16 лет трудовой договор заключается только с согласия органа опеки и попечительства или составленного в свободной форме письменного разрешения одного из родителей», — объяснила Святицкая.

После обсуждения с ребенком этих деталей следует рассказать ребенку, на какую зарплату он может рассчитывать и какие виды заработка денег для него доступны.

Виды заработка для ребенка в реальной жизни:

По мнению психолога Чирковой, родителям необходимо учитывать особенности ребенка, чтобы он смог выбрать комфортный для себя вид заработка.

«Пробный вариант работы может зависеть от интересов и особенностей ребенка. Если подросток общительный, не боится контактов, то он может работать промоутером. Более замкнутым подросткам подойдет расклеивать объявления, возможна работа в доставке, удаленная работа на компьютере, на телефоне», — перечислила психолог.

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По мнению Ирины Святицкой, если ребенок предпочитает зарабатывать в реальной жизни, а не из дома, то ему подойдут такие подработки:

• Рабочий по благоустройству территорий (убирать мусор в скверах и парках, заниматься озеленением, ухаживать за газонами и цветниками).

• Помощник библиотекаря (реставрировать книги, помогать поддерживать порядок на полках, готовить материалы для тематических выставок).

• Вожатый (организовывать и проводить конкурсы, викторины, спортивные праздники на детских пришкольных площадках).

Кроме того, подросток может попробовать самые распространенные направления среди своих сверстников:

«Самые распространенные вакансии, доступные подросткам, — это промоутер, оператор колл-центра и курьер. Также работодатели ищут практикантов или начинающих специалистов в электронной коммерции по продвижению товаров», — сказала представитель hh.ru.

По ее словам, многие школьники озабочены, сколько они будут получать рублей в день или рублей в час, однако родителям необходимо объяснить ребенку, что зарплата может быть разной в зависимости от выбора направления и количества рабочих часов в неделю.

«Зарплата для таких вакансий чаще находится в диапазоне от 10 000 до 30 000 рублей в месяц», — объяснила специалист.

Как добавил основатель Центра образовательных технологий Advance Николай Ягодкин, ребенок может попробовать более простые виды заработка.

«Некоторые дети за деньги выносят мусор соседям, выгуливают их животных, сидят с детьми. Тут ставки бывают сильно разными: от 5 рублей за разовый вынос мусора до 200 рублей в час можно заработать, присматривая за ребенком соседей», — отметил Ягодкин.

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Как можно заработать деньги на дому

Обеспечить ребенка гаджетом, который поможет заработать:

Чтобы помочь заработать деньги ребенку на дому, родителям придется выделить для ребенка компьютер или ноутбук.

Для заработка дома школьнику может подойти написание комментариев. Кроме того, чтобы начать зарабатывать деньги, ребенок может попробовать выставлять на продажу ненужные вещи через мобильные приложения или сайты.

Сколько можно заработать ребенку на дому:

Как отметил Николай Ягодкин, на дому школьнику будет сложно заработать больше 8-15 тысячи рублей, то есть ребенок может рассчитывать на ставку от 350 до 650 рублей в день.

По мнению специалиста, при обсуждениях, как заработать деньги ребенку, родители могут предложить детям такие удаленные профессии, как расшифровка аудиозаписей или копирайтинг.

«Из минусов, при расшифровке аудиозаписей возникает большая нагрузка на глаза, по стоимости это около 100-200 рублей в час. Копирайтинг — это написание текстов на заказ. По оплате получится заработать от 100 до 300 рублей за час работы, но если освоить основы маркетинга и набить руку, то можно получать и больше», — заключил Ягодкин.