Тимати, Самойлова, Бородина: какими подарками балуют своих детей знаменитости

Вместо машинок и кукол они дарят детям украшения, брендовые вещи и даже личный транспорт. «Газета.Ru» рассказывает о звездах, которые не жалеют денег для своих детей.

Оксана Самойлова — сумка, кроссовки и деньги для дочерей

close 100% samoylovaoxana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Оксана Самойлова и Джиган начали встречаться в 2010 году. В 2011 году у Оксаны Самойловой родилась дочь Ариела. Через год пара оформила брак. С тех пор Самойлова трижды стала мамой. Сегодня рэпер и модель воспитывают четверых детей: дочерей Ариелу, Лею и Майю, сына Давида. «Я был негодяем»: эпатажные музыканты, ставшие примерными семьянинами С рождением детей герои этой подборки отказались от вредных привычек и стали больше времени проводить... 15 сентября 11:31

Звездные родители часто балуют своих детей. В прошлом году Оксана Самойлова опубликовала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) несколько видео с дочкой Ариелой. Модель отвела девочку в ЦУМ, чтобы та выбрала подарок на день рождения. Она купила ей несколько аксессуаров от Louis Vuitton, в том числе сумку, цена которой составляет более 100 тысяч рублей, сообщает «Вокруг ТВ». После этого модель устроила другой сюрприз: она сняла номер в отеле для себя и дочери с видом на Красную площадь. Администрация гостиницы подарила девочке фотоаппарат и красивый торт.

Оксана Самойлова и Джиган одаривают и других своих детей. В сентябре 2022 года они сделали сюрприз на восьмилетие дочери Леи, подарили ей пачку купюр номиналом пять тысяч рублей. Среди подарков также были кроссовки от Gucci. Оксана Самойлова поделилась видео с реакцией дочки в своем блоге.

«Это денежки? Да! Мама, спасибо», — цитируют Лею журналисты «Sport 24», ссылаясь на социальные сети модели.

При этом сама Оксана Самойлова утверждала, что не балует детей. В 2019 году в своих социальных сетях она рассказывала, что ее младшие дети донашивают вещи за старшими.

«Весь наш мир кружился вокруг единственной принцессы Ариелы. Сейчас у меня трое детей. Все лохматые, одеты в то, что сами нашли. Майя донашивает вещи за сестрами», — ссылаются журналисты StarHit на блог Оксаны Самойловой.

Тимати — часы для сына, кольцо для дочери

close 100% timatiofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У рэпера Тимати двое детей. Дочь Алиса родилась в 2014 году в отношениях с моделью Аленой Шишковой. Сын Ратмир появился в 2019 году от союза с моделью и телеведущей Анастасией Решетовой.

В 2021 году Тимати подарил своей дочери кольцо за 22 миллиона рублей от Jacob&Co. Накануне рэпер купил украшение в другом цвете победительнице шоу «Холостяк», Екатерине Сафаровой. Алиса об этом узнала и захотела такой же подарок. Об этом Тимати рассказал в своем Instagram.

«Вопрос про кольцо стоял ребром все эти дни, и вот утренняя посылка от Дяди Джейкоба прилетела в Москву», — цитируют Тимати журналисты «Вокруг ТВ», ссылаясь на его социальные сети.

Модель Алена Шишкова прокомментировала подарок дочери. В беседе с Grazia она призналась, что девочка пока не носит украшение.

«Пока это инвестиция в будущее, наверно. Алисе рано носить такие подарки. Полюбовалась, поиграла, порадовалась и забыла. Придет время, она решит, как часто его носить и по каким случаям», — говорила Алена Шишкова.

В этом году Тимати подарил дорогой подарок своему сыну Ратмиру. Он преподнес ему часы за 75 млн рублей. Рэпер показал сына с украшением в Instagram.

«На вырост», — приводят слова рэпера журналисты издания «Блокнот».

Мать Тимати, Симона Юносова, в своих социальных сетях признавалась, что ее сын только учится быть папой, поэтому выбирает в качестве подарков не «фонарик, которым можно осветить путь», а «лейблы».

«Ему еще долго предстоит учиться быть папой: чувствовать своего ребенка, слушать, утешать и поддерживать, дуть на ранки и вытирать слезы, радоваться успехам и хохотать в голос… Научиться дарить не лейблы, а фонарик, которым можно ночью освещать переселение муравьев, или делать «секретики» из цветной фольги, а потом закапывать их под бутылочным стеклышком… Можно вместе петь, разглядывать звезды и слушать тишину… В общем, уметь жить тем, что интересно твоему творению, а это целая наука!» — цитируют Симону издание Wday.

Ксения Бородина — автобус

close 100% borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ксения Бородина — мама двух дочерей. С 2008 по 2011 год она была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым. В браке у них родилась дочь Маруся. В 2015 году Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Кумара Омарова. У них родилась дочь Теона. В 2021 года пара развелась. Тест: угадайте в каком возрасте эти звезды стали родителями Быть родителем сложно в любом возрасте — и, кажется, эти звезды знают об этом не понаслышке... 14 сентября 08:57

В интервью для издания «7 Дней» телеведущая рассказывала, что купила своим детям автобус, чтобы они могли попозже вставать в школу. Бородина и ее дети живут за городом, до школы не ходит общественный транспорт. В местную сельскую школу ведущая «Дома-2» отдавать дочерей не хочет.

«Совместный утренний завтрак в нашей семье невозможен. Дети просыпаются в семь утра, а я в это время, признаюсь, еще в постели. К слову, дочки сами не успевают завтракать дома, они едят в школе. Я им купила автобус для поездок в школу, чтобы они могли лечь и доспать, отдохнуть», — делилась Ксения Бородина с журналистами издания «7 Дней».

По словам телеведущей, водитель автобуса забирает Марусю и Теону из школы и отвозит на кружки. Затем привозит домой, где каждый занимается своими делами — старшая дочь, например, до часу ночи делает уроки.

«Эта машина уже превратилась во второй дом — так много времени они в ней проводят», — признавалась Ксения Бородина.

Воспитывать дочек телеведущей помогают няня и бабушка. По выходным Ксения Бородина, по словам «7 Дней», всегда рядом с детьми.

Карди Би — украшения и деньги

close 100% iamcardib/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

С 2017 года Карди Би замужем за рэпером Оффсетом. У них двое детей — 4-летняя Калче Киари Сэфас и годовалый сын Уэйв Сет Сэфас. Хип-хоп-исполнительница часто балует свою дочь.

В 2019 году на первый день рождения Калче знаменитая мама подарила ей бриллиантовую цепь с фигурками персонажей из мультсериала Word Party за 100 тысяч долларов. Накануне праздника Карди Би поделилась новостью о презенте с журналистами TMZ.

«Новая цепь для Калче!» сказала Карди Би в видео, демонстрируя украшения.

На свой второй день рождения Калче получила сумку Hermes Birkin от папы рэпера Оффсета.

«Я не злюсь, что папа подарил ей такой подарок. Она будет соответствовать мне», поделилась Карди Би с журналистами ET.

Когда девочке исполнилось четыре года, хип-хоп исполнительница подарила ей пачку денег. Они вместе с папой вручили дочери 50 тысяч долларов наличными. Видео с сюрпризом музыканты выложили в свои социальные сети.



«Мама, что это? Это «билет»? (На американском слэнге «билет» означает миллион долларов. Прим. «Газеты. Ru»)», — спросила на камеру Калче своих родителей. На что Оффсет ответил, что это 50 тысяч долларов, цитируют хип-хоп звезду ET.

Напомним, что в 2020 году Карди Би подала на развод с рэпером Оффсетом. Однако через месяц после подачи заявления она вернулась к мужу.

Бейонсе и Джей Зи — кукла Барби с бриллиантами

close 100% beyonce/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

С 2008 года певица Бейонсе замужем за рэпером Джей Зи. В 2012 году у пары родился первенец — дочь Блю Айви.

На первый день рождения своей дочери Бейонсе и Джей Зи подарили ей куклу Барби, инкрустированную бриллиантами. Стоимость подарка составила 80 тысяч долларов, сообщает Huffpost со ссылкой на The Sun.

«Для маленькой принцессы им было не жаль денег. Они хотели, чтобы ее день рождения задал тон на всю оставшуюся жизнь. Они усердно работали и свои деньги хотели потратить на дочку», — цитирует источник близкий к паре Huffpost.

Сегодня Бейонсе и Джей Зи воспитывают троих детей. В 2017 году у пары родились близнецы — Сэр Картер и Руми Картер.