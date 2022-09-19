Тест: справитесь ли вы с вопросами по русскому языку, в которых все вечно ошибаются
Поставьте существительное в правильную форму
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РИА Новости
Родительный падеж множественного числа существительных – одна из самых неприятных тем в школьной программе по русскому языку. Сколько бы мы ни пытались запомнить, как правильно поставить в эту форму слова «носки», «граммы» и «чулки», дело обречено на провал. Нет-нет, а ошибка где-нибудь закрадется. Проверить, хорошо ли вы помните правила, связанные с этой темой, можно в тесте на «Газете.Ru».