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Тест: справитесь ли вы с вопросами по русскому языку, в которых все вечно ошибаются

Поставьте существительное в правильную форму

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РИА Новости
Родительный падеж множественного числа существительных – одна из самых неприятных тем в школьной программе по русскому языку. Сколько бы мы ни пытались запомнить, как правильно поставить в эту форму слова «носки», «граммы» и «чулки», дело обречено на провал. Нет-нет, а ошибка где-нибудь закрадется. Проверить, хорошо ли вы помните правила, связанные с этой темой, можно в тесте на «Газете.Ru».

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