От Богдановых до Карины Кросс: кумиры подростков, которые сильно изменились после пластики и травм

В сентябре 2022 года внешность звезды «Классного мюзикла» Зака Эфрона стали обсуждать в Twitter. Поклонники обвинили актера в том, что он сходил к пластическому хирургу, но скрыл это от общественности. Сам же Эфрон отрицает факт хирургического вмешательства. Далеко не все звезды, которые снискали популярность среди молодой аудитории, рассказывают о секретах своей внешности. Одни смело делятся изменениями с поклонниками, другие — скрывают информацию о пластике вплоть до самой смерти. Что они говорят и о чем умалчивают — в материале «Газеты.Ru».

Зак Эфрон

Актер стал известным благодаря телеканалу «Дисней». В 2005 году он прошел кастинг в фильм «Классный мюзикл». Зак Эфрон сыграл баскетболиста Троя Болтона. На момент съемок актеру было 18 лет. После выхода первой части «Классного мюзикла» Эфрон принял участие еще в двух продолжениях фильма.

В дальнейшем актер стал сниматься в кино для подростковой и взрослой аудитории. В период с 2010 по 2022 год вышло 20 проектов с его участием.

В 2021 году актер записал проморолик для фильма The Earth Day. В нем лицо актера изменилось. Поклонники предположили, что Зак Эфрон сделал пластическую операцию.

«Заку Эфрону осталось еще одно посещение пластического хирурга, чтобы он выглядел как парень из тик-тока с квадратной челюстью», — цитируют одного из поклонников журналисты Daily Mail.

В сентябре 2022 года Зак Эфрон дал интервью журналу Men's health. Он признался, что не знал, что его внешность обсуждают. Комментарии поклонников Эфрону пересказала мама. Актер объяснил журналистам, что его лицо изменилось не из-за пластики, а в результате травмы. Он бегал по дому в носках, упал, ударился о гранитный фонтан подбородком и сломал челюсть. Эфрон признался, что после этого его лицо изменилось.

«Жевательные мышцы просто выросли», — рассказал актер журналистам.

Также Зак Эфрон поделился, что сильно переживал из-за своего лица. После травмы у актера началась депрессия.

«У меня началась бессонница, и я впал в довольно тяжелую депрессию на долгое время. Мне было очень трудно восстановиться», — признался актер в интервью для Men's Health.

В сентябре 2022 года Зак Эфрон появился на премьере фильма «Величайший пивной забег». В связи с этим поклонники вновь стали обсуждать внешность актера. Они не поверили, что Эфрон был искренен в интервью, об этом пишет Daily Mail,ссылаясь на социальную сеть Twitter.

«Неужели Зак Эфрон действительно думает, что мы поверим, что он «разбил себе подбородок», — цитирует Daily Mail пользователей Twitter.

В социальных сетях отмечают, что на челюсти Эфрона не видно шрамов после травмы. Кроме этого, многие утверждают, что жевательные мышцы не растут в случае сломанной челюсти.

«Жевательные мышцы не растут, если вы сломаете челюсть, потому что вы не используете свою челюсть. Я не могу поверить, что Зак Эфрон сделал это со своим красивым лицом. Если у мужчины, который выглядит так, может быть такая неуверенность в себе, что ему делают операцию на челюсть, какую надежду это дает обычной девушке вроде меня?», — ссылаются журналисты Medialeaks на пользователей Twitter.

Братья Богдановы

Французские братья-близнецы русского происхождения Игорь (1949 — 2021) и Григорий Богдановы (1949 — 2022) стали известны после того, как начали вести научно-популярные передачи в 1980-е на французском телевидении.

«Для французских подростков, выросших в 1980-е, Богдановы запомнились не своей внешностью, а серией молодежных программ про НЛО и другие явления», — пишут журналисты французского издания Ladepeche.

Помимо карьеры на телевидении, Богдановы вели научную деятельность. Они защитили докторские работы по космологии. Писали научные статьи и публиковались в журналах «Annals of Physics» и «Classical and Quantum Gravity». «Я был негодяем»: эпатажные музыканты, ставшие примерными семьянинами С рождением детей герои этой подборки отказались от вредных привычек и стали больше времени проводить... 15 сентября 11:31

В 2010 году имя Богдановых оказалось связано со скандалом. Братьев обвинили в ненаучной деятельности. Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике подал на них в суд и призвал выплатить компенсацию в размере двух тысяч евро.

Игоря и Григория Богдановых обсуждали не только в связи с их деятельностью. Многие журналисты отмечали, как менялась их внешность на протяжении всей жизни. Ходили слухи, что братья начали делать свои первые операции в конце 1980-х, об этом сообщает издание The Mirror. По мнению журналистов, в разное время Богдановы сделали ринопластику, подтяжку лица, инъекции ботокса.

При этом сами братья отрицали, что прибегали к пластике. В 2017 году Григорий Богданов дал интервью французскому телеканалу и признался, что никогда не ложился под нож хирурга. Об этом сообщает The Sun.

«Я с гордостью заявляю, что мы никогда не прибегали к филлерам, имплантам и инъекциям», — цитируют Григория Богданова журналисты The Sun.

В середине 2010-х братья-близнецы обрели новую популярность — сначала на Западе, потом и в России. Фотография Игоря Богданова с телефоном стала мемом — якобы он способен одним звонком решить (или устроить) любую проблему — изменить результаты выборов в США или вызвать новую пандемию.

Григорий Богданов умер в декабре 2021 года. В январе 2022 года ушел из жизни его брат Игорь Богданов. Близнецы скончались от последствий коронавируса.

Пит Бернс

Британский певец прославился, будучи вокалистом группы Dead or Alive. Известность им принесла песня You Spin Me Round (Like a Record). В 1985 году по всему миру было продано более 500 тысяч копий этого сингла. В дальнейшем ни одна из песен группы не была так же успешна. Бернс стал выступать сольно, иногда возвращаясь в состав группы. В 2016 году музыкант скончался по причине остановки сердца.

Молодым поклонникам Пит Бернс запомнился своим эпатажным образом. На выступлениях он всегда появлялся с ярким макияжем и длинными волосами. В 1980-х он стал экспериментировать со своей внешностью и сделал первую пластическую операцию – ринопластику. В итоге он остался недоволен процедурой и решил обратиться к хирургу еще раз. За всю жизнь Пит Бернс сделал 300 пластических операций. Он увеличивал скулы и губы, исправлял нос.

«Я надеюсь, что когда мне будет 80, когда я попаду на небеса, Бог меня не узнает», — цитирует музыканта издание People.

К концу жизни Бернс имел серьезные проблемы со здоровьем. People сообщает, что из-за постоянных инъекций у музыканта образовались тромбы в ногах, сердце и легких. Несколько раз его доставляли в больницу в тяжелом состоянии. Бернса лечили с помощью препаратов, разжижающих кровь. Однако солист Dead or Alive продолжал обращаться к хирургам.

«С помощью операций я пытаюсь добиться личного удовлетворения. Это нарциссизм», — приводят слова Пита Бернса People.

Карина Кросс

Блогер стала известной после того, как начала выкладывать короткие видеоролики в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). В 2018 году Карина Кросс завела канал на YouTube. Помимо блога девушка стала заниматься музыкой. Она выпустила 15 песен и восемь видеоклипов.

В 2021 году Карина Кросс призналась, что делала пластические операции. Блогер рассказала об этом подписчикам — и ответила на один из вопросов.

«Сделала скулы, подбородок, углы Джоли. Реснички периодически наращиваю, волосы нарастила, потому что свои сожгла», — цитирует Карину Кросс журнал Grazia, ссылаясь на ее соцсети.

При этом Кросс отметила, что ее изменения во внешности связаны с тем, что она случайно портит свою натуральную красоту и затем обращается к специалистам.

«Любые мои изменения связаны с тем, что я что-то порчу, а потом приходится это заменять, поэтому не портите свою натуральную красоту, девочки», — рассказывала Карина Кросс в социальных сетях, об этом пишет Grazia.

Блогер не жалеет, что обращалась за помощью к хирургам и косметологам. Она довольна своей внешностью, о чем она также сообщала в блоге.

Давид Манукян известен под псевдонимом DAVA. Он занимается музыкой, а также развивает свой блог в нескольких социальных сетях. В разное время СМИ обсуждали личную жизнь Манукяна: он встречался с Кариной Кросс, а также певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

В 2021 году Давид Манукян рассказал о перенесенной пластической операции. Он решился на абдоминопластику после того, как достиг веса в 106 килограммов. Блогер набрал вес из-за гормональных изменений. Ему хирургическим путем исправили фигуру.

«Я всегда занимался спортом, была подтянутая фигура, пресс. Но потом в какой-то момент в организме произошли гормональные изменения из-за стресса, нервов, недосыпа. И у меня на животе начался фиброз — это деформация внутренних жировых тканей. Убрать его можно было только хирургическим путем, так как диеты и другие методы тут бессильны», — цитирует Давида Манукяна издание StarHit.

Спустя два месяца после процедуры Давид Манукян опубликовал фотографии с результатом — и не всем его поклонникам он понравился.