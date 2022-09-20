«Чем увереннее в себе человек, тем сложнее его спровоцировать на измену»

Психолог-сексолог Юлия Толмачева рассказала в интервью «Газете.Ru» о том, кто чаще изменяет и влияет ли измена на сексуальную жизнь пары.

– Старый, как мир, вопрос: почему люди изменяют постоянным партнерам?

– Думаю, что какой-то одной причины здесь нет. Если мы говорим не о завершении одной истории любви и начале другой, а именно тайной связи, на которую человек идет, при этом желая сохранить прежние отношения, то здесь очень много факторов.

Ну, например, очень популярная причина – нехватка внимания, любви и тепла, реальная или мнимая. Любому человеку приятны знаки внимания, эмоциональные поглаживания, которые подстегивают самооценку и позволяют человеку почувствовать, что он еще ого-го, в том числе в сексуальном плане.

Как говорил Аркадий Райкин в одной из своих миниатюр: «Если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, то я очень еще даже ничего!» А вот как далеко зайдет человек в погоне за этими знаками внимания, зависит от него. Чем он увереннее в себе, тем сложнее его спровоцировать на измену.

– Часто люди, рассказывая о своих тайных отношениях, утверждают, что там, «на стороне», секс совершенно невероятный, потрясающий, такой, какого у них никогда не было!

– Не стоит исключать тот фактор, что страх быть застигнутым врасплох добавляет сексу остроту, поскольку способствует выработке адреналина.

Иногда и пары со стажем практикуют секс в каком-то месте, где их могут застать: в лифте, в машине. Ощущение, что ты делаешь что-то запретное и рискуешь попасться, очень возбуждает людей определенного склада.

Внебрачная связь – прекрасный поставщик адреналина: надо, чтобы не узнали, не догадались, не застали врасплох. Возможно, что если бы эти же люди встретились, будучи свободными, таких искр у них бы не возникло.

Но, кстати, бывает и ровно наоборот: на фоне новых возникших отношений человек иначе смотрит на старые и начинает их больше ценить: что ж я делаю, ведь меня дома ждет такой прекрасный человек.

Можно ли сказать, что мужчины изменяют чаще?

– Сложно сказать, это не то, о чем люди готовы откровенно рассказывать даже анонимно, поэтому статистика может быть с погрешностями.

Традиционно считается, что чаще изменяют мужчины, в том числе и потому, что у них больше свободы действий. Женщины чаще завязаны на быт и работу, на детей, пока те маленькие, а мужчина может задержаться на собрании, уехать в командировку – или сказать, что он это делает.

Но времена меняются, и в этом смысле равноправие тоже коснулось женщин, сейчас на женскую измену смотрят совсем иначе, чем сто лет назад.

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– Часто люди оправдывают измену хрестоматийной уже фразой «это просто секс, ничего больше». Так бывает на самом деле?

– Зависит от самого человека. Кто-то действительно может четко отделять физические отношения от глубокой любви и привязанности, а кто-то нет.

Существует даже вариант, когда мужчина разделяет «серьезные отношения», лишенные секса, которые возводит на пьедестал, и «грязные», исключительно для секса. Такое разделение часто формируется в детстве в результате психологических травм. Например, если отец ушел из семьи и мать постоянно говорит сыну, что «грязный предатель» променял семью, святое, на «эту развратную женщину». «Ради мужа пошла на секс-тренинг, а теперь он считает меня проституткой» Читательница рассказала, как она пошла на секс-тренинг, чтобы придать свежести супружеским отношениям... 17 сентября 09:47

Считается, что у женщин в силу более яркой эмоциональности секс и привязанность чаще идут «в одном флаконе», причем особенно в тех случаях, когда женщина испытывает с партнером оргазм.

Мужчины же в большей степени склонны к разделению секса и отношений. Но это все усреднено, в жизни бывают и разные мужчины, и разные женщины, и разные обстоятельства.

Пара может начать встречаться для секса, а потом он перерастет в любовь. Или ни во что не перерастет. Или не перерастет, а потом они встретятся через пять лет и захотят быть вместе. Сценариев сотни, в отличие от мелодрам.

Но в целом, если секс доставляет удовольствие, если людям хорошо друг с другом в постели, то возникают и другие чувства, кроме физического желания, а уж как это назвать, привязанностью, любовью или близостью, каждый решает сам.

– Как влияет открывшаяся измена на сексуальную жизнь пары?

– И здесь опять важен контекст. Конечно, когда тайное становится явным, это всегда большой стресс для пары, и для того, кто изменял, и для того, кому изменяли.

А дальше многое зависит от личных установок. Если человек живет с мыслью, что измена – это конец отношений, что у мужчины должна быть одна женщина, а у женщины один мужчина, простить будет очень трудно, иногда невозможно.

Горькая правда может повлиять на физиологию – от эректильной дисфункции у мужчины и вагинизма у женщины до обострения хронических заболеваний, инфаркта, инсульта. Это – один вариант развития событий.

Другой, прямо противоположный – когда измена укрепляет отношения. Это может произойти, если один признает, что был не прав, пытается всячески загладить вину, а второй решает для себя, что готов простить, или что «там» не было ничего серьезного, и вообще партнер не виноват, его коварно соблазнили, и отношения, и секс могут выйти на новый уровень.

Это – две крайности, а между ними – несколько десятков вариантов.