Шипы на пенисе и 10-часовой секс: как спариваются эти животные
Двойные пенисы, три эякуляции за раз и другие удивительные факты из интимной жизни животных
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Половой член в виде штопора, шипы на пенисе, детородный орган с костью, «вычерпывание» спермы соперника, три эякуляции за один половой акт… Вместе с учителем биологии онлайн-школы «Синергия» Еленой Тетяйкиной мы выбрали самые интересные факты про спаривание животных. Проверить свою осведомленность или догадливость в этой области можно в тесте «Газеты.Ru».