«Подруга и незнакомый хейтер из интернета оказались одним человеком»: 6 историй о предательстве друзей

Читатели «Газеты. Ru» анонимно рассказали о том, как друзья повели себя в сложные моменты совсем не по-дружески.

Борис, 33 года, про безответную любовь

Мой друг Миша много лет сох по моей девушке – фильм «Реальная любовь» просто отдыхает. Мы познакомились с ней одновременно, оба ухаживали, но в итоге Ира выбрала меня.

И я, и она понимали чувства Миши и всегда пытались их щадить: не обнимались при нем, даже совместные фото не выкладывали нигде.

Знакомые, которые были в курсе ситуации, крутили пальцем у виска: играем с огнем.

Но я не понимал, как иначе. Не отказывать же другу от дома? Через какое-то время у Миши появилась девушка и я выдохнул.

А потом я сильно поссорился с Ирой, а Миша, как я узнал позже, начал активно ее утешать и воспользовался ситуацией. Теперь у меня нет девушки и нет друга. А Миша с Ирой, кстати, в итоге расстались, но это меня уже не касается.

Егор, 44 года, про деньги и принципы

У меня был близкий друг, сидели за одной партой в школе, потом вместе учились в институте. Говорят, друзья познаются в беде, но у нас так сложилось, что особых бед не было – делили вместе радости, он был крестным моего сына, ездили семьями отдыхать, доверяли друг другу.

Однажды мне понадобились деньги, причем не на блажь, а на серьезное дело – моей маме поставили нехороший диагноз, а бесплатно пришлось бы ждать операцию слишком долго.

Я попросил у Темы в долг: никаких «дружеских» льгот, с распиской и процентами. Знал, что такая сумма у него есть.

В ответ услышал: «Прости, деньги действительно есть, но тебе не дам – такой уж у меня принцип, не одалживать друзьям, а то останешься без друга и без денег». Мне тогда помогли совершенно чужие люди, а Тема остался при деньгах и принципах, но без друга.

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Сергей, 38 лет, про страх заразиться

Мы с Максом были знакомы лет двадцать, я был уверен в нем как в самом себе. Когда у меня диагностировали онкологию, я рассказал ему раньше, чем близким. Он выразил сочувствие, предложил любую помощь – в общем, повел себя как настоящий друг.

А потом я понял, что Макс пишет все реже, в гости не приходит – всегда находит какой-то предлог, и к себе не зовет.

В день рождения пожаловался, что дома ремонт, поэтому отмечать не будет. А потом у одного из общих знакомых увидел в соцсети фото с празднования юбилея Макса в ресторане, где были все, кроме меня.

На вопрос, не обидел ли я его чем, друг начал мяться и признался, что слышал, будто рак заразен. Подтверждений нет, но рисковать ему все-таки не хочется. Да и разделять «чужую беду» опасно для нервной системы, ему психолог рассказал.

Ольга, 29 лет, про супружескую верность

С Асей мы дружили много лет, я всегда ей доверяла как самой себе. Когда у меня появились отношения вне брака, с одним из коллег, тоже зачем-то рассказала как близкой подруге.

Это была такая вспышка, солнечный удар – я и ненавидела себя, и закончить их не могла, и уходить от мужа не хотела, у нас рос сын и вообще он был близким человеком, родным.

Ася знала обо всех моих метаниях, слушала, кивала, а потом взяла и рассказала все моему мужу, приложив скриншоты нашей переписки. Уверяла меня, что хотела как лучше – не могла видеть, как меня «поглотила грязь и ложь».

С мужем я в итоге помирилась, с коллегой – рассталась, а Асю и знать не хочу.

Наталья, 34 года, про коварных разведенок

С Майей мы познакомились на детской площадке, где гуляли с сыновьями. Сначала подружились мальчики, потом – мы, а со временем и наши мужья нашли общий язык. «Хотела сделать из дочери вундеркинда и лишила ее детства»: истории об ошибках родителей Родители школьников рассказали «Газете.Ru», о каких решениях, связанных с воспитанием... 10 сентября 08:58

Майя любила повторять, что это идеальная дружба семьями: и с подругой время проводишь, и дети при деле, и мужьям не скучно. Последний аргумент мне был не очень понятен, но Майя была слегка домостроевской женой, так что я не обратила на него внимание. А зря!

Через четыре года нашей нежной семейной дружбы я с мужем развелась: оказалось, что у него уже год отношения на стороне. Было больно, обидно.

Я ждала от Майи поддержки, а получила отповедь и от ворот поворот.

Оказалось, что ее Сережа против дружбы с «разведенками», это плохой пример для детей. Тем более, по его мнению, в разводе всегда виновата женщина: не была мудрой, не дарила тепло, вот и оставила ребенка без отца. Майя объяснила, что не совсем поддерживает мужа, но и портить отношения даже ради дружбы не готова. Судя по социальным сетям, она нашла себе новую подругу – замужнюю и с ребенком, все, как полагается.

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Алина, 42 года, про форумы и ники

Это было в начале двухтысячных, я тогда часами сидела на популярном форуме одного семейного сайта и подсадила нескольких подруг, в том числе и подругу детства Олесю.

Общение там было очень эмоциональным, то поддержки, то разборки. Через какое-то время у меня появился личный хейтер Инга. Что бы я ни писала, эта дама обязательно отпускала шпильки в мой адрес, причем шпильки очень болезненные, как будто знала, куда бить. Олеська всегда очень бурно за меня заступалась, хотя Инге на язык лучше было не попадаться.

А однажды – как в плохом триллере, – я поняла, что Инга и Олеся – это один и тот же человек, который заходит под разными никами.

В одном из споров Олеся забыла перелогиниться и я получила поток хейта в очень узнаваемом стиле от близкой подруги. Что это было, я так и не узнала, поскольку заблокировала ее сразу и везде.