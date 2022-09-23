«Помогает выжить и сохранить личное пространство»: чем полезна злость для взрослых и детей

Многие современные родители считают злость исключительно разрушающей эмоцией и запрещают проявлять это чувство своим детям. Однако злость – это одна из базовых эмоций, которая может быть полезна человеку. О значении этого чувства и о последствиях отказа от него для детей и взрослых в колонке для «Газеты.Ru» рассказала семейный психолог Ольга Романив.

Почему злость может быть полезной

Злость – это не плохо и не хорошо. Это такая же эмоция, как радость или печаль, просто окрашена она по-другому. Не существует плохих или хороших эмоций. Все эмоции нужны, так как они демонстрируют нам наше же отношение к той или иной ситуации.

Эмоции, особенно негативные, к которым относится в том числе гнев или злость, помогают нам учиться и защищаться. Если нам что-то не нравится, злит нас, обижает, мы должны к себе прислушиваться и в идеале не допускать повторения таких ситуаций.

Любая негативная эмоция – это фактор выживания: если бы первобытный человек не испытывал страх, он бы банально не выжил; если бы он подавлял в себе злость, то не смог бы защитить свою жизнь.

Современному человеку злость помогает сохранить личное пространство, ведь очень часто мы злимся, когда кто-то нарушает наши границы, пытается что-то отнять, посягает на наше.

Ребенок испытывает злость, если кто-то пытается отобрать его игрушку. А многие сердобольные мамы в такой ситуации говорят: «Надо быть добрым и делиться игрушками». «Не маленькая принцесса, а унижающий агрессор»: может ли мальчик ударить девочку в ответ Многие родители учат своих сыновей уважительно относиться к девочкам и защищать их от обидчиков. Однако... 19 сентября 13:38

Нет, не всегда нужно делиться! Давать свои игрушки нужно, когда хочется, а не когда кто-то рядом визжит и топает ногами. Злость в этой ситуации оправдана, ведь происходит посягательство на личные границы. Поэтому в том, что ребенок испытывает злость, нет ничего плохого. Наоборот, это говорит о том, что он правильно развивается и способен испытывать весь спектр эмоций: он умеет не только радоваться и веселиться, но и огорчаться, злиться, обижаться и так далее.

Нельзя ребенка порицать за злость и говорить: «Ой, а злиться не красиво!», «Девочки так не поступают – не хлопают дверьми со злости». Нельзя запрещать ребенку испытывать эмоцию, ведь она и есть отношение к определенной ситуации, которой он недоволен.

Если он недоволен, значит, нужно разбираться, чем и почему, а не заставлять ребенка подавлять негативные эмоции, загонять их внутрь себя и, по сути, подавлять свое я.

А многие родители делают именно это – принуждают ребенка подавить негатив, потому что это «некрасиво» и «так себя не ведут». Родители боятся осуждения, но не хотят понять, что же привело к такому проявлению эмоций.

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Как реагировать на детскую злость

Если ребенок злится, расстроен, обижен, негодует и испытывает какую-то другую негативную эмоцию, очень важно учить его бытовому самоанализу – то есть пониманию того, что он чувствует и почему он это чувствует. То есть не отмахиваться, не говорить «Ой, фуууу» или «Прекрати сейчас же», а помочь ребенку разобраться в себе с помощью простых вопросов: «Что ты чувствуешь?», «Что тебя расстроило?», «Что тебя разозлило?».

Второй момент – это учить ребенка направлять злость в нужное русло, чтобы он учился принимать себя и адекватно реагировать на происходящее. То есть в ситуации, когда у него отбирают игрушку, не нужно учить, что лучше ударить другого ребенка за его вторжение в личное пространство. Нужно прийти на помощь и тактично разрулить конфликт.

Как отразится на детской психике родительский запрет на злость

Запрет на негативные эмоции ведет к тому, что ребенок становится тем, кто своих эмоций не осознает и себя не понимает. Такие дети вырастают зажатыми, неуверенными в себе, легко идущими на поводу у чужого мнения, позволяющими другим нарушать личные границы, выслушивающими чужие советы, делающими за других какие-то дела и так далее.

Постоянное подавление может сделать ребенка замкнутым, во взрослой жизни он не станет делиться своими чувствами. Если его спросить: «Что ты чувствуешь?», он, скорее всего, не сможет правильно ответить на этот вопрос. Дело в том, что он и сам не понимает, что чувствует: ему родители это запрещали, а теперь он сам себе запрещает.

Очень важный момент: не понимать свои эмоции – не значит не испытывать их.

Поэтому уровень внутренней агрессии будет только расти: он будет направлен или против себя, или против тех, кто слабее – дети, женщины, животные.

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Чем грозит подавление злости взрослому человеку

У взрослых людей подавление эмоций выражается в злоупотреблении продуктами (переедание), алкоголем, а также в причинении себе вреда – это, кстати, происходит и с маленькими детьми. Тяга к самоповреждениям может начаться еще в детском возрасте и перейти во взрослый. К причинениям вреда на почве подавления негативных эмоций относятся самоизбиения. Например, человек может от злости не бросаться вещами, а бить себя по голове, рукам, до крови расцарапывать себе кожу.

Кроме того, к причинениям вреда относится осознанное стремление к опасностям: к быстрой езде, любым экстремальным видам деятельности, нахождению в заведомо небезопасных условиях. «У ребенка могут возникнуть панические атаки и суицидальные мысли»: почему нельзя бить детей В некоторых семьях среди «методов воспитания» практикуются физические наказания детей. Однако многие... 06 сентября 13:22

С точки зрения психологии, бросаться вещами или пинать предметы безопасней, чем причинять вред себе, хотя для окружающих первый вариант будет выглядеть менее адекватным.

Что касается любовных и сексуальных отношений, то подавление негативных эмоций часто приводит к тому, что человек не только в себе разобраться не может, он еще не может и договориться с другим человеком – сказать напрямую, что он хочет, чего ожидает от партнера. Еще один распространенный вариант – это внутренняя агрессия, которая может искать разные пути выхода. У людей, которые не позволяют себе испытывать злость, агрессия может быть направлена на причинение вреда себе или тому, кто слабее. Это может касаться также и сексуальных отношений.

Как правильно справляться со злостью

Ребенка нужно учить сознавать эмоцию и перенаправлять ее в другое русло. В этом плане отличный способ справиться со злостью – любая физическая активность. Под физической активностью мы понимаем спорт, пробежку, прогулку, даже мытье посуды и уборку – то есть пока мы заняты делом, мы переключаемся и злость уходит.

Психологи предлагают множество способов выразить злость, которые подойдут и взрослым, и детям: можно спеть, побросать дротики, камушки в воду, попрыгать, побить боксерскую грушу. Некоторым подойдет и что-то более умиротворяющее, например, пускать мыльные пузыри или поливать цветы.