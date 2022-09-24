От сухого воздуха до аллергии и аденоидов: почему ребенок спит с открытым ртом

О том, по каким причинам ребенок спит с открытым ртом, почему это может быть опасно для его здоровья и развития, как наладить дыхание через нос и к каким врачам обращаться с этой проблемой, «Газете.Ru» рассказали педиатры.

Почему дыхание через нос важно для развития ребенка

Как объяснила педиатр «СМ-Клиника» для детей и подростков Варвара Рынейская, дыхание через нос очень важно не только для взрослых, но и для правильного развития ребенка:

«Носовое дыхание обеспечивает поступление необходимого нам для жизни воздуха, который проходит по носовым ходам, увлажняясь или подсушиваясь, согреваясь и очищаясь от пыли.

При дыхании через нос обеспечивается нормальный газообмен крови, поступление в организм нужного количества кислорода, тогда как при дыхании через рот можно обеспечить только 75% от необходимого объема газообмена.

Также при дыхании через нос происходит раздражение рецепторов, участвующих в регуляции кровотока и активности головного мозга».

Среди причин, по которым ребенок спит с открытым ртом, особое место отводится нарушению носового дыхания. Доктор отмечает, что из-за длительного нарушения дыхания через нос может возникать дневная сонливость, тревожность, угнетенное состояние, беспокойный сон.

О важности правильного дыхания для детского организма высказалась педиатр, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Мамедова:

«В норме ребенок вдыхает воздух через нос, далее он проходит по носовым ходам и протокам, где он согревается, увлажняется и очищается от загрязнений.

Все это происходит благодаря слизи и волоскам, которые выстилают наши верхние дыхательные пути.

Кроме того, свободное носовое дыхание необходимо для нормального газообмена крови».

Доктор Мамедова тоже упомянула о том, что при дыхании через рот количество поступающего в организм человека кислорода составляет всего 75% от его нормального объема.

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Почему нельзя спать с открытым ртом

Многие родители отмечают, что их ребенок спит с открытым ртом, однако далеко не все знают, что это может стать причиной опасных для детского организма состояний (в том числе повышается риск простудных заболеваний).

Варвара Рынейская предупреждает:

«При дыхании через рот не обеспечивается физиологическая защитная функция верхних дыхательных путей, у детей чаще возникают респираторные заболевания.

Также к последствиям дыхания через рот можно отнести: неправильное формирование прикуса (следовательно, и нарушение жевания, артикуляции); нарушение питания головного мозга (гипоксия головного мозга); сухость во рту (ксеротомия), что приводит к нарушению естественного очищения зубов слюной, быстрому росту бактерий и развитию кариеса».

Также, по словам педиатра Мамедовой, нарушение носового дыхания может отразиться на поведении ребенка:

«Недостаточное поступление кислорода приводит к повышенной раздражительности ребенка, он становится капризным, быстрее устает, ему сложно заниматься спортом, снижается успеваемость в школе».

Кроме того, дыхание через рот отрицательно сказывается на формировании челюстно-лицевого скелета и провоцирует формирование неправильного прикуса. От приема витаминов до воспаления в кишечнике: почему у ребенка зеленый кал Почему у детей бывает стул зеленого цвета, зависит ли это от вида вскармливания младенца, какие продукты... 13 сентября 08:19

«Язык опускается вниз вместе с нижней челюстью, а верхняя не получает достаточного давления, таким образом нарушается ее развитие – она остается узкой. При этом нижняя часть подбородка двигается еще больше назад. Так формируется дистальный прикус. В свою очередь губы не смыкаются и не оказывают нужного давления на зубной ряд. В результате передние зубы отклоняются вперед», – объясняет Мария Мамедова.

Доктор также затронула проблему кариеса у ребенка, который спит с открытым ртом, – все дело в сухости во рту, из-за чего слюна перестает защищать зубы.

Почему малыш спит с открытым ртом

Чтобы помочь ребенку восстановить дыхание через нос, важно ответить на вопрос «Почему он спит с открытым ртом?»

Педиатр Рынейская перечислила основные причины нарушения дыхания через нос:

«Самая простая причина – сухой воздух в помещении. Это бывает достаточно часто, особенно в отопительный сезон. Сухой воздух приводит к пересыханию слизистой носа, образованию корочек в носовых ходах, что способно затруднить дыхание. Эта проблема решается легко с помощью увлажнителя.

Еще одна из причин – неправильное положение головы во время сна, это бывает при использовании высокой подушки. Правильная ортопедическая подушка может решить эту проблему.

Также нельзя исключить инородное тело в носу: например, бусина, мелкие детали могут оказаться в носовом ходе и затруднить дыхание». От неправильно подобранных очков до опухоли: почему у ребенка болит голова О том, почему бывает головная боль у детей, применение каких лекарственных препаратов разрешено... 03 сентября 09:29

Кроме того, доктор упомянула о ситуации, когда ребенок спит с открытым ртом во время острого респираторного заболевания или после перенесенного ОРВИ, ангины, разрастания аденоидных вегетаций или миндалин. Полипы в полости носа, а также воспалительные процессы в его придаточных пазухах, которые обогревают и очищают воздух, также приводят к нарушению носового дыхания. В зависимости от состояния ребенка на фоне таких заболеваний может появиться сопение и даже храп (апноэ сна у детей).

«Причины нарушения носового дыхания могут крыться в респираторных аллергозах – это аллергические реакции как на пыльцу деревьев и цветов, так и на бытовую пыль, грибки, животных. Дети нередко спят с открытым ртом и при травмах носа с повреждением носовой перегородки, аномалиях развития челюстно-лицевой области и ЛОР-органов», – объясняет Варвара Рынейская.

Для выяснения причины, по которой ребенок спит с открытым ртом, эксперт советует обратиться к врачу – педиатру, оториноларингологу, аллергологу.

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Почему ребенок во сне дышит ртом

Педиатр Мария Мамедова объясняет, что у данного симптома есть различные причины.

«Самая актуальная и частая причина – это заболевания ЛОР-органов. Вирусные респираторные инфекции занимают первое место. При выключении носового дыхания, заложенности носа, ребенок дышит ртом. Может присоединиться кашель, связанный с постназальным затеком слизи (характеризуется обильным стеканием слизи по задней стенке глотки, образующейся в полости носоглотки). Также в инфекционный процесс могут вовлекаться ухо, пазухи, глотка. Лечение данного состояния ребенка заключается в назначении солевых орошений и при необходимости сосудосуживающих препаратов (коротким курсом)».

Если ребенок спит с открытым ртом, доктор рекомендует отдельно уделить внимание риску возникновения аллергических ринитов, а также убедиться, что нарушению носового дыхания не способствуют аденоиды:

«Аденоиды (длительно протекающий воспалительный процесс в носоглотке, который сопровождается увеличением аденоидной ткани миндалин) – наиболее частая причина нарушенного носового дыхания у детей.

Причины нарушения – сбои в работе эндокринной или лимфатической системы, аллергические заболевания, инфекции. Аденоиды сильно влияют на качество жизни и сказываются на общем состоянии: у ребенка может сформироваться привычное «аденоидное» выражение лица, искажаться голос и нарушаться аппетит, возникать апноэ во сне. Лечением занимаются совместно педиатр и ЛОР-врач».

Педиатр Мамедова подчеркивает, что дыхание ртом может перерасти в привычку, поэтому важно вовремя обратиться к врачу и провести диагностику (сбор анамнеза, риноскопия, лабораторные исследования). Например, чтобы подтвердить аллергию, назначаются аллергопробы. А лечение проводят ЛОР-врач и аллерголог-иммунолог.

Как ребенок должен дышать во сне

Варвара Рынейская уверяет, что ребенок должен дышать только через нос. При этом следует иметь в виду, что иногда дыхание может сопровождаться звуками – посапыванием и «похрюкиванием», особенно у грудных детей – это связано с более короткими, мягкими носовыми ходами.

«При длительном дыхании через рот ребенок привыкает так дышать, даже если причина уже устранена. Решать эту проблему надо в комплексе – родителям и специалистам. Родители обеспечивают идеальные условия для сна: температура в комнате 18-19 С, увлажненный воздух – 40-50%, удобный немягкий матрас, ортопедическая подушка. А во время обращения к врачу можно решить медицинские проблемы», – поясняет педиатр. Почему ребенок плачет во сне: отвечают педиатр, невролог и психолог Иногда дети плачут ночью не просыпаясь, и этот факт вызывает у взрослых большие опасения по поводу... 31 августа 14:08

Так, по словам доктора, ЛОР-врач восстанавливает проходимость носовых ходов или носоглотки (в зависимости от локализации проблемы), санирует очаги хронической инфекции; стоматолог-терапевт устраняет очаги воспаления в ротовой полости; ортодонт исправляет прикус, устанавливая в нормальное положение верхнюю и нижнюю челюсти; остеопат корректирует осанку; логопед учит правильно пользоваться верхним и нижним дыханием и восстанавливает правильное положение языка в ротовой полости, обучает упражнениям для восстановления тонуса мышц вокруг рта и мышц губ.