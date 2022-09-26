«Я встречалась с лучшим другом своего мужа»: 6 историй о женских изменах

Для кого-то супружеская измена невозможна ни при каких обстоятельствах, кто-то считает такой поступок крайней мерой, а кто-то решается на нее без размышлений. Шесть россиянок на анонимных условиях рассказали «Газете.Ru» свои личные истории и объяснили, почему в какой-то момент перестали хранить своему мужчине верность. А психолог и сексолог прокомментировали такое явление, как женская измена.

Женщина, 35 лет: «Мы врали нашим семьям про дела, а сами спешили в гостиницу с почасовой оплатой»

Декретный отпуск, ограничения из-за пандемии, работающий на удаленке муж – все это превратило мою жизнь в нечто унылое и однообразное. Новость о встрече со школьными друзьями меня взбудоражила.

«Ты так собираешься, как будто тебя любовник за углом ждет», – пошутил в тот день муж.

Он не мог и предположить, что мать 11-месячного сына слетит с катушек после какой-то встречи одноклассников. «Чем увереннее в себе человек, тем сложнее его спровоцировать на измену» Психолог-сексолог Юлия Толмачева рассказала в интервью «Газете.Ru» о том, кто чаще изменяет и влияет... 20 сентября 15:55

Когда-то я была влюблена в мальчика, который сидел за партой позади меня. Помню, как каждый день делала новые прически, чтобы понравиться ему. Однажды я услышала голос сзади: «Вот это самая красивая, делай так». Школьная симпатия ни во что не переросла, но даже в вузе я часто вспоминала этого парня. Мы никогда с ним не общались после окончания школы, хотя возможностей было предостаточно.

На встречу одноклассников пришла как минимум половина класса. Мы сидели с ним далеко друг от друга, но на мгновение наши взгляды встретись, и у меня по телу пробежала дрожь. С этого момента я была уверена, что нас ждет какое-то продолжение. Так и вышло.

Единственный вариант для встреч – это гостиницы с почасовой оплатой. Первый раз было стыдно туда заходить, но очень хотелось. У него семья, двое детей. У меня муж и маленький сын, которого приходилось оставлять на кого-то из родственников, когда мне нужно было уйти из дома. Я изворачивалась во вранье, как змея на горячих углях! Для женщины, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, это крайне сложная задача.

Роман длился несколько месяцев. За это время я похудела больше чем на 10 килограммов и безумно нравилась себе в зеркале. Муж делал комплименты, говорил, что материнство пошло мне на пользу. Странно, как он не замечал очевидного? Наверное, я так нагло ему изменяла, что он не мог и предположить, что его жена на такое способна.

Закончить наши встречи предложил любовник, чего я совершенно не ожидала и сначала даже обиделась. Его жена оказалась проницательнее моего супруга и заподозрила измену. Пришлось поставить точку. Да, через какое-то время он позвонил и предложил встретиться еще раз, но к этому моменту я остыла.

Жалею ли я? В каком-то смысле да, ведь неверность – это подло, и я это признаю. С другой стороны, я утешаю себя тем, что без этого эпизода вряд ли бы сбросила лишний вес так быстро. И на мужа посмотрела другими глазами.

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Женщина, 29 лет: «Я отбила парня у девушки, чтобы переспать с ним в отместку мужу»

Я изменила мужу во время командировки. Вернее, так: я ехала в командировку, чтобы наконец сделать это. Претендентов было трое. Один из них был настольно «глухой», что не понял моих намерений, хотя они были недвусмысленными. Второй не вызывал симпатий и рассматривался мной как крайний вариант. Третьего я, откровенно говоря, отбила у конкурентки. Да, молодой человек проявлял к другой девушке внимание, а она просто хлопала ресницами.

И я мысленно сказала ей: «Девочка, подвинься, настало время настоящих женщин. За мастер-класс можешь не благодарить». Все получилось очень легко: достаточно было минуту помассировать ему воротниковую зону прямо в такси. Главное – как это делать и как смотреть в глаза (не пристально, а играючи). Больше к той девушке он не подходил.

Знаю, что за глаза меня осудили те, с кем я ездила с командировку. Знаю, что перешептывались, ведь все было очевидно. На измену решилась из-за мести мужу, который однажды был пойман на неверности. Не жалею и жалеть не собираюсь. Было классно!

Женщина, 26 лет: «После этой измены я смогла себя простить только спустя лет пять»

У меня был студенческий брак, мы поженились через полгода после знакомства, а буквально через полтора месяца после свадьбы я забеременела. Дальше все пошло по классике: муж работал, я сидела дома с ребенком. Мне было очень тяжело и физически, и морально, потому что я только что закончила институт и даже не успела поработать.

Большинство из моих подружек были увлечены классными проектами и совершенно не понимали мое материнство. Бабушек-дедушек рядом не было, друзей в городе, куда я переехала жить, я не успела завести.

Муж стал часто ездить в командировки, выходил на работу в выходные. У меня было сильное выгорание, мы начали постоянно скандалить. Дальше было еще хуже – муж начал возвращаться домой пьяным. Я ужасно злилась и чувствовала себя никчемной. Однажды, когда муж вернулся домой под утро, я решила ему отомстить. «Пора признать, что наш вид не моногамен»: пары, которые не верят в традиционный брак Эти звезды не верят в семейные ценности. Они допускают, что можно быть счастливым, находясь... 22 сентября 09:17

В мессенджере мы познакомились с парнем, разговор сразу зашел на интимные темы. Мы наметили день Х. Я заранее договорилась с няней. В то время я уже немного подрабатывала и потратила на няню почти месячный доход.

Поехала к своему новому знакомому домой, и у нас в тот же вечер случился секс. Это было очень посредственно – я не получила ни удовольствия, ни опыта. Вдобавок ко всему он оказался не очень хорошим человеком. Он знал всю мою непростую ситуацию, но даже не предложил отвезти меня обратно домой или провести хоть какое-то время вместе после секса.

Я возвращалась одна к своему ребенку и плакала. Если я кому-то и отомстила, то только себе.

Муж про эту мою встречу не узнал и никогда не узнает, потому что мы вскоре развелись. Себе я лишь добавила эмоциональных проблем. Об этом поступке я жалела очень долго, а простить себя смогла только спустя лет пять.

Женщина, 37 лет: «Муж сказал мне: «Если тебе очень хочется, я не против»

Мне было 33 года, и на тот момент я состояла в браке уже около семи лет. В какой-то момент я поняла, что в наших с мужем отношениях мы стали друг другу больше родственниками, чем мужем и женой. Секс поначалу стал рутинным, а потом исчез вовсе. Месяц, два, три… полгода. Я не понимала, почему у нас так долго нет интимных отношений, и решила поговорить с мужем.

«А ты хотела страсти после стольких лет брака? Так не бывает. Спроси у друзей – уверен, у них не лучше», – отшил меня муж.

Но я не сдавалась. Несмотря на то, что у нас двое детей, я старалась устраивать романтические вечера – ужины при свечах, походы на концерты. Даже пыталась затащить в загородный отель, чтобы оживить страсть.

Муж видел все мои старания и как-то невзначай обмолвился:

«Если тебе очень хочется, я не против. Но есть условие – я никогда не должен об этом узнать».

Однажды моя подруга пригласила нас на вечеринку, но муж, как всегда, отказался. Он довольно жестко меня отшил: «Это тебе хочется веселиться, вот и поезжай, я побуду с детьми».

На вечеринке я встретила интересного мужчину, который мне понравился внешне. Мы разговорились, и я поняла, что мне с ним интересно. Он оказался женат, а для меня общение с женатыми – табу. Но настолько нам было хорошо вместе в этот вечер… Мы оба понимали, что в наших семьях давно угасла страсть. После вечеринки мы поцеловались, а потом началась бурная переписка.

Это был очень умный и творческий человек, можно сказать, что оргазмы я получала от одних только сообщений.

Чуть позже появились и реальные оргазмы – мы начали с ним тайно встречаться. «Стала корячиться и извиваться»: угадайте, это цитата из классики или рассказ с сайта эротики Писатели — тоже люди и ничто человеческое им не чуждо, в том числе и тема секса. Угадайте, откуда... 18 сентября 09:48

Наша связь продлилась около пяти-шести месяцев. За это время я снова почувствовала себя желанной, уверенной в себе, яркой. Я стала заниматься спортом, похудела, наполнилась внутренней энергией. В своей семейной жизни я тоже стала чувствовать себя гораздо лучше.

Но все же я приняла решение расстаться с любовником по нескольким причинам. Во-первых, той первоначальной страсти уже не было. Во-вторых, меня постоянно мучило чувство вины и по отношению к моему мужу, и по отношению к жене моего любовника. Я считала, что не имею права так подставлять другую женщину. Случайно увидела ее фото в социальных сетях у общих друзей: она была очень милая. Это стало последней каплей. Мой любовник принял мое решение, с тех пор мы никогда не виделись.

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Женщина, 25 лет: «Любовник шантажировал меня личными переписками»

Я изменяла несколько раз в жизни. Все эти измены произошли во время постоянных серьезных отношений примерно на втором-третьем году их продолжения.

Когда долго с кем-то встречалась, под конец всегда возникало ощущение, что этот человек лишает меня других возможностей и что он со мной просто по привычке, а не потому, что любит. О том, что можно как-то по-другому решить эту проблему, я не думала.

Я находила новых парней в разных местах. Один раз познакомилась с провизором в аптеке. Знакомства на вечеринках. Друзья друзей. Пару раз были истории с коллегами по работе, расскажу подробнее про одну из них.

Тогда я уже третий год была в отношениях, жила вместе с парнем и работала в рекламном агентстве. Как-то раз к нам пришел новый копирайтер. Я с ним замутила, наши близкие отношения начались в переговорке. Начала задерживаться на работе. Домой его не приводила, так как мой парень работал тогда на фрилансе. Иногда встречались дома у любовника, но он жил с родителями, и это было не очень удобно.

Потом я захотела порвать эти отношения и сделать вид, что ничего не было. Но любовник начал меня шантажировать личными переписками. Уйти не получалось, и я просто ждала, пока это все как-то само собой разрешится. Мой парень, кстати, был очень ревнивым и уже подозревал меня в измене. Я с ужасом ждала развязки, меня мучила паранойя.

Как-то раз мы с любовником ехали в метро обнявшись и случайно встретили моего парня. Этого было достаточно. В ту ночь мне пришлось переехать к подруге. «Ради мужа пошла на секс-тренинг, а теперь он считает меня проституткой» Читательница рассказала, как она пошла на секс-тренинг, чтобы придать свежести супружеским отношениям... 17 сентября 09:47

Я начала встречаться с любовником, он стал моим парнем. Человек он не совсем нормальный, и отношения с ним стали для меня серьезным испытанием. Ему я тоже изменяла. И не раз. Устроилась работать в другое место и однажды на корпоративе познакомилась с парнем, с которым впоследствии изменяла. Ездила к нему в гости. А один раз, когда парня не было дома, я притащила нового любовника к себе, а утром даже с соседками его познакомила. А потом сделала вид, что ничего не было. И мой парень был не в курсе.

Еще один раз изменила ему, когда мы поссорились. Мой молодой человек сказал, что не сможет провести со мной вечер, а я взяла и поехала в гости к знакомому, которого до этого видела всего один раз.

У меня очень низкая самооценка и я почему-то стремилась поправить ее именно путем заведения отношений, интрижек на стороне и секса с кем-попало. Мне было недостаточно стабильных хороших отношений, я быстро переставала верить в их ценность. После этих «вылазок» я короткое время чувствовала себя хорошо, как будто мне пятерку поставили.

Отношения на стороне очень изматывают и, получив свое, я стремилась их закончить. Ведь на самом деле мне не были нужны именно эти люди, я просто закрывала свой внутренний дефицит за их счет.

Женщина, 45 лет: «Я занималась сексом с лучшим другом мужа в то время, как он находился в соседней квартире»

К 30 годам я была, как говорят, «разведенкой с прицепом». Подходящих мужчин рядом не было, а одной быть не хотелось.

Однажды в подъезде своего дома я столкнулась с незнакомым выпившим мужчиной. Он начал делать комплименты, шутил. Оказалось, что это гость одного из моих соседей сверху, в тот день они отмечали день рождения. Мы обменялись телефонами.

После этой встречи мой новый знакомый стал чаще появляться в гостях у моего соседа, чтобы увидеть меня. Однажды он остался на ночь не у друга, а в моей квартире. Сложно все это объяснить, но всего через два месяца он переехал ко мне и называл меня женой, покупал моей дочери подарки.

Мы создали видимость семьи, делали совместные фото, приглашали к себе в гости близких. Друг моего гражданского мужа жил на два этажа выше нас, поэтому по выходным приходил выпить пива или мы шли к нему. Парень слишком приблизился к нашей семье, добром это не кончилось. Я долго жалела, что не познакомилась с собственным соседом раньше, чем с его другом, который стал мне мужем.

Несколько раз я занималась сексом с лучшим другом мужа в то время, как он находился практически в соседней квартире.

Первый раз это случилось тогда, когда я зашла забрать телефон, который забыл мой сожитель.

Лучший друг долго не раскрывал правду, но потом раскололся. Муж съехал обратно к своей маме, и я надеялась на продолжение отношений с соседом. К сожалению, у нас ничего не получилось. А он пару раз говорил: «Вот если бы мы познакомились по-другому…» Насколько мне известно, друзья продолжают общаться.

«Измена – это примитивный путь решения конфликта»

Комментирует Сафина Риналия, психолог-сексолог, тренер Центра Secrets в Санкт-Петербурге:

Измена – это ошибка. Каждый имеет право ошибаться. Но, к сожалению, всего лишь малая часть становящихся на этот путь задумывается о последствиях. К чему это может привести?

Во-первых, к полному распаду отношений, как это было в одной из историй. Во-вторых, к тяжелейшим переживаниям чувства вины, которые легко могут довести до депрессивных состояний, о чем в конце сообщают многие героини.

Измена – это примитивный путь решения конфликта. Но таким путем конфликт, обиду или разногласие решить ни у кого не получилось, а только, наоборот, становилось еще хуже.

Чаще всего измена обусловлена:

– Неуверенностью в себе. Человек со стабильной и здоровой самооценкой никогда не пойдет на этот шаг.

– Желанием мстить: «Ты меня так обидел, а я побегу заглушать горе в объятиях другого тебе на зло!»

Если понравился другой мужчина и хочется секса на стороне, следует для начала разобраться в собственных мотивах – не закрываете ли вы этим какую-то свою потребность?

Например, потребность в сильных эмоциях или в восхищении и самоутверждении. Говорите об этом, решайте вопрос. Тогда это будет взрослая позиция.

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«Если для обоих партнеров секс вне отношений – норма, то это договоренность, а не предательство»

Комментирует Владислав Франтов, сексолог, тренер Центра Secrets в Санкт-Петербурге:

Я убежден в том, что мы любим до тех пор, пока в это верим. А для этого необходимо об этом говорить, чтобы напоминать не своему партнеру, а себе.

В абсолютном большинстве случаев женская (да, она отличается от мужской) измена – это лишь средство, а не цель. Мы видим это во всех историях.

Где-то это уход от быта; где-то главная потребность в некой самоактуализации; где-то месть, потребность в которой возникла из-за чувства обиды; а где-то, как говорит героиня одной из историй, потребность «закрыть свой внутренний дефицит» за счет этих «недоотношений».

Что такое хорошо, а что такое плохо? Я не буду отвечать на этот вопрос, но могу сказать следующее: скрытая измена – это инфантильность.

Причем зачастую инфантильность пары, а не одного партнера. Это особенно ярко видно в истории героини, у которой не было секса в паре более полугода. Вот эта позиция партнера «Делай, что хочешь, но чтобы я не знал» – тоже про уход от ответственности и нежелание принимать решения.

В этой истории действительно видно, насколько мужчина может быть безучастен в паре.

Я не смею здесь упрекать женщину в ее решении, я скорее не согласен с ее позицией. Жертва, которая ищет тайной реализации своих желаний.

Если у мужчины не хватает характера решить проблему, ее приходится решать женщине. Это большая проблема современного общества, которая развивается по принципу порочного круга. Чем мужчины слабее, тем сильнее приходится быть женщинам. Но чем сильнее женщины, тем слабее становятся мужчины.

В детской позиции пара не умеет принимать решения, нести ответственность за то, что внутри пары происходит, разговаривать друг с другом «как взрослые».

Если же одного в паре не устраивает партнер, но она или он боится его потерять – это зависимые отношения. Почему боится? Скорее всего, из-за социального давления, установок, страха остаться одной.

Следующее мое твердое убеждение строится на том, что чинить сложнее, чем поддерживать в рабочем состоянии изначально. Я не верю, что эти истории могли произойти с людьми, которые своевременно получили знания о том, как строить отношения, имеют хотя бы начальный уровень сексуального образования (на бытовом уровне, а не профессиональном) и которые готовы обращаться за психологической помощью к специалистам.

«Идеальная пара» – это та, которая имеет общие ценности. Если для обоих партнеров секс вне отношений – норма, то это договоренность, а не предательство, и тогда нет необходимости об этом переживать.