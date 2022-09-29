«Они редко делают замечания детям»: Анна Грин – о разности взглядов мам в России и за рубежом

Российская певица, мать двоих детей Анна Грин любит путешествовать, вместе с мужем она побывала уже в 43 странах, два с половиной года прожила в Израиле. Опираясь на личный опыт, в своей колонке Анна рассказала «Газете.Ru», чем подход к воспитанию детей российских мам отличается от взглядов иностранок.

Россиянки редко путешествуют с грудничками

Мы с мужем очень много путешествовали с детьми. Самый первый раз мы полетели на Кипр, когда нашей старшей дочке было шесть месяцев. Я бы и раньше полетела, но резкая смена климата не полезна таким маленьким детям.

Этой точки зрения точно не придерживаются иностранцы. Столько раз видела где-нибудь на экваторе совсем крошечных детей: месяц-полтора малюткам, а их родители-европейцы ничуть не переживают из-за того, что взяли их с собой в жару из зимней Европы. Я врач по образованию, и для меня это не совсем правильно – детский иммунитет в таком возрасте еще не успевает сформироваться полностью. Да и многочасовой перелет с грудничком то еще испытание – как для мамы с младенцем, так и зачастую для соседей.

Россиянки боятся сглаза

В наших самолетах нечасто можно видеть малюток до месяца в принципе. До сих пор еще некоторые мамы придерживаются мнения, что новорожденных детей нужно прятать от чужих глаз.

Европейские и американские женщины в большинстве своем лишены подобных предрассудков, катаются, куда хотят с младенцами.

close 100% Личный архив Анны Грин

Россиянки чаще европеек путешествуют с внуками

Пока дети были маленькие, мы часто брали с собой моих родителей в качестве помощников, чтобы иметь возможность куда-то вечером сходить или съездить на экскурсии. И тут уж, конечно, приходилось мириться с некоторыми разногласиями в вопросах кормления, сна, досуга детей и так далее.

Бабушки, они, как известно, всегда «знают лучше, умеют больше». Но я уверена в одном – бабушки (да и дедушки тоже) всегда хотят только лучшего своим внукам.

Наших российских бабушек, путешествующих с внуками, можно встретить на курортах значительно чаще, нежели европейских.

Там особо не принято привлекать их к помощи с детьми. Молодые семьи справляются сами – как могут.

А мне кажется, бабушки и дедушки – это счастье, это настоящее детство, это яркий пример безусловной любви! Вот я – очень счастливый человек: у меня живы обе бабушки, и, приезжая к ним в гости, я становлюсь как будто моложе.

Россиянки больше уделят внимания детскому завтраку

Путешествуя с малышами, мы с мужем особое внимание уделяли детскому столу в отелях. Мне кажется, подходы к питанию у российских мам и иностранок очень сильно отличаются. Нам важно, чтобы дети утром съели или горячую кашу, или творог, или сырники, или блинчики. В обед обязательно какой-нибудь детский супчик: куриный, с фрикадельками, овощной – то есть то, к чему он привык дома, что я ему сама ежедневно готовлю.

А вот моя сестра, которая замужем за немцем и уже много лет живет в Германии, своих детей, рожденных в Берлине, кормила абсолютно иначе. Для них нормально на завтрак съесть просто бутерброд – и все. Супы они не едят в принципе. Знакомая из Америки рассказывала, что там дети на завтрак едят в основном хлопья, а сырники не признают вообще.

Я не думаю, что есть правильный и неправильный подходы к питанию. Скорее всего, это просто национальные особенности, они ни плохие и ни хорошие – они просто такие, какие есть.

close 100% Личный архив Анны Грин

Россиянки – более строгие мамы

Невольно обращаешь внимание на разницу в отношении к детям на отдыхе иностранцев и россиян. К моему сожалению, очень часто наши мамы дергают своих детей по поводу и без: «Туда не ходи!», «Это не бери!» «Это нельзя!» В то время как иностранцы крайне редко делают замечания своим детям. Чаще всего только тогда, когда дети реально начинают мешать окружающим или когда им что-то угрожает.

Эту разницу в отношении к детям особо остро я ощутила, когда жила в Израиле. Так уж получилось, что именно там я родила сына, и там он прожил свои первые два с половиной года. Этого времени хватило, чтобы впитать ту свободу, которой обладают все израильские дети. Им позволено почти все! А иногда даже с перебором, на мой взгляд.

Дети могут брать чужие игрушки и не возвращать их на место, они могут бегать и кричать, где хочется и сколько хочется. В Израиле нет (ну, по крайней мере, когда я там жила, не было) ресторанов, куда нельзя бы было приходить с маленькими детьми.

Каким бы пафосным не был ресторан, там всегда оказывались маленькие дети, которые бегали между столами, веселились и кричали. И никто не смотрел на них косо, никто не делал им замечания. «Если человек любит, то ревность – это нормально»: Анна Грин – о выводах за 25 лет брака Российская певица Анна Грин замужем уже 25 лет. С мужем они познакомились в День святого... 15 августа 09:51

Первым, с кем поздоровается израильтянин, будет ребенок. Причем, с улыбкой, присев на уровень ребенка, и обязательно добавит «хамуд» или «хамуда», что на иврите означает милый или милая. И это, на мой взгляд, просто великолепно! Ощущение свободы и защищенности – именно та среда, в которой должно идти формирование и становление детской личности. На мой взгляд, свобода и защищенность – это самое главное, чем должны обеспечить ребенка его родители.

У нас есть семейная байка о том, как сын, вернувшись из Израиля, где дети со взрослыми «на ты» с рождения, пошел в развивающий кружок в Москве. Первое занятие. Ребенку два с половиной года. Мне разрешили спрятаться за шкафом и послушать, как все будет происходить. Педагог, судя по всему, посадила ребят перед собой полукругом. А мой Роман хотел сесть рядом с ней. И заявил: «Я с тобой хочу!» На что, конечно же, получил ласковый ответ «Правильно говорить не с тобой, а с вами!» И Роман выдал: «Я с вами не хочу! Я с тобой хочу!»