29 сентября 2022, 10:13 Семья и Дети Тест: угадайте, это цитата из книги или статус в соцсетях из нулевых Отгадайте, какие цитаты принадлежат писателям, а какие – неизвестным авторам во «ВКонтакте» Ольга Рудашевская

close 100% Freepik.com