Тест: угадайте, это цитата из книги или статус в соцсетях из нулевых
Отгадайте, какие цитаты принадлежат писателям, а какие – неизвестным авторам во «ВКонтакте»
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В начале 2000-х, когда социальные сети только набирали популярность, одной из распространенных забав пользователей было менять каждый день статусы. Нередко эти статусы маскировались под высказывания «великих», а на деле были плодом фантазии неизвестного автора. Проверить, сможете ли вы отличить одно от другого, можно в новом тесте «Газеты.Ru».