«Носилась с девственностью как курица с яйцом»: 7 знаменитостей вспоминают первый секс

Кто-то из звезд вспоминает первый сексуальный опыт как «лучший», а кто-то говорит, что это было «жутко и сложно». Некоторые намеренно солгали своему партнеру, другие ждали идеального кандидата для того, чтобы лишиться девственности. «Газета.Ru» рассказывает интимные истории российских и зарубежных знаменитостей.

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В 2020 году певица приняла участие в подкасте Call Her Daddy. Во время интервью она рассказала о первом сексуальном опыте. Майли Сайрус призналась, что ее первый раз был с двумя девушками.

«Девушки стали меня привлекать намного раньше парней. Когда мне было 11 лет, я думала, что Минни Маус чертовски горяча!» — признавалась певица.

Также Майли Сайрус поделилась, что первый гетеросексуальный опыт у нее был с актером Лиамом Хемсвортом. Пара познакомилась на съемках фильма «Последняя песня» в 2009 году. В 2012 году Лиам Хемсворт сделал предложение певице. Однако через год пара рассталась. Впоследствии актер и певица то сходились, то расходились. В 2018 году они поженились, однако в 2019 году оформили развод.

Майли Сайрус рассказывала, что во время первого секса с Лиамом Хемсвортом соврала ему, чтобы «не казаться неудачницей». Она сделала вид, что до этого у нее был интим.

«Я не могла думать ни о ком, поэтому просто назвала имя парня, которого знала, но у нас с ним не было секса. Когда мне было 24 года, я рассказала Лиаму, что соврала», — объясняла Майли Сайрус.

В подкасте Call Her Daddy певица поразмышляла о сексуальности мужчин и женщин. Она заявила, что женское тело намного привлекательнее.

«Я думаю, что женщины намного привлекательнее. Я действительно не хочу смотреть на член долго. Так что я определенно могла бы заниматься прелюдией дольше с девушкой, чем с парнем», — пояснила певица.

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С 2010 года певец женат на Наталье Подольской. Пара воспитывает двоих детей — Артемия и Ивана. «Это необъяснимое чудо»: знаменитости, ставшие бабушками до 40 лет Статус «бабушка» вовсе не значит, что нужно надеть платок на голову и забыть про успешную карьеру и... 28 сентября 08:18

В сентябре Владимир Пресняков стал гостем YouTube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа», где и рассказал о своем первом интиме. Певец признался, что лишился девственности с женщиной легкого поведения, когда ему было 14 лет.

«Мой опыт был очень жутким и сложным. Тяжело было то, что в первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14. И когда у нее спал парик, я понял, что ей лет 100. Она была из доступных», — признался Пресняков.

Беседуя с Натальей Подольской, музыкант рассказал, что считает необходимым говорить о сексе и способах контрацепции с детьми. Однако добавил, что со старшим сыном Никитой, родившимся в отношениях с Кристиной Орбакайте, он не обсуждал эту тему.

«С Никитоном я не обсуждал эту тему. Рановато, наверное», — пошутил Владимир Пресняков.

Виталина Цымбалюк-Романовская

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Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская была замужем за Арменом Джигарханяном с 2016 по 2017 год. До того, как заключить официальный брак, они много лет встречались. Их знакомство произошло, когда Виталине было 16 лет.

В интервью Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом) Виталина рассказывала об отношениях с известным актером. Она призналась, что он стал ее первым мужчиной. По словам Цымбалюк-Романовский, Джигарханян оказался очень деликатным в вопросах секса.

«Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли», — рассказывала пианистка.

В этом же интервью Виталина признавалась, что первый секс произошел спустя пять лет после того, как они начали встречаться. До этого Джигарханян постоянно водил девушку на свидания. Виталина рассказывала, что актер составлял график, чтобы увидеться с ней. Вместе они ходили на театральные постановки.

«У нас была культурная программа, довольно насыщенная. Я полюбила Армена и ни на кого не обращала больше внимания», — признавалась она.

close 100% Кадр из телепередачи «Давай поженимся»

Телеведущая рассказывала о первом сексуальном опыте в эфире одной из программ «Давай поженимся!». Она признавалась, что долгое время не решалась на интим, потому что ждала особенного мужчину.

«Я со своей девственностью носилась как курица с яйцом. Я думала, что мой первый мужчина будет или Питер О'Тул, или Роберт Де Ниро, а если в России, то Владимир Высоцкий. Я уже пила, курила, материлась, но доступ к телу был просто запрещен», — рассказывала актриса.

Первые серьезные отношения Ларисы Гузеевой были с музыкантом Сергеем Курехиным. Они встречались с 1980 по 1984 год. Во время съемок фильма «Соперницы» в 1984 году она встретила первого мужа Илью, который работал ассистентом оператора. Они были вместе до 1991 года.

Со вторым мужем, Кахой Толордавым, Гузеева была вместе несколько лет. От него она родила сына — Георгия.

С 1999 года Лариса Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. У пары есть общая дочь — Ольга.

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Голливудский актер лишился девственности в 1999 году. На тот момент ему было 18 лет. Об этом он рассказал журналистам Esquire.

«В том году я потерял девственность. 1999 год оказался лучшим годом в моей жизни», — объяснял Крис Эванс.

Он не рассказывал о девушке, с которой это случилось, однако поделился, как отреагировали его родители на новость. В интервью Сету Майерсу Крис Эванс признался, что тут же поделился произошедшим с мамой.

«Я помчался домой и сказал: «Я это сделал! Я не знаю, что я делал, но думаю, что сделал это», — рассказал актер.

Крис Эванс объяснил, что в подростковом возрасте он обсуждал с мамой многие вещи, в том числе секс.

«Мы в семье довольно открыто обсуждаем такие вещи. Если я приходил с вечеринки, то обязательно разговаривал с мамой о многом. Она у меня очень крутая женщина!» — признавался Крис Эванс.

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В начале своей карьеры Джо Джонас, а также его братья Ник и Кевин из группы Jonas Brothers носили «кольца непорочности». Аксессуары означали, что парни будут хранить девственность до женитьбы. Однако когда Джо исполнилось 20 лет, он снял кольцо.

В 2010 году Джо Джонас встречался с актрисой Эшли Грин. Музыкант рассказывал, что лишился девственности со звездой «Сумерек». Об этом пишет издание People.

«Помню, что у меня не было презервативов, поэтому я пошел в комнату нашего барабанщика Джека и устроил беспорядок, пока искал их. Я нашел презервативы под ящиком с нижнем бельем. Когда Джек пришел домой, он подумал, что кто-то вломился к нему», — цитируют музыканта журналисты People.

При этом Джо Джонас добавлял, что даже не думал заниматься сексом, не предохраняясь. По его мнению, «безопасность превыше всего».

Сейчас Джо Джонас женат на актрисе Софи Тернер. Они вместе с 2016 года. Пара воспитывает двух дочерей.

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Музыкант рос настоящим вундеркиндом. Когда ему было 12 лет, он пошел в старшую школу. В 15 лет Джон Ледженд начал обучение в колледже — получил предложение от Гарварда и университета Джорджтауна, однако выбрал Пенсильванский университет. «Влюбилась без памяти»: как выглядят девушки и жены стримеров Внешность – не главное. По крайне мере девушки вступают в отношения со стримерами не из-за их... 24 сентября 08:57

Джон Ледженд рассказывал в интервью журналу Cosmopolitan, что, оказавшись в средней школе среди «пожилых людей», он чувствовал большое давление и решился на первый секс.

«Находясь рядом с «пожилыми людьми», которые занимались сексом, мне казалось, что я должен всех догнать. Когда ты цисгендерный подросток-мужчина, ты ощущаешь большое давление от общественности. Все говорят о девственности и отношениях с женщинами», — рассказывал Джон Ледженд.

Лауреат премии «Грэмми» объяснял, что испытывал давление и из-за спортивной жизни в школе. По его мнению, сверстники большее внимание уделяли футболистам.

«Я вырос в месте, где футбол был важен, а лучшие спортсмены обычно были самыми популярными. Но я не был таким парнем», — объяснял Джон Ледженд.

С 2013 года музыкант женат на модели и телеведущей Крисси Тейген. У супругов есть дочь и сын. В августе 2022 года стало известно, что пара ждет третьего ребенка.