01 октября 2022, 08:22 Семья и Дети Тест: был ли отцом этот литературный герой Вспомните, у кого из персонажей русской литературы были дети, а у кого – нет Наталья Астрожникова

close 100% Кадр из фильмы «Тарас бульба»/ Иллюстрация Константина Тихомирова