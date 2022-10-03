«Прости, что не ударила тебя по лицу как следует»: 5 известных мужчин, которых избили женщины

Бьет значит любит. В эту формулу счастливого союза наши герои не верят. В разное время они столкнулись с абьюзом со стороны жен и девушек и решили расстаться с ними. «Газета.Ru» рассказывает о сложных отношениях звезд-мужчин и их возлюбленных.

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В 2012 году Эван Питерс начал встречаться с актрисой Эммой Робертс. Они познакомились на съемках фильма «Взрослый мир». В дальнейшем продолжили работать вместе в сериале «Американская история ужасов». «Носилась с девственностью как курица с яйцом»: 7 знаменитостей вспоминают первый секс Кто-то из звезд вспоминает первый сексуальный опыт как «лучший», а кто-то говорит, что это было «жутко и... 30 сентября 08:14

В 2013 году Эмму Робертс арестовали за то, что она разбила нос Питерсу, а также укусила его. Актрису доставили в отделение полиции, однако быстро отпустили. Эван Питерс не стал писать заявление на девушку. Позднее источник, близкий к паре, сообщил, что это было недоразумение. Актеры выяснили отношения и помирились.

«Это был досадный инцидент, недоразумение. Робертс отпустили после допроса. Пара работает над отношениями», — цитирует источник издание Us Weekly.

Через пять месяцев после инцидента Эван Питерс сделал предложение возлюбленной. Однако в 2015 году они расстались.

«Расставание было мирным — никакой драмы! У них так много светлых воспоминаний», — рассказывал источник изданию Page Six.

Вскоре они возобновили отношения. В 2016 году Робертс бросила кинорежиссера Кристофера Хайнса и вернулась к Эвану Питерсу. Однако в марте 2019 года они окончательно расстались. О своем разрыве пара не рассказывала. Издание Page Six сообщает, что все прошло «по-дружески».

Несмотря на сообщения в СМИ о мирном расставании пары, поклонники Эвана Питерса считают, что Эмма Робертс обидела своего бывшего жениха, об этом сообщает FandomWire. В 2022 году на фоне слухов о том, что актриса присоединится к актерскому касту фильма «Мадам «Паутина», в Twitter стали обсуждать характер Эммы Робертс. Пользователи соцсети удивились, что актрису в свое время не наказали за домашние насилие.

«В то время как другие актеры теряют репутацию и работу, почему все так быстро забыли, что Эмма Робертс была арестована за домашнее насилие?» — цитирует пользователя Twitter издание FandomWire.

С 2019 по 2022 года Эмма Робертс находилась в отношениях с актером Гарретом Хедлундом. У пары есть общий ребенок.

Эван Питерс с 2020 по 2021 год встречался с певицей Холзи.

Чай Финли

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Американский бейсболист Чай Финли с 1997 по 2002 год был женат на актрисе и модели Тони Китэйн. У пары две общих дочери — Уайнтер Мери и Рэйн.

Во время брака с Тони Китэйн спортсмен несколько раз писал заявление в полицию на свою супругу. Он жаловался, что женщина избивает его. Об этом сообщает издание ABC News.

В апреле 2002 года Тони Китэйн было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Актриса напала на мужа в машине во время ссоры: она выкручивала ему ухо, била по руке и ноге.

«В какой-то момент, ее туфля на высоком каблуке придавила ногу Финли, в то время как он нажимал на газ», — цитировало издание представителя бейсболиста.

Суд приговорил Тони Китэйн пройти 52-недельный курс по управлению гневом. Ей было запрещено приближаться к мужу. В 2002 году пара развелась. Об этом сообщает издание Cleveland.

«Я боюсь, что она навредит мне или моим детям», — написал бейсболист в заявлении на развод, по сообщениям журналистов Cleveland.

После развода Тони Китэйн больше не выходила замуж. В 2021 году она скончалась от остановки сердца.

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В 1997 году Роберт Де Ниро женился на стюардессе Грейс Хайтауэр. В 1998 году у них родился сын Эллиот, а в 2011 году дочь Хелен. За время брака пара подавала на развод дважды: в 2004 и 2018 году. «Влюбилась без памяти»: как выглядят девушки и жены стримеров Внешность – не главное. По крайне мере девушки вступают в отношения со стримерами не из-за их... 24 сентября 08:57

В 2001 году пара переживала кризис. Издание People писало о случае на яхте, где Роберт Де Ниро отдыхал с женой и музыкантом Марком Энтони. Грейс Хайтауэр избила мужа, обвинив его в романе с другой женщиной. В 2004 году пара подала на развод, однако он так и не состоялся. В честь своего примирения супруги организовали новую свадебную церемонию и пригласили на нее звезд, например, режиссера Мартина Скорсезе и актера Бена Стиллера.

Однако в 2018 году пара подала вновь на развод. Роберт Де Ниро обвинил супругу в том, что она тратит слишком много денег, при этом сама отказывается работать. Об этом сообщает Page Six.

«Мистеру Де Ниро 77 лет, и, хотя он любит свое дело, его не следует заставлять работать в таком бешеном темпе только потому, что он должен. Когда это прекратится?

Когда у него появится возможность не браться за каждый появляющийся проект и не работать по шесть дней в неделю по 12 часов в день, чтобы не отставать от мисс Хайтауэр, жаждущей Стеллы Маккартни и кольца с бриллиантами?» — цитирует издание Page Six представителя актера.

На данный момент бракоразводный процесс супругов еще не завершен.

Джейсон Стейтем

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Актриса Келли Брук на протяжении семи лет встречалась с Джейсоном Стейтемом. Пара была помолвлена, однако рассталась в 2004 году. Известно, что во время отношений Келли Брук несколько раз поднимала руку на жениха. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2014 году Келли Брук выступила на передаче This Morning. Во время интервью ведущие упомянули, что актриса поднимала руку на двух своих парней. Она ударила Джейсонса Стейтема, а также Дэнни Сиприани. Однако при упоминании прошлых отношений актриса лишь посмеялась. На следующий день в социальной сети Twitter Келли Брук осудили за реакцию.

«Итак, Келли Брук смеется и признается, что била бывших парней по лицу. Если бы парень признался в этом женщине, это бы вызвало бурю негодования!» — цитирует пользователей Twitter издание Daily Mail.

Впервые об отношениях с Джейсоном Стейтемом актриса высказалась в книге Close Up. Тогда же она упомянула, при каких обстоятельствах ударила жениха.

«Джейсон начал покачивать бедрами из стороны в сторону и немного двигать руками, говоря: «Гвинни, Гвинни, Гвинни. Сексуально, сексуально, сексуально!». Он обернулся, но мой кулак попал ему в лицо», — приводят слова из автобиографии актрисы журналисты Daily Mail.

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Актер был женат на Эмбер Херд с 2015 по 2017 год. Актриса развелась с Деппом из-за домашнего насилия. В 2019 года адвокаты актера обвинили Херд в клевете и подали встречный иск. Судебный процесс длился с апреля 2020 по июнь 2022 года. В ходе него Джонни Депп заявил, что никогда не бил свою супругу.

«Я никогда не поднимал руку на женщину», — приводят слова Деппа журналисты BBC.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Эмбер Херд поднимала руку на своего экс-супруга. Это стало ясно благодаря записи их разговора.

«Прости, что я не ударила тебя по лицу как следует. Я ударила тебя, но это не было избиением. Не знаю, каким было движение моей руки, но ты ведь в порядке, я не причинила тебе боль, не избила тебя, просто ударила. Если я кидаю в тебя кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит. Ты такой ребенок. Повзрослей уже, Джонни!» — цитирует Эмбер Херд The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций).

1 июня 2022 года суд призвал Эмбер Херд выплатить Джонни Деппу $10 млн в качестве компенсации. При этом актер должен был возместить бывшей супруге 2 млн долларов за моральный ущерб.