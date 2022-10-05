«Ученики подарили мне пряник в насмешку, что я толстая!»

6 пап и мам рассказали «Газете.Ru», как поздравления педагогов расстроили и дарителей, и адресатов.

Елена, 36 лет, про бокалы

На первом же родительском собрании с новым педагогом мы обсуждали подарки для детей, и одна из мам спросила саму учительницу, что она любит – цветы, сладости или книги. «Учитель даже бутылку пива не может купить». Педагоги — о школьных правилах Ко Дню учителя «Газета.Ru» поговорила с учителями российских школ и узнала, какие требования школа... 03 октября 13:43

Учительница засмеялась, смутилась, сказала, что ничего, а потом неожиданно начала жаловаться на предыдущий класс – мол, там дарили исключительно «село» и «колхоз», и выкинуть жалко, и оставить нельзя.

И на День учителя попросила набор бокалов – она переехала в новую квартиру и часть посуды при переезде разбилась.

Сказано – сделано, купили бокалы, в хорошем магазине, красивые, но не вычурные. А на следующем собрании педагог сообщила, что на другие праздники лучше все же дарить конфеты – те бокалы ей совершенно не подошли и не понравились.

Лариса, 42 года, про пряники

Мой сын тогда перешел в пятый класс, мы не знали никого из педагогов, не представляли их вкусы и решили подарить им симпатичные пряники с глазурью: в виде глобуса, колокольчика, учебника, линейки. Казалось бы, самый нейтральный подарок: и тему школы обыграли, и полезный – с чаем после уроков съесть или домашних угостить.

Но нет, как я потом узнала, наша учительница по биологии, очень крупная женщина, смертельно обиделась и рассказывала в учительской со слезами: «Это они в насмешку, потому что я толстая!».

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Ирина, 37 лет, про деньги

В девятом классе детям дали нового классного руководителя. У нас небольшой город, магазинов с подарочными сертификатами не было, и мы решили подарить педагогу на День учителя конверт с деньгами и небольшой букет. Это оказалось плохой идеей.

На следующий день учительница вызвала девочку, чья мама была в родительском комитете, к доске, и при всем классе заявила, отдавая конверт: «Передай, чтобы больше такого никогда не повторяли. Дарить учителю деньги – то же самое, что взятку давать». Девочка рыдала, взрослые были в недоумении. Хорошо, что через год педагог уволилась и к следующему празднику у нас не было вопроса, что ей дарить.

Анна, 36 лет, про капсульную кофеварку

Наша учительница не раз говорила, что любит кофе, и мы решили подарить ей капсульную кофеварку – они только-только вошли в моду. Выбрали хорошую модель и к ней комплект капсул. Педагог была очень растрогана, благодарила.

А потом одна из мам из родительского комитета увидела, что она продает ее в местном сообществе в соцсетях, причем с пометкой «совсем новая, подарили, но кофе мне не нравится». Вроде бы и ничего такого – не нравится человеку кофе – но хоть бы не на городской «барахолке», где родители могут увидеть. Обидно!

Олег, 46 лет, про корзину роз

У моего сына очень хороший репетитор по английскому языку. На День учителя я искренне хотел ее порадовать. Семья у нас небедная, но деньги посчитали некорректным подарком, духи – личное, конфеты – дешево, алкоголь – не для педагога.

Я был уверен, что все женщины любят цветы, жена поддержала. Заказал огромную корзину шикарных роз, дорогую, роскошную и вручил педагогу.

Она натянуто улыбнулась, но было видно, что не рада. Долго отнекивалась, говорила, что все в порядке, а потом сказала тихо: «Вы понимаете, это же половина моей зарплаты – и в никуда». Было очень неудобно.

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Марк, 37 лет, про торт

Моя жена – известный в городе кондитер, заказов у нее всегда много. На День учителя она предложила сделать классной руководительнице торт: родители платят только за продукты, а торт она печет сама, просто так – из уважения к педагогу.

В процессе решили сделать торт побольше, чтобы учительница могла угостить коллег. Угадать вкусы всех невозможно, поэтому приготовили торт из четвертинок: одна шоколадная, другая фруктовая и так далее.

Вручили учителю со словами: «Это вам, с коллегами чай попить». А в ответ услышали, что все учителя получают нормальные подарки, для себя, а ей нужно зачем-то делиться, и что делиться она ни с кем не станет, унесет все домой, раз класс не догадался ей сделать личный подарок. Было очень неприятно.