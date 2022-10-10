«Отчим подглядывал за мной, когда я переодевалась»: 7 историй из детства о домогательствах

Собеседники «Газеты.Ru» поделились тем, о чем молчали долгие годы – о сексуальном домогательстве в детстве со стороны взрослых. Почему большинство детей не рассказывают о случившимся даже своим близким людям, объяснила Анна Межова, руководитель фонда «Сохраняя жизнь», который специализируется на помощи детям, пострадавшим от сексуализированного насилия.

Евгения из Брянской области, 34 года: «Он сначала спас меня, а потом начал приставать»

Я была достаточно самостоятельным ребенком, поэтому в школу всегда ходила и возвращалась сама. Дорога проходила через заброшенные железнодорожные пути, мимо длинного полузаброшенного здания завода.

Второй класс. Начало учебного года, солнечная теплая погода. Я бегу в школьном костюме и белых капроновых колготах. С удивлением замечаю (в начале сентября!) выглядывающие из-под ж/д шпал желтые цветы – мать-и-мачеха или одуванчики? Рядом со мной как-то незаметно оказывается очень немолодой и пьяный мужчина. Он что-то мне бормочет про цветы, потом про мой костюм, колготы… Я попыталась от него уйти быстрым шагом, но он начинает меня преследовать, а вокруг – никого. Я не на шутку испугалась!

Тут сзади неожиданно появляется фигура парня в черных очках, которые закрывают всю верхнюю часть лица. На подсознании сработало: такие очки носят где-то в солнечной Санта-Барбаре, а не осенью в Брянской области. Неожиданно для меня молодой мужчина выступил в роли спасителя, он сказал пьяному прилипале: «Отстань от девочки! Не трогай ее, пьяница!» Нетрезвый мужчина куда-то свернул, а «спаситель» ускорил шаг, и через минуту скрылся за углом. Я думала, что больше не увижу ни того, ни другого, но я ошибалась…

Как только я повернула за угол, который образовывали идущие от завода трубы, я увидела, что там меня ждал «спаситель» в черных очках. Ширинка была расстегнута, а он рукой размахивал половым органом. Сделал шаг в мою сторону и схватил меня за плечи.

«Красотка, иди сюда, я тебе кое-что покажу!» – что-то такое он начал говорить и противно причмокивал губами.

Слово «красотка» в адрес второклассницы от взрослого мужчины… До сих пор это слово режет мне ухо. «Я встречалась с лучшим другом своего мужа»: 6 историй о женских изменах Для кого-то супружеская измена невозможна ни при каких обстоятельствах, кто-то считает такой... 26 сентября 08:28

Я вырвалась и побежала через заросли какой-то сухой травы. Не помню, почему не побежала по дороге. Наверное, не догадалась, что хоть путь через кусты был короче, но пробираться через него было тяжело. Он сначала рванул за мной, но потом резко остановился. Я убежала. Домой явилась со стрелками на колготах. Дома никого не было. На кухне лежала фасоль в стручках, чтобы успокоиться, я чистила ее дрожащими руками и плакала.

Об этом случае я тогда никому не рассказала, ведь из-за его темных очков я не запомнила лица. Мне нечего было говорить, кроме жалоб, а у нас в семье это не приветствовалось.

Больше недели я ходила по той же самой дороге в страхе и оглядывалась. В пакете я носила камень, найденный возле стройки. Наивно полагала, что смогу дать отпор этим камнем. К счастью, больше я его не встречала.

Только спустя много лет у меня возникло сомнение – а не было ли это сговором тех двух мужчин, чтобы усыпить бдительность ребенка?

Татьяна из Самары, 26 лет: «Папа подруги терся об меня своим пенисом во время обучения плаванию»

Однажды летом мы с семьей поехали отдыхать на Волгу, мне было лет 9-10. Там я познакомились с одной девочкой примерного одного со мной возраста – мы вместе пускали кораблики, находили у берега речные «сокровища» в виде камней, показывали друг другу кто как умеет плавать. Я была очень рада своей новой подруге Марусе.

В разгар наших шутливых заплывов (например, мы ходили по пояс в воде и эффектно гребли руками) к нам подошел папа Маруси и предложил научить нырять с маской. Закончилось это тем, что я в маске под водой увидела, что у него приспущены плавки и торчит голый пенис. Это не было похоже на то, как будто это произошло случайно. Мало того, он двигал тазом поближе к моим рукам, когда я гребла, и терся в воде о мое тело своим пенисом.

Когда я поняла, что к чему, вылезла из воды и оглянулась. Взрослые занимались своими делами, а я делала вид, что решила позагорать. Через время ко мне подбежала Маруся, и я увела ее в сторонку. По секрету рассказала ей об ее отце. Не знаю, поверила она мне или нет, но у нее были круглые глаза. Остаток дня мы провели в игре на берегу. Потом я рассказала о случившемся маме, она похвалила меня за бдительность. Эту семью мы больше никогда не видели, они были из какого-то другого города.

Алексей из Московской области, 40 лет: «Подруга матери потрогала меня за пах, и я «опозорился» на ее глазах»

Когда мне было 14 лет, мы с матерью и ее подругой поехали на море. Я был очень стеснительным юношей, не умел общаться с противоположным полом – постоянно краснел. Однажды не смог отстоять наше место на пляже, пришли какие-то женщины и заняли его, а я стоял, как истукан, и не мог сказать ни слова.

Мамина приятельница (ей было лет 35-40) постоянно надо мной подшучивала: «Надо разбудить в тебе мужика».

На море мы снимали жилье у частника. Однажды я постучался к ней в комнату, чтобы забрать наши полотенца. Она сказала: «Заходи. Что стоишь?» Я зашел и увидел ее почти голую, она сидела топлес и листала какой-то журнал. У меня одновременно было смешение чувств страха, стыда и… не знаю, чего еще. Интереса что ли?

Она отложила журнал, подошла ко мне, потрогала между ног и произнесла: «Ого! Подаешь большие надежды». Потом она опять уселась и не отводила от меня глаз.

Я смотрел на нее и буквально через несколько секунд у меня сработала физиология, то есть произошла эякуляция – это было очень стыдно. Я выбежал от нее весь красный, потом долго пытался избегать эту женщину, но не получалось. Каждый раз, когда она находилась рядом, я думал, что она вспоминает о моем «позоре».

Долгое время я очень боялся, что этот «провал» повторится с моей будущей девушкой. Позже я рассказал эту истории своим друзьям, но в видоизмененном варианте – я умолчал о «позоре» и добавил пикантных подробностей, да таких, что ребята смотрели на меня с завистью. Мне кажется, это помогло мне замаскировать страх в отношениях с девушками.

Анастасия из Архангельска, 38 лет: «Этот парень зачем-то залез ко мне в трусы, пока его друзья держали меня руки»

Я училась в третьем классе, во вторую смену. Ходила домой одна. Это Север, темнеет очень рано, плюс фонари горели не всегда. Я шла домой с двумя подружками и нас остановили «большие пацаны», я не знаю, сколько им было лет, но выглядели они как взрослые дяди.

Они сначала ржали, потом два из них подошли ко мне и схватили за руки, а третий полез в трусы. Не знаю, зачем. Может, поспорили о чем-то? Это было не больно, просто страшно и противно. Он трогал там рукой, наверное, целую минуту, потом вынул руку и ушел.

Одна из подружек убежала от нас, вторая осталась со мной. Я даже не плакала от ужаса, просто была в оцепенении. В тот вечер я никому ничего не рассказала. А потом мне стало очень стыдно и страшно это произносить, поэтому я молчала о случившемся долгие годы.

Светлана из Санкт-Петербурга, 43 года: «Отчим подглядывал за мной, когда я переодевалась»

Я училась в младшей школе, когда с нами стал жить дядя Коля. С новым семейным жильцом (так я называла маминого сожителя) сначала мне стало жить проще: мама перестала орать на меня из-за уроков и оценок. Но потом появилась другая проблема, о которой я молчала вплоть до 30 лет. «Била меня из-за ревности к своему любовнику»: 5 историй про обиды на мам Детские обиды бывают почти у всех, однако некоторые из них взрослые помнят до самой старости... 28 августа 10:24

Я не сразу поняла, что за мной подглядывает мой отчим. Вернее, то, что он делает это осознанно, так как я считала, что он оказывается в комнате в самые неподходящие моменты случайно. Однажды он стоял у приоткрытой двери и нагло пялился на меня, когда я надевала пижаму. Он не отводил глаз, а когда увидел, что я на него смотрю, не отвел глаза, а стал улыбаться. Мне было 12 лет.

Потом к подглядыванию добавились прикосновения. Я убегала. Один раз застукала его за тем, что он трогал мое нижнее белье, которые сохло на батарее.

Вечером, когда мамы не было дома, дядя Коля выпил какой-то алкоголь и пришел ко мне в комнату «слушать музыку». Я сказала, что у них есть свой магнитофон, мой слушать не надо. Он ходил вокруг меня кругами, как похотливый лис, а я отбивалась словесно. Он уверял, что мне ничего не грозит, что трогать он меня не собирается, но из комнаты не уходил. Из моей комнаты! Вышел только тогда, когда я завизжала. Подглядывания время от времени продолжались.

Когда мне было 14, мама поругалась со своим сожителем, и он съехал от нас. В тот день я прыгала от радости.

Виктория из Москвы, 21 год: «Папин друг вечно вертелся у туалета, когда я там находилась»

Мне было года четыре. В то время я еще ходила на горшок. Помню, к родителям в гости часто приходили друзья, и один папин друг вечно вертелся у туалета, когда я там находилась.

Помню, как я сидела на горшке, а он со мной через дверцу общался: «А что ты делаешь?», «Чем сегодня занималась», «Какие буквы уже знаешь?», «Какие книжки у тебя есть?» И так было не раз.

Я не закрывала дверь на щеколду, так как она была тугая, и часто сидела на горшке с приоткрытой дверью. Так вот папин друг всегда оказывался у приоткрытой двери. Мне кажется, что после этого у меня появился страх ходить в туалет одной, и долгое время я просила, чтобы рядом была бабушка.

Это очень смутное воспоминание, но на уровне ощущений есть какое-то отвращение. Вот они – друзья семьи. Не знаю, что у него были за мысли, но ухо востро всегда надо держать.

Дарья из Чехова, 19 лет «Незнакомый парень прижал меня к дереву и пытался поцеловать»

В школе мы часто ходили в походы, разбивали платочный лагерь. Там собирались и выпускники прошлых лет, уже взрослые ребята.

Мне было 15 лет. В какой-то момент мы с девочкой ночью ушли в туалет в лес. Но вышли мы не совсем туда, куда нужно было, а к палаткам, в которых отдыхали взрослые выпускники школы, то есть уже совершеннолетние ребята. Так вот один из них заметил меня, прижал к дереву и пытался поцеловать. Я просила меня не трогать, но он не реагировал. Я ему говорю: «Мне 15 лет, чувак, отстань от меня, пожалуйста!» Потом на помощь подбежала подружка, и только тогда он меня отпустил.

«Мужчина в черных очках, наверняка, поменял дислокацию, а подглядывающий отчим нашел другую сожительницу с дочкой»

Анна Межова, руководитель благотворительного фонда «Сохраняя жизнь», который специализируется на помощи детям, пострадавшим от сексуализированного насилия:

Даже небольшой эпизод с домогательствами в жизни ребенка – это травмирующая ситуация, которая может сказаться на психике взрослого человека. Так, по наблюдению наших психологов, частые последствия для женщин – это неумение выстраивать гармоничные отношения с мужчинами, неудачные браки, психологическая зависимость от партнеров-абьюзеров.

Специалисты часто работают с ситуациями, в которых девочки, подвергшиеся сексуальным домогательствам, не получают материнской поддержки. Наоборот, матери часто внушают дочерям, что они сами виноваты в произошедшем. В результате девочка вырастает с ощущением, что она недостойная и даже «порочная». В таких случаях необходимо обратиться к специалистам и проработать психологические травмы.

Про мальчиков традиционно считается, что это и не преступление, да и «только на пользу» парням. Однако мальчики, подвергшиеся домогательствам со стороны взрослых женщин, имеют не меньшие, а иногда и большие психологические последствия. При этом мальчику тяжелее обратиться за помощью – из-за клише, которые действуют в обществе. К маме подойти с таким вопросом стыдно, а от отца, к сожалению, можно услышать, что надо этим «гордиться».

Важный момент: многие дети, ставшие жертвами сексуализированного внимания со стороны взрослых, вынуждены сами себя защищать и переживать травму в одиночку. Что мы и видим во многих личных историях – лишь одна героиня рассказала о случившемся своей матери.

Почему так происходит? Потому что у нас не принято говорить «про это». Тема полового воспитания во многих семьях до сих пор табуирована. Поэтому ребенок, встречаясь с преступником, часто не знает, как себя вести, и уж тем более не рассказывает об этом родителям и взрослым, которые могли бы его защитить.

Кроме того, из-за отсутствия этих знаний многие дети не могут оценить и точно передать происходящее. Вспомню пример из практики нашего центра по оказанию помощи детям-жертвам сексуального насилия. Изнасилованная девочка семи лет рассказывала о том, что все кончилось тем, что мужчина плюнул на ее спину. Когда она вырастет, то поймет, что это было семяизвержение. «Я почувствовала тепло от ее ладони и отдала ей все деньги»: 5 историй о походах к гадалкам Россиянки рассказали «Газете.Ru», зачем во время учебы в школе или институте они обращались... 31 августа 13:59

С возрастом и опытом человек начинает анализировать и достраивать картинку того, что произошло с ним в детстве. После этого некоторые взрослые готовы рассказать о том самом эпизоде, который так боялись раскрыть в детстве. А надо, чтобы дети не молчали.

Многие думают, что маленький ребенок со временем забудет историю с домогательствами, что не нужно о ней говорить, вспоминать, чтобы лишний раз не акцентировать внимание, чтобы дать забыть побыстрее. Это ошибочное мнение. Такое не забывается, а только мешает жить людям – они постоянно прокручивают травмирующие события в голове. И единственный способ помочь – проработать травму, минимизировать ее последствия для психики.

Хочется рассказать об одном случае. После моего выступления по телевидению к нам обратилась женщина, которая поделилась страшной историей. Ее муж мыл их девятилетнюю дочку в ванной почти каждый вечер, при этом они закрывались и не пускали туда мать. Женщина стояла под дверью и слышала оттуда стоны мужа и дочери. И до того, как она послушала мое выступление, она сомневалась, является ли происходящее насилием. Ведь ее муж на все вопросы отвечал, что он не делает ничего плохого – то, что он делает, девочке нравится, и она не против. Поэтому мать подозревала, но никогда не говорила с дочкой о сексуальных взаимоотношениях, считая ее еще слишком маленькой для этого.

Эта женщина считала, что насилие над детьми должно выглядеть так: крики, кровь, разорванная одежда, исцарапанный преступник. А насилие над детьми часто выглядит, как это описано в историях выше.

Чтобы защитить детей от подобного, каждый преступник должен быть уверен в неотвратимости наказания, а этого увы, пока не происходит.

Как специалист я могу сказать, что, скорее всего, у большей части антигероев из этих историй есть не одна жертва. У девочки с пляжа, наверняка, были и другие подруги, а возможно, жертвой своего отца стала и она сама. Мужчина в черных очках, наверняка, поменял место дислокации или нашел удобную жертву в своем окружении. А такие, как подглядывающий дядя Коля, меняют сожительниц, выбирая именно женщин с девочками интересного им возраста.

И только мы с вами можем остановить этот порочный круг. Надо рассказывать детям основы безопасности, не забывать говорить о правиле «маечки и трусиков» и обязательно внимательно выслушивать, когда они хотят с нами чем-то поделиться.