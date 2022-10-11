«Если вы собираетесь одолжить деньги близкому человеку, не надо отдавать последние»

Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова в своей колонке рассказала «Газете.Ru», с каким настроем можно одалживать деньги близким, блокирует ли непогашенный долг денежные потоки и как кредит дисциплинирует должника.

В долг близкому человеку: как вести себя заемщику

На первый взгляд кажется, что проще и выгоднее попросить в долг у близких людей, чем идти в банк для оформления кредита: не нужно собирать внушительный пакет документов и выплачивать проценты банку.

Но почему же тогда вокруг этой темы сосредоточено такое количество шуток и афоризмов вроде «Хочешь потерять друга – дай ему денег в долг» или «Занимать деньги можно только у пессимистов: они заранее знают, что их не отдадут».

Все дело – в проблемах с ответственностью со стороны должников и наличии завышенных ожиданий у заемщиков. Не зря говорят, что если вы решились дать деньги в долг, то лучше сразу мысленно с ними проститься.

Если вы собираетесь одолжить средства близкому человеку, то не стоит отдавать последнее или деньги, которые нужны к конкретной дате. Иначе вскоре у вас появятся навязчивые мысли: «А вернут ли мне деньги» и «Если не вернут, то как взыскивать с близкого?!»

Чтобы этого не происходило, усвойте несложное правило: если даете в долг, то не ожидайте возврата или лучше не давайте вообще. Иначе в вас затаится обида.

Взаймы у друга: почему важно обязательно расплатиться в срок

Должник в свою очередь может попасть в ловушку гибкости обязательств: «Это ведь мой знакомый, он, если что, поймет, если я верну чуть позже».

Это удобное заблуждение, которое демонстрирует отношение человека к такому понятию, как ответственность. Долговые обязательства показывают, находится ли человек во взрослой позиции или же ему привычнее инфантильная, безответственная.

К сожалению, таких людей довольно много: они допускают, что могут занять деньги у близкого человека и вернуть их несвоевременно или совсем не вернуть.

Брать ли в долг у близкого человека, каждый решает сам. Безусловно, есть множество примеров, когда люди возвращали долги даже раньше срока. Здесь налицо вопрос репутации и ответственности. Таким людям действительно можно вверять свои средства, не ожидая подвоха.

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Кредитные рамки: почему банковские долги дисциплинируют

Если вам нужны деньги, которых у вас нет, оптимальным вариантом был и остается кредит в банке. Только в этом случае можно говорить о некой формализованности: возникает договор, график платежей, проценты и штрафы. Все эти обстоятельства становятся мотиватором для возврата средств в срок.

Конечно же, если у вас есть альтернатива взять в долг у близкого человека и вы готовы взять на себя ответственность за возврат средств в оговоренный временной промежуток, то этот вариант будет намного выгоднее для вас.

Но стоит четко понимать, что на чаше весов оказываются ваши взаимоотношения. Если вы будете действовать из взрослой позиции и не саботировать договоренности, то брать деньги в долг у близких допустимо.

Если же у вас возникают какие-то внутренние сомнения и страхи, это уже сигнал, что проще и правильнее оформить кредит, чем рисковать дружбой.