Бывший муж часто меняет женщин: как непостоянные отношения родителей влияют на детей

Нередко встречаются ситуации, когда один из родителей бьет тревогу из-за пагубного, по его мнению, влияния бывшего супруга на психику их общих детей. Отпускать ли ребенка домой к отцу, если после развода мужчина непостоянен в отношениях и часто меняет своих избранниц? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились психологи и сексолог.

«Если важно показать ребенку ценность семьи и верности, то такой пример отца может деформировать этот процесс»

Елена Гончарова, семейный психолог, член Российского Психологического Общества:

– Первое, на что нужно обратить внимание, это эмоциональное состояние ребенка после подобных встреч. Чувствует ли он себя комфортно, нет ли угрозы в общении с этими женщинами.

Второе: насколько отец включен в воспитание ребенка. Внимателен ли он к нему, в том числе, и в присутствии другой женщины; исполняет ли свои обязанности перед ребенком; установлены ли между отцом и ребенком доверительные отношения.

В-третьих, прояснить договоренности: обсуждалось ли раннее, каким образом будут включены дети в личную жизнь родителей? Обещал ли бывший супруг не знакомить детей с новыми женщинами? Как он смотрит на этот процесс, видит ли он проблему?

В-четвертых, самой маме следует честно ответить себе на вопрос: кого больше волнуют новые «увлечения» бывшего мужа – ее или ребенка? Иногда, прикрываясь интересами ребенка, женщины отыгрывают свою боль и ревность. Бросил в детстве, а теперь объявился: помогать ли «блудному» отцу Как поступить, если бросивший в детстве отец теперь просит о помощи? С одной стороны, взрослый... 12 мая 11:42

То, как влияет общение отца с разными женщинами на ребенка, скорее касается нравственной и ценностной сферы, нежели психологического состояния (в случае, если к ребенку относятся с уважением и он не является свидетелем интимной близости отца с этими женщинами). Если для матери важно сформировать у ребенка понятий ценности семьи, верности и преданности, то, к сожалению, такой пример отца может деформировать этот процесс.

Запрещать ли ребенку общение? Только в случае, если вред от подобных встреч превосходит пользу от них.

close 100% Freepik.com

«Лучше искаженный моральный образ родного отца, чем полное его отсутствие»

Владимир Зуев, семейный психолог:

– Очевидно, что после развода родителей ребенок имеет полное право строить отношения с ними обоими. Часто у ребенка после развода матери и отца формируется сильнейшая психологическая травма, так как он может считать себя причиной расставания. Я лично пережил это в своей жизни и множество раз прорабатывал в судьбах моих клиентов.

Запомните, что худшее влияние на психику ребенка оказывает изоляция от отца и постоянное осуждение образа его жизни.

Сегодня у нас есть две крайности: российская – полнейшая изоляция, и западные бинуклеарные отношения (когда сохраняется и поддерживается партнерская позиция и даже нежная дружба новых семей родителей ребенка).

У вас есть полное право обсудить с бывшим супругом правила психологической безопасности для вашего общего ребенка, оговорить границы допустимого во время его пребывания у отца. У детей гибкая психика, и она быстро приспосабливается к новым обстоятельствам и «правилам игры». Если ребенок опирается на обоюдное решение мамы и папы, то ему будет гораздо спокойнее.

Культивируйте доверие и умерьте стремление полнейшего контроля над тем временем, когда ребенок находится у отца. Если дочь или сын живет с вами, то у вас всегда есть возможность проанализировать результат его пребывания у отца и сделать корректировку. Но помните принцип: лучше искаженный моральный образ родного отца, чем полное его отсутствие.

«Если мама несчастна в постоянных отношениях, а папа счастлив в непостоянных, это может сказаться на будущих взглядах ребенка»

Владислав Франтов, психолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге:

– Вопрос очень неоднозначный! Повлияют ли такие обстоятельства на ребенка? Однозначно да. Но абсолютно в той же мере, если бы отец жил постоянно с одной женщиной. Ведь это уже не мама.

В какую сторону? Зависит от прочих обстоятельств. Если мама несчастна в новых постоянных отношениях, а папа счастлив в непостоянных, это несомненно сыграет свою роль в будущем ребенка.

Каждый волен сам выбирать свой образ жизни. И если в будущем такой ребенок предпочтет образ жизни отца и будет в нем счастлив... хорошо это или плохо?

Счастье одного человека должно заканчиваться там, где начинается несчастье другого. Главное – воспитать в ребенке уважение к другим людям, чтобы его счастье не строилось на интригах, предательствах и изменах.

Я не вижу проблемы в самой ситуации, если все (и мама, и папа, и партнеры отца, и окружение) будут экологичны.

close 100% Freepik.com

«Помните, что это бывший муж, и вам тоже нужно заниматься личной жизнью»

Ольга Романив, семейный психолог:

– Многим женщинам свойственно отрицательно относиться ко всем избранницам бывших мужей. Нередко забота о ребенке и его чувствах становится способом манипулирования бывшим мужем или бывшей женой.

После развода оба родителя имеют право и на полноценное общение с ребенком, и на личную жизнь. Поэтому запретить отцу видеться с сыном или дочерью по причине того, что он с кем-то встречается, неправильно ни с юридической, ни с моральной точки зрения. «Не маленькая принцесса, а унижающий агрессор»: может ли мальчик ударить девочку в ответ Многие родители учат своих сыновей уважительно относиться к девочкам и защищать их от обидчиков. Однако... 19 сентября 13:38

Если вы с бывшим супругом остались в хороших отношениях после развода, можно совместно обсуждать вопросы, касающиеся личной жизни. Главное, чтобы подобные договоренности распространялись на обоих родителей. Например, не приводить в дом посторонних, когда там находится ребенок. Но следует помнить, что и вы после развода имеете право встречаться с кем-то и привести мужчину в дом, где проживаете совместно с ребенком. Как ребенок отнесется к этой ситуации? Что за мужчину вы привели в свой дом? Безопасно ли это по отношению к ребенку? Этими вопросами может задаться и ваш бывший муж, и он будет прав.

Что делать, если отец ребенка с кем-то встречается, а вы не уверены, что это серьезно, и переживаете за эмоциональное состояние сына или дочери?

Не стоит заострять внимание ребенка на том, что вам кажется проблемой, потому что его эмоциональное состояние напрямую зависит от вас, а не от избранницы бывшего мужа.

Необходимо сохранять спокойствие и хладнокровие. Не настраивать ребенка против отца и той женщины или девушки, с которой он встречается. Наоборот, демонстрировать дружелюбность. Неназойливо (без допросов) расспрашивать ребенка о том, как он провел время, что делал и так далее. Помнить, что это бывший муж, и вам тоже нужно заниматься личной жизнью.

Ребенку и так непросто после развода родителей: не нужно усугублять ситуацию своими переживаниями о морально-нравственном облике его отца. Чем спокойнее вы будете относиться к происходящему, тем спокойнее ребенок будет воспринимать перемены.