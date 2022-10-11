«Жена называет это законной изменой»: как супруги известным актеров относятся к секс-сценам в кино

Максим Матвеев не против, чтобы его жена Елизавета Боярская принимала участие в фильмах, где есть эротические сцены. А жена Пирса Броснана считает подобное «законной изменой». В материале «Газеты.Ru» вспоминаем откровенные фильмы голливудских и российских звезд и реакции супругов артистов на подобное.

close 100% Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актриса стала известна благодаря роли Варвары в сериале «Интерны». Однако с 2010 года Кристина Асмус снимается в полном метре. Она участвовала в таких лентах, как «Zолушка», «Дублер», «Что творят мужчины», «Легок на помине».

В 2019 году вышел фильм «Текст», снятый по одноименному роману Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом), где Кристина Асмус сыграла одну из главных ролей. Актриса приняла участие в нескольких постельных сценах вместе со своим партнером по киноэкрану Иваном Янковским.

После выхода фильма «Текст» Кристину Асмус стали травить в социальных сетях. Актрисе начали угрожать. Об этом она сама сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После выхода «Текста» несчастные люди, которые себе что-то придумали (или просто хотели развлечься), уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день…», – писала актриса.

Во время выхода фильма «Текст» Кристина Асмус была замужем за резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Юморист поддержал супругу. Он объяснил, что его жена работает актрисой, поэтому подобная сцена необходима для раскрытия сюжета фильма.

«Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Теперь, когда вы обсудили эту сцену и завалили меня вопросами, пойдите и посмотрите все-таки, о чем кино вообще. Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса «Что они себе позволяют?», – заявил тогда Харламов в своих соцсетях.

В 2020 году Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись. Многие журналисты связали разрыв со съемками актрисы в фильме «Текст». Однако она опровергла это мнение в социальных сетях.

«Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется, и единственный выход, который находят СМИ, – распространение лживой информации», – цитирует Кристину Асмус издание Popcake.

close 100% Genrietta Peryan/Global Look Press

С 2010 года Максим Матвеев женат на Елизавете Боярской. У пары двое сыновей – Андрей и Григорий. Оба супруга успешны в кино – они принимают участие в разных проектах.

В 2022 году Елизавета Боярская появилась в сериале «Без правил». Она снялась в откровенных сценах и предстала перед зрителем обнаженной.

В интервью Федору Бондарчуку актер Максим Матвеев рассказывал, что доверяет жене и не препятствует ее участию в любых экспериментах.

«Для меня нет в этом преграды какой-то. Чтобы я сказал: «Не вздумай здесь сниматься»?! Да боже упаси! Наоборот, интересно. Если я вижу в ней потребность сделать что-то, то тут, конечно, все карты в руки», – заявил артист.

При этом сам Максим Матвеев также не против откровенных сцен. Об этом он рассказывал в интервью «Кинорепортеру».

«Секс – это часть нашей жизни. Это все влияет на нас, движет нами. Сексуальная энергия трансформируется в творческую или даже религиозную. Это же сублимация, которая имеет разные свойства выражения. Круто в этом купаться», – признался Максим Матвеев.

close 100% charliiehunnam/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Чарли Ханнэм стал популярным благодаря сериалу «Сыны анархии», где он несколько раз появлялся в постельных сценах. Однако сам актер признался в интервью изданию People, что не любит съемки подобного формата.

По словам Чарли Ханнэма, его девушке Моргане МакНелис, с которой он вместе с 2005 года, не нравится смотреть на секс-сцены с его участием.

«Я стараюсь понимающие относиться к тому факту, что мы делаем на съемках нечто интимное, но при этом сохранять четкие границы. Я состою в серьезных отношениях, и я осознаю, что подобные сцены не нравятся моей девушке», – рассказывал Чарли Ханнэм.

Актер признавался, что не получает удовольствие от съемок в постельных сценах, потому что боится микробов, и постоянно думает о них.

«Я – гермофоб. Я был таким с самого детства. Кроме этого, я не хочу никого целовать, кроме своей девушки на протяжении всей жизни», – объяснял Чарли Ханнэм.

close 100% JAVIER ROJAS/Global Look Press

С 2010 года Джейми Дорнан встречается с английской певицей Амелией Уорнер. В 2012 году они обручились, а в 2013 году сыграли свадьбу. У пары есть трое дочерей – Далси, Эльви и Альберта.

В 2015 году, после выхода фильма «Пятьдесят оттенков серого», Джейми Дорнан дал интервью USA Today. Он признался, что его жена не хочет смотреть этот фильм.

«Она не хочет его смотреть. При этом она поддерживает меня и мою работу. Давить на нее я в любом случае не собираюсь. Это ее решение», – приводят слова Джейми Дорнан журналисты Us Weekly.

При этом актер рассказал, что сами съемки фильма ему нравились. Он не испытывал дискомфорта во время рабочего процесса. В интервью Грэму Нортону, Джейми Дорнан признавался, что постоянно смешил свою партнершу по съемочной площадке – Дакоту Джонсон.

«Иногда я делал странные вещи, например, во время оргазма пел «Ту-ду-ду-ду ту-ду!», – делился актер.

Пирс Броснан

close 100% Hubert Boesl/Global Look Press

С 2001 года Пирс Броснан женат на американской актрисе Кили Шэй Смит. До брака они встречались семь лет. У пары есть двое сыновей – Дилан Томас и Пэрис Бекетт.

В одном из интервью актер рассказывал, что съемки в постельных сценах всегда являлись для него «хорошей работой».

«Это честная жизнь и хорошая работа, если вы можете ее получить», – цитируют Пирса Броснана журналисты Irish Examiner.

Актер признавался, что его супруга всегда называла съемку в подобных сценах «законной изменой».

«Моя жена называет это законной изменой. Она сказала это однажды вечером на званом обеде, потому что кто-то сказал моей жене: «Что ты чувствуешь, когда видишь своего мужа со всеми этими женщинами?» и это был ее ответ», – рассказывал Пирс Броснан в интервью Irish Examiner.

close 100% Hubert Boesl/Global Look Press

В 2014 году на киноэкраны вышел фильм «Дикая» по одноименному роману Шерил Стрэйд. Главную роль в картине исполнила Риз Уизерспун. Актриса сыграла Шерил Стрэйд, которая в 1994 году решилась на смелое путешествие – пройти часть тихоокеанской тропы отрывком в 1770 километров.

В фильме «Дикая» Риз Уизерспун снялась в откровенной сцене. Актриса рассказывала в интервью изданию People, что ее муж Джим Тот был не против секса на киноэкране.

«Он всегда меня поддерживает. Мне очень повезло, что у меня такой муж!», – цитируют Риз Уизерспун журналисты People.

При этом актриса призналась, что ей было сложнее обнажить в фильме свое лицо, а не тело. В кинокартине «Дикая» Риз Уизерспун появляется без макияжа.

«Я «южанка», поэтому обожаю макияж! Это было нелегко», – рассказывала Риз Уизерспун журналистам.

Актриса замужем за агентом по поиску талантов Джимом Тотом с 2011 года. У них общий сын – Теннеси Джеймс Тот. От предыдущих отношений с актером Райаном Филиппом у Риз Уизерспун есть также двое детей – дочь Ава и сын Дикон.