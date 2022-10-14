Мультфильмы, опасные для психики: как уберечь детей и воспитать культуру смотрения

В 2010 году испанские ученые из Государственного университета Гранады провели исследование и выяснили, что мультфильмы напрямую влияют на психологическое развитие и формирование моделей поведения детей. «Газета.Ru» поговорила с психологами и узнала, как выбрать контент, который не навредит психике ребенка, и почему мультфильмы с отрицательными героями обязательно должны быть в списке для семейного просмотра.

Какие мультфильмы опасны для ребенка

«Когда ребенок смотрит мультфильм или фильм, он ассоциирует себя с героями и принимает на себя разные роли — сегодня он котенок, который боится грозы на чердаке вместе с друзьями, завтра — добрый волшебник. Чтобы ребенок понял, кто он есть на самом деле в жизни, ему нужно больше насмотренности разных ролей и поведений персонажей, в том числе и не самых положительных, ведь испытывать злость, гнев, раздражение — это тоже нормально», — объясняет магистр психологии, академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская.

Эксперт подчеркивает, что герои мультфильма не должны транслировать только социально неприемлемое поведение. В противном случае это может представлять опасность для психики ребенка.

«Например, в «Счастливые лесные друзья» герои отрывают друг другу головы и обливают кипятком, ломают руки и ноги. Чему такой мультфильм может научить ребенка?» — говорит Екушевская, отмечая, что подобный контент скорее предполагает аудиторию 18+, ту, которая уже способна отделить плохое от хорошего. Поэтому, по мнению специалиста, обращать внимание на возрастную маркировку мультфильма важно.

С тем, что при выборе видео необходимо смотреть на его возрастную маркировку, согласна клинический психолог, эксперт программы «Травли Net» АНО БО «Журавлик» Мария Афонина. По словам Афониной, необходимо отличать даже мультфильмы 4+ от 6+, особенно если речь идет о выборе видео для высокочувствительного ребенка. Справка Термин «высокочувствительный ребенок» ввела клинический психолог и психотерапевт Элейн Эйрон. У таких детей хорошо развиты эмпатия, интуиция. Часто они обладают неординарным умом и творческими способностями, но тяжело реагируют на множество раздражителей, и с трудом выносят большой объем поступающей информации.

«Такие дети после просмотра страшных эпизодов или эпизодов с переживаниями главного героя могут долго плакать, бояться, страдать от ночных кошмаров. В этом случае лучше ограничивать просмотр мультфильмов с эмоционально насыщенным содержанием или вводить их постепенно, заранее обсуждая с ребенком его готовность к просмотру», — советует психолог Афонина.

Специалист, так же как и коллега, не призывает на 100% ограничивать мультфильмы, где герои ведут себя социально неприемлемо или даже жестоко. «Столкновение с таким содержанием — хорошая возможность познакомиться с разными чувствами, разместить где-то свою злость, агрессию» — отмечает Афонина, добавляя, что с таким контентом главное не переусердствовать.

По мнению экспертов, детям, у которых только формируются нормы социокультурного поведения, стоит избегать просмотра следующих мультфильмов:

— «Счастливые лесные друзья», 18+

— «Южный парк», 18+

— «Симпсоны», 16+

— «Время приключений», 16+

Мультфильмы, которые стоит смотреть и обсуждать вместе с ребенком

Маленькая девочка гуляет одна по лесу, досаждает друзьям и постоянно попадает в передряги. Речь идет о Маше из мультсериала «Маша и медведь». Поведение героини нередко вызывает вопросы — родители вряд ли бы хотели, чтобы дети во всем подражали девочке, при том, что в целом это положительный персонаж, который заботится о том, кого любит. Чтобы ребенок разобрался в поведении героя, где он ведет себя хорошо, а где не очень, необходимо, чтобы во время просмотра и после него рядом находился взрослый, готовый включиться в разговор о мультфильме или сам инициирующий эту беседу.

«Если какой-то герой злой, важно обсудить вместе — а почему он злой? Например, потому что его в детстве обижали и не понимали. Такие разговоры помогают ребенку не просто копировать поведения героев, но и понимать, почему они себя ведут тем или иным образом», — объясняет психолог Екушевская.

По мнению Екушевской, родителям стоит посмотреть и обсудить вместе с ребенком следующие мультсериалы:

— «Маша и медведь», 0+

— «Барбоскины», 0+

— «Смешарики», 0+

— «Хильда», 7+

— «Фиксики», 0+

— «Cocomelon», 0+

close 100% Кадр из мультсериала «Смешарики. Новый сезон»

Должны ли мультфильмы воспитывать

«Мультфильмы могут иметь разные функции: воспитывать, развивать, обучать, развлекать, успокаивать и др. Ребенку в разные периоды жизни нужно то одно, то другое», — подчеркивает психолог Афонина, объясняя, что выбор контента должен быть обусловлен не только возрастом, но и ситуацией.

«Например, если малыш лежит в больнице и ждет операции — ему больше подойдет простой развлекательный и успокаивающий мультфильм. Если пришло время познакомить ребенка с тем, как совершать простые финансовые операции или пользоваться социальными сетями — нужно искать обучающий мультфильм под эти задачи. Когда родители хотят поговорить о ценностях — будет полезен мультфильм про дружбу, добро и зло, взаимовыручку и прочее».

Анастасия Ивкина, консультант по семейному контенту онлайн-платформы Movix и специалист в кататимно-имагинативной психологии (метод психотерапии, эффективный при лечении неврозов, психосоматических расстройств — «Газета.Ru»), отмечает, что мультфильмы также помогают адаптироваться к переменам в жизни и взрослению — сборам в детский сад или школу, переезду в отдельную комнату, появлению второго ребенка в семье.

Как сформировать культуру потребления цифрового контента

«Часто бывает так — даешь ребенку телефон, чтобы завершить какие-то свои дела, он посмотрел один ролик, а потом начинает сам что-то переключать, и вдруг ты обнаруживаешь, что он уже час смотрит видео с распаковкой игрушек. Я считаю, что на первых этапах родителю стоит контролировать, что смотрит ребенок. Но, главное, не запрещать просмотр, а именно воспитывать культуру потребления цифрового контента», — делится консультант Ивкина. Специалист советует не ограничиваться мультфильмами и смотреть каналы про животных и природу, концерты, спектакли.

Ключевой момент — делать это вместе, ведь ребенок прекрасно считывает, когда взрослые дают ему телефон или планшет, чтобы высвободить время и заняться своими делами.

«Важно дать ребенку почувствовать, что вы не отделываетесь от него при помощи гаджета — «включи мультики, а я тут пока поработаю». Но при этом время для себя выделить тоже хочется — я, как мама полуторагодовалой дочки, прекрасно понимаю это чувство: иногда мне хочется просто посидеть молча. Попробуйте начать смотреть что-то вместе. Покажите ребенку, что вы выделяете на него время, запустите процесс просмотра вместе — обсудите начало мультфильма, разберите героев. А дальше ребенок может досмотреть сам, а вы — заняться своими делами», — рекомендует психолог Екушевская.

Вопросы для обсуждения героев мультфильма вместе с ребенком

Психологи составили список вопросов, которые можно задать ребенку во время и после просмотра анимации:

— Что тебе нравится в главном герое / главной героине, а что раздражает или вызывает недоумение?

— Кто из героев интересен тебе больше всего? Почему?

— Кто из твоего окружения похож на героев? Чем?

— Какие качества кажутся тебе привлекательными в героях? Какими ты хотел(-а) бы обладать? А какие у тебя уже есть?

— Если бы ты попал(-а) в мультфильм, то как бы ты поступил(-а) в этих ситуациях?

— Представь себя на месте главного героя / главной героини. Как бы ты вел (вела) себя? С кем из других героев ты бы хотел(-а) подружиться?

— Какой поступок героя/героини тебя особенно удивил/разозлил?

— Как ты думаешь, чему научились герои? И как они изменились?