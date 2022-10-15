«Самолечение усугубляет проблему»: трихологи о перхоти у мужчин и женщин в осенне-зимний период

Перхоть нельзя назвать отдельной косметологической проблемой. По мнению экспертов, это вопрос медицинского характера. Перхоть может появиться по разным причинам – от неправильного домашнего ухода до стресса, рассказали «Газете.Ru» врачи-трихологи.

Почему появляется перхоть

Перхоть образуется на коже головы, так как там находятся самые активные и крупные сальные железы. Как правило, явление сопровождается зудом, покраснением, повышенной жирностью головы или, наоборот, сухостью и чувством стягивания кожи скальпа.

Эксперты считают, что перхоть появляется из-за себореи – воспалительного заболевания кожи, связанного с увеличением объема кожного сала.

«В результате интенсивного салоотделения увеличивается не только количество кожного сала, но и меняется его химический состав. Оно становится более густое, вязкое, покрывает кожу головы в виде пленки. Обилие кожного сала является идеальной питательной средой для активного размножения липофильных дрожжей рода Malassezia, которые являются нормальными представителями микробиома кожи человека», – объяснила Ирина Удалова, врач-дерматовенеролог ММЦ МЕДСИ.

Врач отметила, что в результате жизнедеятельности микроорганизмов рода Malassezia на коже волосистой части головы возникает микровоспаление, а затем покраснение, шелушение и зуд. «Изнуряющие нагрузки негативно влияют на либидо»: врачи рассказали о вреде и пользе тренировок Диетолог и эндокринолог рассказали «Газете.Ru», к каким последствиям для здоровья могут привести... 14 сентября 08:56

Косметолог-дерматолог марки Vichy Алтана Базылева уточнил, что есть разные факторы, которые провоцируют появление себореи: «Во-первых, повышенная жирность кожи головы. Избыток кожного сала создает благоприятные условия для нарушения микробиома. Во-вторых, холодный сухой воздух и перепады температур. Многие пациенты отмечают, что себорея обостряется в осенне-зимний период времени, когда температура на улице низкая, а воздух в помещениях становится сухим из-за отопления».

Алтана Базылева сообщила, что немаловажным фактором является стресс. При сильных эмоциональных потрясениях происходит выброс кортизола – гормона, провоцирующего усиленную работу сальных желез.

«Сальные железы в свою очередь начинают продуцировать большее количество кожного сала. Также избыток кортизола снижает барьерные функции кожи и скорость ее регенерации. Также на появление перхоти влияют иммунодефицитные состояния: сахарный диабет или прием некоторых психотропных медицинских препаратов», – рассказала врач.

Разница у мужчин и женщин

Эксперты считают, что мужчины чаще сталкиваются с перхотью. Это связано с анатомическими особенностями строения кожи. Косметолог-дерматолог Алтана Базылева отметил, что сальные железы у мужчин работают активнее из-за преобладания мужских половых гормонов андрогенов.

«А избыток себума (кожного сала – прим. «Газеты.Ru») является благоприятной средой для активизации грибка Malassesia», – резюмировала Алтана Базылева.

Врачи подчеркивают, что у мужчин чаще встречаются более тяжелые формы проявления перхоти, чем у женщин. «Связано это, вероятно, с тем, что они все же меньше уделяют времени уходу за волосами, а также не подбирают специальный шампунь по типу волос», – рассказала Анастасия Сидорова, врач-трихолог SID SYSTEMS.

Как лечить перхоть

Для того, чтобы определить причину появления перхоти и подобрать корректное лечение, необходима консультация врача-трихолога. Врач-дерматовенеролог Ирина Удалова предупредила, что потребуется сдать анализы: «Дополнительно сделайте клинический и биохимический анализ крови. Также возможна консультация эндокринолога, гастроэнтеролога, ультразвуковое исследование щитовидной железы».

Анастасия Сидорова добавила, что к другим специалистам вас, скорее всего, направит сам трихолог.

«Врачи часто обходятся лишь визуальным осмотром и составляют план лечения. Но стоит помнить, что проблема мультилатеральная (многосторонняя – прим. «Газеты.Ru»), поэтому может понадобиться консультация других специалистов, на которую вас обязательно отправит дерматолог», – сообщила Сидорова.

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Профилактика перхоти

Определенного стандарта по очищению кожи головы и волос не существует. Эксперты утверждают, что голову необходимо мыть по потребности и в зависимости от типа кожи.

Врач-трихолог Ирина Удалова отметила, что если кожа головы жирная, то необходимо ежедневное мытье; если кожа головы сухая, то рекомендуется редкое мытье – 2-3 раза в неделю. Специалист рекомендовала использовать пилинги.

«Шампунь необходимо наносить непосредственно на кожу головы. Также для более глубокого очищения, отшелушивания, регуляции деятельности сальных желез можно 1 раз в 14 дней использовать пилинги для волосистой части головы», — объяснила Ирина Удалова.

Алтана Базылева посоветовала обратить внимание на средства от перхоти с кетоконазолом в составе. «Кетоконазол вызывает гибель грибковых клеток. Он относится к лекарственным препаратам, поэтому использовать его можно только по назначению врача», – предупредила Базылева.

Самостоятельно можно применять шампуни на основе трех ингредиентов.

«Дисульфид селена – помимо того, что данный компонент снижает рост и размножение грибка Malassezia, он восстанавливает микробиом кожи головы и нормализует функцию сальных желез. Пиритион цинка – обладает противогрибковым и антибактериальным действием. Салициловая кислота – мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи головы», – рассказала Алтана Базылева. Пластика век: есть ли риски для зрения Пластика век, — блефаропластика, — считается одной из самых популярных пластических операций... 16 августа 08:33

Еще одно из средств профилактики перхоти – контроль питания. Чтобы избежать рецидивов, нужно обратить внимание на свой рацион.

«Одной из причин размножения грибка Malassezia является выработка кожного сала в большом количестве. Стоит ограничить прием некоторых продуктов. Острые блюда, алкоголь, быстрые углеводы – эти продукты способствуют усиленной работе сальных желез», – сообщила дерматолог.

Исключить самолечение

Анастасия Сидорова придерживается точки зрения, что при перхоти не должно быть самолечения.

«Многие допускают ошибку, считая, что при перхоти втирание масел в кожу головы даст положительный эффект и избавит от шелушения. Как показывает практика, это еще сильнее усугубляет проблему. Кроме регулярного гигиенического ухода самостоятельно лучше больше ничего не делать и довериться специалисту», – предупредила эксперт.