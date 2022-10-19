«Потепление может привести к росту преступности»: как климат влияет на характер человека

Существует немало стереотипов про характерные черты этносов – например, «горячие бразильцы» с так называемым южным темпераментом и «чопорные англичане», живущие в условиях промозглой погоды. Правда ли, что климат сказывается на темпераменте, характере, поведении человека и даже может повлиять на активность генов? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились эволюционный психолог, педиатр и генетик.

«Темпераментной экспансивности южан, хоть отчасти наследственной, противостоит каменная неподвижность индейцев»

Возможное влияние климата на темперамент и характер человека вызывало интерес еще несколько десятилетий назад. Так, классик отечественной генетики В. П. Эфроимсон (1908—1989) в своей книге «Генетика этики и эстетики» делал предположения относительно связи окружающей среды (в том числе климата) и обмена веществ, расхода энергии, что отражается на поведении человека:

«…лица с высоким уровнем основного обмена расходуют много энергии на множество необходимых движений из-за вертлявости и непоседливости, чрезмерной подвижности и суетливости. Эта готовность к избыточной трате энергии может быть относительно безвредной и даже полезной только у народов, живущих в странах с теплым или жарким климатом, с обилием относительно легко добываемой пищи. Но расход калорий на повышенную подвижность должен был жестоко подавляться естественным отбором в холодных странах, где пища добывается трудно, а калорий расходуется много. Действительно, темпераментной экспансивности южан, хоть отчасти наследственной (она сохраняется еще много поколений после переезда на север, в другую среду и социальное окружение) противостоит каменная неподвижность индейцев Северной Америки и патагонцев палеоантарктики, которые, однако, проявляют фантастическую подвижность и неутомимость на охоте, в походах, на войне».

«Я больше склоняюсь к тому, что климат воздействует именно на характер, но не на темперамент»

Комментирует Иван Хватов, эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа:

— Достоверных научных исследований, подтверждающих влияние климата на темперамент человека, лично я не встречал. Но если предположить, что факт такого прижизненного влияния на психику имеет место, то я больше склоняюсь к тому, что климат воздействует именно на характер, но не на темперамент.

Связано это с тем, что темперамент преимущественно генетически детерминирован и имеет высокий показатель наследуемости. Поэтому он достаточно стабилен на протяжении всей жизни. Темперамент – устойчивое сочетание индивидных особенностей человека, отражающее формально-динамический, но не содержательный аспект индивидуальности. Это значит, что темперамент не определяет ценности человека, его устремления, интересы, специфику мировоззрения и тому подобное – все то, что является содержанием психики. Он сказывается лишь на динамических аспектах поведения: энергетике, пластичности, мобильности, утомляемости, работоспособности, эмоциональности, общительности и так далее.

О характере такого сказать нельзя. Характер традиционно связан с социальными и средовыми аспектами, он формируется в течение жизни, более мобилен и трансформируется под влиянием разного рода внешних факторов.

Каждая индивидуальность – это интегральный феномен, включающий в себя все многообразие отличительных особенностей – как темпераментальных, так и характерологических.

Характер формируется на основе темперамента подобно тому, как здание возводится на фундаменте руками строителей. В роли этих строителей могут выступать многие средовые факторы, включая климат.

В то же время можно предположить, что возможна связь между расовыми и темпераментальными особенностями, поскольку те и другие детерминированы генетически. Но вряд ли можно утверждать, что это обусловлено климатическими условиями, поскольку расовые особенности устойчивы и быстро не трансформируются.

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«Климат влияет на скорость проведения нервных импульсов»

Комментирует Лидия Нереуца, педиатр, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге:

— Безусловно, климат влияет на эмоциональный фон ребенка, его здоровье и самочувствие. Если говорить о темпераменте человека, то в большей степени он все-таки является врожденным. В конце концов, северяне тоже бывают вспыльчивыми, а среди южан встречаются флегматичные и медлительные люди. Тем не менее, климатические условия накладывают определенный отпечаток на эмоции ребенка. В частности, климат влияет на скорость проведения нервных импульсов.

У северных детей эмоциональная реакция чаще замедлена и не столь ярко выражена.

Влияние на поведение ребенка оказывает и количество витамина D. Детям он необходим для роста клеток, формирования скелета, укрепления иммунитета и нормализации работы эндокринной системы. Витамин D также отвечает за общее самочувствие и жизненный тонус ребенка. Лучшим и наиболее естественным источником его получения является ультрафиолетовое излучение. В теплом климате ребенок полностью «добирает» свою дозу витамина D из солнечных лучей. Именно поэтому южные дети более активны, открыты и смешливы. Они проще идут на контакт и всегда готовы чем-нибудь заняться. «Для выживания и оберегания»: почему мы ничего не помним из младенчества Взрослые люди не помнят себя в раннем детстве, и это явление называется младенческой (инфантильной)... 20 июня 11:35

В северных широтах дефицит витамина D является частой проблемой, и дети переносят его нехватку даже острее взрослых.

Они более вялые, чаще капризничают, реже проявляют активность. Кроме того, северные дети чаще болеют, прежде всего, простудами и ЛОР-заболеваниями.

Отдельно стоит сказать о детях, которые переехали с юга на север. Резкая смена климата и отсутствие привычных доз витамина D играет с ними злую шутку. Адаптация к новым погодным условиям проходит долго и достаточно болезненно. Такие дети чаще болеют, постоянно мучаются насморком и простудами, жалуются на отсутствие настроения. В этом случае родителям стоит чаще устраивать вылазки на свежий воздух, «ловить» солнечные дни, а летом стараться проводить отпуск в южных регионах.

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«Ученые: после изменения климата в регионе изменение черт личности может наступить через несколько поколений»

Комментирует Антонина Акименко, врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас»:

— Всю жизнь нас окружает множество стереотипов о различных народах и популяциях. Об этом даже сочиняют анекдоты. Среди множества предрассудков иногда попадаются и утверждения, в которые легко поверить. К примеру, северные народы часто кажутся нам более эмоционально прохладными, чем южане.

Ученые признают, что черты личности человека могут варьироваться в зависимости от географических регионов. Однако остается неясным, что порождает эти различия.

Поскольку люди постоянно ощущают температуру окружающей среды и реагируют на нее, не так давно исследователи предположили, что решающим фактором, который связан с привычными моделями поведения людей и, следовательно, с фундаментальными параметрами личности, является температура. Чтобы проверить взаимосвязь между температурой окружающей среды и личностью, они провели два крупномасштабных исследования в больших и культурно разных странах: Китае и США.

Результаты исследования показали, что по сравнению с обитателями регионов с низкими температурами, у людей из регионов с теплым климатом более выражены такие качества, как «легкость» характера, эмоциональная стабильность, экстраверсия, пластичность (открытость новому опыту).

Почему же температура воздуха влияет на нашу личность? Некоторые ученые предполагают, что ответ лежит на поверхности – в комфортную теплую погоду мы с большей вероятностью выйдем на улицу, где встретимся с другими людьми и займемся широким спектром деятельности.

Но в холодную или очень жаркую погоду мы обычно остаемся дома, где социальные взаимодействия и деятельность ограничены. «Не маленькая принцесса, а унижающий агрессор»: может ли мальчик ударить девочку в ответ Многие родители учат своих сыновей уважительно относиться к девочкам и защищать их от обидчиков. Однако... 19 сентября 13:38

Так ли все просто на самом деле? Сложно сказать, так как изучение влияния климата на человека далеко не закончено. Однако в последнее время ученые уделяют подобным исследованиям достаточно много внимания, так как хотят понимать, к каким последствиям приведет глобальное изменение климата. К примеру, в одном исследовании ученые предсказывают, что глобальное потепление может привести к росту преступности, исходя из теории, что более низкие температуры и особенно большая амплитуда сезонных колебаний климата требуют принять более медленную стратегию жизни, больше внимания уделять будущему и обладать хорошим самоконтролем, что, в свою очередь, сдерживает агрессию и насилие.

По предположениям некоторых ученых, после изменения климата в регионе устойчивое изменение черт личности обитателей может наступить через несколько поколений.

Климат – это фактор внешней среды. А что же генетика? Можем ли мы сказать, что она влияет на характер? И можем ли сказать, что климат влияет на те гены, которые могут оказать воздействие на черты личности?

Ученые пришли к выводу, что некоторые черты личности находятся под влиянием взаимодействий между более чем 700 генами, несмотря на разнообразие культур и окружающей среды. Эти гены влияют на определенные молекулярные процессы в мозге, связанные, к примеру, с целеполаганием, саморефлексией, эмпатией, памятью. Однако это вовсе не значит, что наше поведение детерминировано с рождения. Характер – сложный признак, который состоит из множества более мелких, и мы можем изучить воздействие генетики лишь на некоторые из этих мелких признаков. И то речь идет лишь о предрасположенности к чему-то, а вовсе не о предопределенной черте личности.

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Что касается климата, то пока ученые не связывают различия в чертах личности между жителями различных географических регионов с влиянием погодных условий на ДНК.

Возможно, в будущем удастся обнаружить связь характера и эпигенетических изменений. Эпигенетические изменения влияют на активность генов, не затрагивая саму последовательность ДНК (то есть включают или выключают гены) и происходят из-за воздействий окружающей среды, как раз таких, как температура воздуха.