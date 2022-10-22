Актриса Галина Безрук: «после 24 февраля у меня вообще нет сил и энергии»

В прошлом году актриса Галина Безрук опубликовала пост в социальных сетях и сообщила о трудностях в браке с мужем — актером Артемом Алексеевым. Она обвинила его в домашнем насилии и изменах. За год супруги поработали над отношениями, обратившись к специалистам. Их брак стал крепче, несмотря на внешние обстоятельства: после начала российской военной спецоперации Безрук, украинка по национальности, столкнулась с волной хейта, потому что осталась в России — сниматься в кино и работать в «Театре мюзикла». «Газета.Ru» поговорила с актрисой о том, как перемены в мире повлияли на ее жизнь, карьеру и семью.

— Прежде всего хочется поговорить о спектакле «Человек, который смеется», премьера которого состоится 21, 22 и 23 октября. Чем он удивит зрителей?

— Мне кажется, я могу говорить о нем бесконечно. На самом деле, он получился очень непохожим на все то, что наши зрители видели за все это время. Этот спектакль явно очень гротесковый: по форме подачи и в музыкальном плане. В нем смешение стилей: Лондон XIX века, стилизованный под современность. У нас актеров дико симпатичные костюмы. Звучит классная музыка. Я думаю, что спектакль станет изюминкой всего репертуара, который есть на нашем театрально-музыкальном рынке.

— Сейчас модно осовременивать классические постановки. Важно ли соблюдать «золотую середину», когда работаешь с классикой?

— Ну вот мы как раз эту середину и выдержали, готовя спектакль «Человек, который смеется». Зритель, знакомый с романом Виктора Гюго, точно увидит все линии. Мы совершенно не отходим от общей канвы. В нашем спектакле есть прекрасная музыка, поэтому его легко воспринимать зрителю. Мне кажется, что сейчас в наше время, когда люди любят какие-то упрощенные формы информации, например, короткие видеоролики в социальных сетях, надо увлечь человека в театре, чтобы он смог высидеть три часа спектакля. «Муж плакал, когда узнал, что я беременна». Интервью с актрисой «Сердца пармы» Еленой Ербаковой У актрисы Елены Ербаковой в жизни несколько значимых событий. Во-первых, дебют в кино... 06 октября 12:31

— Я заметила, что ты активнее в театре, нежели в кино. В этом году вышел один мини-сериал с твоим участием. Почему так случилось?

— Просто сейчас я не освещаю многие проекты. О некоторых нельзя говорить до выхода официальных пресс-релизов. Тем не менее, в этом году у меня в запуске и производстве шесть киноисторий. То есть фильмов и сериалов больше, чем спектаклей в театре.

— Вернемся к театру. Недавно у Юлии Меньшовой вышло интервью с Николаем Цискаридзе, где он упомянул, что несмотря на то, что происходит в мире, артисту важно всегда быть на сцене. Ты с этим согласна?

— Абсолютно. Смысл сценической деятельность в том, что ты обмениваешься энергией со зрителем. Ровно ту энергию, которую ты выносишь на публику, ты получаешь взамен. А в такое время, как наше, когда вообще неоткуда брать тепло, ты вырабатываешь его в себе.

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Сейчас для меня театр — абсолютное спасение. Это возможность на короткий промежуток времени отключиться от бытовых, мировых проблем. И можно тысячу раз обвинять нас в том, что мы, артисты, продажные, но каждый, наверное, сам для себя решает. Кто находит выход в том, чтобы уехать, бросить коллектив, бросить все и быть в покое где-то за пределами страны. Я лично нахожу счастье в том, чтобы выходить на сцену. Это мое спасение. Меня можно ненавидеть за это или наоборот любить, но факт остается фактом — чтобы сохранить свою целостность, мне нужно заниматься любимым делом.

— Где ты находишь возможность быть, как сейчас говорят, «в потоке, ресурсе». Кому-то помогает кино, кому-то спорт…

— После 24 февраля я ни дня не занималась спортом. Я просто не могу. У меня вообще нет сил и энергии. Я могу только работать, потому что это моя жизнь. И, конечно же, помогает общение с семьей. В остальном черпаю энергию в театре. Что приношу, то и получаю взамен. За счет этого живу до следующего спектакля. Потом снова собираюсь, выхожу на сцену, снова получаю и снова живу дальше. Это мой способ. Я жуткий трудоголик. Мое счастье — в работе, моя энергия — тоже в ней. Если ее сейчас забрать, я буду опустошена.

— Как тебе, трудоголику по натуре, удается совмещать работу и воспитание шестилетней дочери Василисы?

— Мне очень помогает муж. Он прекрасный папа и на него совершенно точно можно положиться, можно оставить ребенка и знать, что с ней все будет отлично. Когда мы уходим куда-то вдвоем, то, либо зовем бабушку, маму Темы, которая приезжает из Владимира, либо обращаемся к няне.

Поскольку по выходным мы оба работаем, то с недавних пор у нас появилась няня. В прошлом она учительница младших классов, поэтому готовит Васену к школе. Не просто следит за тем, чтобы она поела, а всерьез занимается ее развитием.

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— Ты строгая мама? Или используешь метод «кнута и пряника»?

— Да-да, скорее второе. Но в нашей семье скорее я «плохой полицейский», потому что папа редко ругает ребенка. Если надо отругать, то я берусь за это дело, поэтому конфликты с дочкой у нас случаются чаще. Хотя в целом я очень лояльна. Могу разрешить и лишние 15-20 минут мультика посмотреть, и лишнюю конфету дать.

— Расскажешь про главные методы воспитания ребенка?

— В первую очередь — это любовь. Мы даем Васе возможность выбора и любим ее. Что касается кружков и секций: некоторые время она занималась плаванием, но затем начала часто болеть, было принято решение бросить это увлечение.

У нас нет такого: «Хотим, чтобы дочь была гимнасткой, пловчихой или балериной!». Мы слушаем, что хочет ребенок. Единственное, с недавних пор Вася стала заниматься английским. Пожалуй, это то занятие, на котором я настаиваю бескомпромиссно. Меня в свое время не заставили ходить, но, если бы я продолжила, у меня было бы лучше с английским, чем сейчас.

По поводу гаджетов, я ей позволяю смотреть мультфильмы утром и вечером. Ей очень нравятся «Энканто», «Монстры на каникулах». У нее нет пока еще своего телефона, но она на него копит (улыбается). Мы с мужем специально это придумали, чтобы у ребенка была цель. Дочка копит, но мы решили, что подарим ей гаджет, когда пойдет в первый класс. «У всех была грудь, кроме меня»: Седокова, Снигирь и другие звезды рассказали о детских комплексах Эти звезды сегодня входят в многочисленные рейтинги успешных, красивых и сексуальных звезд. Но мало кто... 19 октября 08:06

— Она откладывает на телефон из карманных денег?

— Бывает, что так. Бывает, что бабушка дает какие-то копеечки. У Васи прикольная копилка в виде лабрадора — напоминает нашу собаку, которая сейчас живет у родителей.

— Вася хочет пойти по вашим с мужем стопам — стать актрисой?

— Она пока не очень усидчивая. Ей сложно на чем-то долго сосредотачивать внимание. Актерская профессия требует старания и терпения. Если когда-нибудь Вася захочет в это окунуться, подойдет со всей серьезностью, будет готова работать, то я ей помогу, чем смогу. Но пока не хочу заставлять ее делать что-то специально. Несколько раз мы пытались с ней записать пробы для разных проектов, но все что-то не то.

— Дочь осознает, что ее родители — известные актеры?

— У нас дома есть телевизор, но он не показывает ТВ-каналы. Когда Вася у бабушки, то там она видит все, что с нами выходит. Конечно, она знает, что мы работаем в театре и кино, но для нее это не что-то прям «вау»! Это просто данность. У кого-то родители врачи, у кого-то учителя, а у кого-то актеры.

— В августе вы с мужем отметили шесть лет свадьбы. Как отпраздновали годовщину?

— Никак. Я была в Питере на работе, а он дома. Мы потом, через день, встретились, поужинали в ресторане.



— У вас есть какие-то традиции на годовщину свадьбы?

— Раньше, когда ситуация в мире была попроще, мы могли с ним, вызвав бабушку, отправиться в поездку на 5-7 дней. Мы очень любили и до сих пор любим путешествовать. Сейчас для этого нет ни душевного, ни финансового порыва. Все очень сложно. Не складывается, по крайне мере в нашей семье, в этом году никак с отпуском.

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— Как изменились ваши отношения с мужем за последний год? Осенью 2021 года ты писала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) про измены и домашнее насилие со стороны супруга.

— Мы сильно поработали за этот год над отношениями. В первую очередь, конечно, Тема. Тут не обошлось без помощи специалистов. Он был в психотерапии и сильно изменился. Эта ситуация его очень серьезно привела в чувства. Не все так однозначно. Я не говорю, что написала неправду, нет, но просто есть вокруг нас люди, которые не желают добра. Информация, которую мне сообщили, не была до конца достоверной. Моим состоянием воспользовались люди, которые хотели навредить. Мы проработали с Темой все вопросы. Мы много говорили и решили не разрушать семью. В этом году, несмотря на то, что ситуация в мире кошмарная и можно было из-за этого тысячу раз развестись, мы справляемся.

— Ты рассказала о ситуации в браке в социальных сетях. Наверняка сейчас находятся комментаторы, которые говорят: «Зачем простила?». Есть такое?

— Конечно. Но мне все равно. Это моя жизнь, только я ее живу, только я принимаю в ней решения. Совершенно наплевать на то, что пишут люди, если это не совпадает с моим мнением. Мы должны быть готовы проживать эту жизнь честно перед самим собой. Так что любые комментаторы могут оставить свое мнение при себе.

— А хейтеров за последнее время прибавилось?

— Я не хочу углубляться в эту тему, но мой зритель, который был со мной с моей родины, можешь себе представить, как он реагирует сейчас, что я нахожусь там, где нахожусь. От меня тысячами отписываются в Instagram.

Те проклятия, которые шлют, я их уже даже не читаю. Просто вижу первое слово и сразу блокирую. Я даже не разбираюсь, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять ситуацию, которая сложилась у меня. Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок — какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Самых близких мне людей — себя и семью.

— Ты упомянула, что твой муж обращался к психотерапевту. А ты сама посещаешь специалиста?

— Да, конечно. Конкретно сейчас я не хожу, потому что нет времени, но в ближайшее время планирую. Я чувствую себя намного хуже: столько плохих новостей, бодрость духа начинает меня покидать. Как только у меня и моего психолога появится возможность, то я вернусь к терапии.

— Завершая наше интервью, хочу спросить тебя о твоих мечтах. Чего хочется?

— Я сейчас пришла к тому, что не мечтаю ни о чем, кроме того, чтобы перестали умирать люди. Я хочу, чтобы люди снова жили, дышали, как можно меньше плакали, получали удовольствие от жизни. Не планирую ничего дальше, чем на неделю. Скоро начнутся съемки еще одного проекта, который пока не отменили, но завтра-послезавтра может все измениться. Я не знаю, что будет на Новый год. Сегодня утром я задала мужу вопрос, как мы будем отмечать Новый год. Он мне ответил: «Посмотри на меня. Ты видишь, что происходит? Ты понимаешь, что мне может в любой момент прийти повестка? Какой Новый год?»

Я никогда не думала, что мой ответ может быть таким, потому что в принципе я всегда умела мечтать и знала, как это делать. Но сейчас я реально хочу, чтобы все закончилось и люди снова смогли начать жить.