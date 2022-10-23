«На суде держала мужа за руку и подкармливала бутербродами»: какими были жены бандитов 90-х

Кто-то из этих женщин до конца жизни не подозревал, чем занимается муж, а кто-то наоборот участвовал в криминальной деятельности наравне с супругом. «Газета.Ru» рассказывает, как выглядели и чем занимались жены и возлюбленные «Япончика», Кости «Костыля» и других известных преступников 90-х.

Слава «Япончик»

close 100% Слава Япончик с Фаиной Комиссар/ Николь Кузнецова РИА Новости/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вячеслав Иваньков, известный как «Япончик», был вором в законе и лидером организованной преступной группировки Москвы. Мужчина занимался криминальной деятельностью как в России, так и в США. Скончался в 2009 году в результате покушения. «Влюбилась без памяти»: как выглядят девушки и жены стримеров Внешность – не главное. По крайне мере девушки вступают в отношения со стримерами не из-за их... 24 сентября 08:57

«Япончик» был женат несколько раз. Его первой супругой стала ассирийка Лидия Айвазова. На ней Вячеслав Иваньков женился, когда ему было 20 лет. Из-за происхождения супруги у преступника появилось прозвище – «ассирийский зять». Супруги состояли в браке 15 лет. За это время Лидия Айвазова родила двоих детей: сыновей Геннадия и Эдуарда. Впоследствии оба сына эмигрировали: Геннадий в США, а Эдуард в Австрию.

После развода с Лидией Айвазовой «Япончик» встречался с Калиной Никифоровой, которая помогала своему супругу в преступных делах. Однако брак пара не заключила.

Во второй раз Иваньков женился в США на Ирине Ола, ранее работавшей с известным музыкантом Вилли Токаревым. У пары был фиктивный брак. После Ирины Олы «Япончик» сожительствовал с Фаиной Комиссаровой.

В 2012 году в СМИ появилась информация о том, что у «Япончика» была еще одна жена. Николь Кузнецова дала интервью «Московскому комсомольцу» и рассказала о своей связи с преступником. Она также утверждала, что у нее есть сын от криминального авторитета.

«Мой отец был очень авторитетным человеком, и Слава часто общался с ним. Хотя отношения их были непростыми и безмятежной дружбой это не назовешь. На коленях с погремушками я у него, конечно же, не сидела. Естественно, до поры до времени он воспринимал меня как ребенка из близкой ему семьи. Прекрасно помню день, когда его отношение ко мне резко изменилось. К тому моменту независимо от Славы (он сидел в тюрьме в Америке и просто не мог мне помогать) я уже заработала себе в определенных кругах репутацию человека, способного жестко решать сложные вопросы. Вот и поделилась со Славой своими достижениями. Он сразу взглянул на меня другими глазами», – рассказывала она в интервью.

В 2015 году Николь Кузнецова стала участницей шоу «Битва экстрасенсов». С 2009 года она замужем за спортивным комментатором Александром Садоковым.

Костя «Костыль»

close 100% Костя Костыль и Елена Кадр из телепередачи «Девяностые»/ Центральное Телевидение

Вора в законе Костю «Костыля» (Константина Борисова) сажали за решетку четыре раза. Последний раз он попал в тюрьму в 2016 году. Тогда его приговорили к заключению на срок 3,5 года. В 2020 году преступник заболел раком крови. Он скончался в Медицинском радиологическом центре имени А. Ф. Цыба в Обнинске.

У Кости «Костыля» была супруга Елена. С ней он познакомился еще в детстве. Елена всегда поддерживала мужа. После того, как «Костыль» попал в тюрьму, супруга была рядом на судебных заседаниях.

«Держала мужа за руку и подкармливала бутербродами», – сообщают журналисты ТВЦ в документальной передаче «Девяностые».

Свидетели тех событий вспоминают в программе ТВЦ, что на судебные заседания Костя «Костыль» приносил конфеты и через решетку передавал супруге.

На одно из заседаний Елена пришла с новорожденной дочерью.

«В тот момент мне казалось, что лучшего отца не существует», – вспоминает в программе ТВЦ журналист Ева Меркачева.

После смерти Борисова семья погибшего преступника обратилась к представителям СМИ. Они попросили журналистов не публиковать непроверенные факты о нем.

«Для вас это тиражи, а сотрудники компетентных органов на основании таких статей принимают жесткие решения», – цитирует обращение родственников издание TopNews.

Паша «Цируль»

close 100% Паша Цируль и Роза Кадр из телепередачи «Девяностые»/ Центральное Телевидение

Павел Захаров, известный как Паша «Цируль», один из главных наркобаронов России 1990-х. Он занимался оптовой поставкой наркотиков из Колумбии. Несколько раз сидел в тюрьме, но быстро оказывался на свободе. В последний раз его арестовали в 1994 году, а в 1997 году он умер в СИЗО «Лефортово».

Главной любовью Павла Захарова была татарка Роза Гумаровна, однако они не были официально женаты. Вместо этого Роза Гумаровна вышла замуж за брата Павла – Валентина. Брак был фиктивным.

После ареста своего возлюбленного Роза хотела освободить Павла из тюрьмы, об этом сообщалось в той же передаче «Девяностые».

«Роза установила связи. «Циркулю» был передан мобильный телефон и радиостанция «Алинка», – рассказывал Сергей Новоселов, ветеран Следственного комитета при МВД РФ журналистам ТВЦ.

После смерти Павла Захарова в 1997 году, по одной из версий, Роза уехала в США, по другой — скончалась от передозировки запрещенных веществ.

Леня «Макинтош»

close 100% Леня Макинтош и Галина Кадр из телепередачи «Девяностые»/ Центральное Телевидение

Леонида Билунова знают, как «Леню Макинтоша». Уже много лет мужчина живет в Европе. В последний раз сообщалось, что он находится в Париже, об этом писала «Независимая газета». По информации журналистов, он занимается банковским бизнесом. «Жена называет это законной изменой»: как супруги известных актеров относятся к секс-сценам в кино Максим Матвеев не против, чтобы его жена Елизавета Боярская принимала участие в фильмах, где есть... 12 октября 09:54

Вот уже больше тридцати лет Леонид женат на женщине по имени Галина. Они познакомились в парфюмерном магазине, когда та выбирала духи.

«Она выбирала парфюм, я предложил ей помочь. Она от меня убежала, но духи остались, она их оплатила, на чеке оказался номер телефона. Ну вот я ей потом позвонил», – рассказывал Леонид «Макинтош» в одном из интервью, выложенных на YouTube.

По его словам, он был после аварии, поэтому его внешность оказалась непрезентабельной.

«У меня было такое себе лицо», – признавался Леонид.

У «Макинтоша» и его жены двое детей: дочь Елизавета и сын Матвей.

Константин Чувилин

close 100% Константин Чувилин и Александра Петрова Кадр из телепередачи «Девяностые»/ Центральное Телевидение/ Национальный конкурс «Мисс Россия»

Криминальный авторитет из города Чебоксары, член чапаевского ОПГ, Константин Чувилин долгое время состоял в романтических отношениях с «Мисс Россия 1996» Александрой Петровой. Девушка родилась в бедной семье, ее воспитывали мать и бабушка. В 14 лет Александра начала работать моделью.

В 16 лет она попала на конкурс «Мисс Россия» и выиграла его. После победы девушка стала принимать участие в различных телевизионных проектах, международных конкурсах. Однако в 2000 году Александра была убита. Девушку застрелили в подъезде вместе с ее возлюбленным – Константином Чувилиным, а также его другом Радиком Ахметовым.

«Я знала, что это случится. Я читаю по руке: у Шуры на ладони линия судьбы пересекалась с линией ума к двадцати годам, и на месте пересечения точка. Удар в голову в двадцать лет. Правда, ей я ничего не говорила. Еще есть примета: если видишь таракана – не к добру. А тут они стали просто сыпаться со стены, и, как их ни морили, продолжали падать… Это противоестественно – то, как они сыпались. А после того, что случилось, – все, ни одного таракана», – рассказывала мама девушки Татьяна Николаевна в программе «Русские золушки» на Первом канале.

Константина Чувилина и Александру Петрову похоронили вместе на кладбище в Чебоксарах. В 2001 году расследование об их убийстве прекратили.