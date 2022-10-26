«Коровой была, коровой и помрешь»: почему нельзя комментировать вес близких

Комментируя внешний вид близкого человека «только из добрых побуждений» мы не только можем демотивировать его, но и усугубить проблему. Почему стоит отказаться от непрошенных замечаний и советов относительно веса, если вы действительно желаете человеку добра, в своей книге рассказывает практикующий психолог Женя Донова. С разрешения издательства «Бомбора», в котором вышла книга «Пищевой монстр: почему мы переедаем, набираем вес и как сформировать правильные отношения с едой», мы публикуем главу о фэтшейминге.

Фэтшейминг — это форма травли, при которой человека стыдят и вынуждают испытывать чувство вины из-за лишнего веса. Казалось бы, зачем травить других людей? С какой целью?

На самом деле причин может быть несколько.

1. Обидчик испытывает тревогу о здоровье жертвы и пытается повлиять на ситуацию, чтобы эту тревогу унять.

2. Обидчик не в состоянии справиться со своими эмоциями в отношении жертвы (отвращение, злость, стыд и др.) и перекладывает таким образом ответственность за них.

3. Обидчик хочет таким образом поднять собственную нестабильную самооценку.

4. Обидчик сам тратит много ресурса на борьбу с весом и/или перееданиями, и вид человека с лишним весом является для него триггером.

Фэтшейминг — это никогда не про объект, это всегда про самого обидчика.

Либо у него проблемы с самооценкой, либо с контролем эмоций, либо он созависим с другим человеком, либо имеет сложные отношения с едой и телом. Об этом очень важно помнить, если вы вдруг получили язвительный комментарий по поводу вашего веса: это не про вас.

Существует даже такое понятие, как созависимость с человеком с расстройством питания. В конце главы я приведу тест Мелоди Битти про созависимость, при помощи которого можно проверить, состоите ли вы в слиянии с другим человеком.

«А что же тогда делать? — спросите вы. — Неужели молчать, если видишь, как близкий человек обжирается и гробит свое здоровье?!» Нет, молчать не нужно.

У стремительного набора веса всегда есть причина. Человек не может на фоне полного здоровья и адекватного пищевого поведения резко набрать 10, 20, 30 килограммов.

Чаще всего это сигнал о том, что человек не справляется, что его психика дала сбой. Такие изменения могут быть симптомом депрессии, выгорания. И тут вы со своими комментариями. Станет ли близкому от этого лучше? Никогда.

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Намного эффективнее предложить человеку поговорить, обсудить то, что его беспокоит.

Конечно же, это поможет, если между вами доверительные и теплые отношения: тогда человек, скорее всего, охотно поделится и будет рад предложению вашей помощи. А помощь тут может быть однозначно: помочь найти психолога, вместе записаться в спортзал, посидеть с ребенком, чтобы близкий мог отдохнуть или обратиться за помощью.

«Моя мама каждый раз при нашем общении комментирует мой вес. Как-то она приехала ко мне после моих родов. У меня обвис живот, были очень сильные растяжки. Когда она увидела меня, то ужаснулась: «А это можно как-то убрать, исправить?!» Я сказала, что мне такие комментарии неприятны. На что она ответила: «Ну я же хочу, чтобы у меня была красивая дочь!»

Брат, когда мы встретились после долгого перерыва, сказал: «Какой ты пончик, ничего себе!» Все это лишь ухудшило наши отношения, теперь я не встречаюсь с ними вживую. В борьбе с весом это, конечно же, не помогло», — Аля, 24 года.

«Мой папа постоянно комментирует мой вес. Сравнивает с другими знакомыми, которые похудели, стыдит за то, что я вешу больше, чем они, и распустилась после родов, подчеркивает, что у меня жирная попа и с этим надо срочно что-то делать. Мне больно, обидно. Я злюсь. В такие моменты я чувствую себя ничтожеством. И — пабам! Заедаю. И после его комментариев отпадает желание общаться совсем», — Аня, 31 год.

«Однажды пришла в гости к родной тете, которую давно не видела. Сидели за столом, она мне предлагала разные блюда. После застолья отвела меня в уголок и сообщила с сочувствием, что я очень поправилась и, предлагая мне еду, она меня перепроверяла, чтобы убедиться, что я много ем. Почувствовала в этот момент дикое предательство», — Анастасия, 30 лет.

«У меня четверо детей. Муж боится, что лишние кг не уйдут, и может сказать что-то типа «коровой была, коровой и помрешь». На работе каждая первая коллега сидела на диете и единственное, за что там было принято хвалить, — это если тебе удалось снизить вес. Теперь я гордый обладатель РПП и 15 лишних килограммов. Как только я пытаюсь выбраться из диетического ада, чье-то замечание меня туда снова возвращает. Я пыталась питаться интуитивно — все было супер, ни грамма не прибавила. А позавчера у меня спросили: «Ой, ты что, опять беременна?» И все. Утром я опять взвешивала каждую порцию еды», — Ася, 39 лет.

Обратную ситуацию можно наблюдать, если в отношениях нет доверия и взаимопонимания. В этом случае расспросы о весе и пищевом поведении со стороны близкого могут быть восприняты в штыки и только еще больше расшатать отношения. Но тут уж ничего не поделаешь — где тонко, там и рвется.

Расстройство питания у одного из участников отношений — это кризис, а кризис можно преодолеть, только если отношения крепкие и люди готовы идти друг другу навстречу.

«А как же быть мужчине? — снова спросите вы. — Если он не хочет женщину, которая набрала вес? Если он женился на стройной и грациозной лани, а сейчас видит перед собой располневшую тетю?» Тут все просто. Мы привыкли воспринимать мужское вожделение как данность: либо оно есть, либо его нет. И как будто бы огромное количество факторов может на него повлиять, в том числе и динамика веса у женщины. Только вот это не так.

Желание, как и многие факторы в отношениях, может быть зоной для совместной работы. Так же как люди в семейной терапии учатся адекватно конфликтовать, искать компромиссы, договариваться, воспитывать детей, можно научиться и друг друга хотеть. И достигается это работой с обеих сторон, а не просто фразой «похудей».

Сексуальное желание связано с несколькими чувствами, а не только с визуальным восприятием.

Прикосновения, ароматы, возбуждающие звуки и вкусы — все это незаслуженно лишено внимания, когда речь заходит о весе. При помощи семейной терапии с психологом и/или сексологом можно научиться «не класть все яйца в одну корзину» (сорри за аналогию с яйцами, уж очень она к месту).

Однако здесь важно, чтобы оба партнера хотели найти путь друг к другу.

Я искренне верю, что настоящие близкие отношения держатся на гораздо более глубинных вещах, чем внешность. Доверие, честность, верность, совместные разговоры и времяпрепровождение, умение услышать друг друга, понять, подстроиться, найти баланс и комфорт. И многое другое. Даже если в одной из плоскостей отношений что-то пошло не так, фундамент остается нетронутым. Если же в фундаменте лежит определенное количество килограммов на весах или обхват бедер, то, безусловно, при наборе веса одного из партнеров отношения дадут трещину или вообще будут разрушены.

Что чувствуют жертвы фэтшейминга? Стыд, чувство вины, злость на себя, ощущение собственной никчемности и слабоволия, желание провалиться сквозь землю. Идеальный коктейль эмоций для того, чтобы заниматься своим физическим и ментальным здоровьем, не правда ли? Это сарказм, если что. Хочу лишь наглядно показать, что травля за вес — вообще ни разу не про искреннюю заботу.

Человек с лишним весом и ожирением прекрасно знает про свои проблемы. Он живет не на облаке, видит себя в зеркало, самостоятельно кладет себе еду в тарелку. Человек знает, что переедает, и чаще всего сам ругает себя за это. Более того, поскольку про вред лишнего веса вещают из каждого утюга, скорее всего, он знает и про все риски.

Скажу больше: люди с лишним весом, как ни парадоксально, чаще всего являются экспертами в диетах, анализах и подсчетах калорий. Человеку со здоровым пищевым поведением никогда этого не понять, но, если смотреть на проблему «изнутри», все сразу становится ясно.

Как наркоман лучше любого обывателя разбирается в видах наркотиков, их стоимости и влиянии на организм, так и человек с ожирением все знает про похудение.

«Лишний вес у меня с детства. Первый раз села на диету в 14 лет (чередовала специальные коктейли, таблетки и еду). В 16 лет худела к выпускному на кефире. Кодировалась (исключение из рациона сахара, крахмала, свинины, пшеницы). Жесткий подсчет калорий в диетической клинике. Участвовала в телешоу по снижению веса. Вес всегда возвращался», — Алина, 38 лет.

«Лишний вес есть. Мне кажется, что я знаю про диеты ВСЕ. Любимая, ABC и другие калорийки, питьевая, жесткая питьевая, голод, моно, кето, блюдце, интервальное голодание, питание до 12 и еще много всего. Также был опыт ПП, вегетарианства, веганства, сыроедения, фруктоедения», — Даша, 24 года.

«Я перепробовала все диеты, вообще не вникая в суть. Потом, когда на врача пошла учиться, стала понимать, что эксперт в диетах — это как эксперт в дырке от бублика: ни в чем ты не эксперт, просто много бубликов посмотрел», — Настасья, 26 лет.

Важно: ни в коем случае не путайте отношения с едой с наркотической зависимостью. Это разные вещи.

Замечания о весе попадают в самую болезненную точку в психике человека — в то место, где он чувствует себя максимально уязвимым, слабым и плохим. Именно поэтому в подавляющем большинстве случаев фэтшейминг делает только хуже, провоцируя людей бесконечно бегать по замкнутому кругу «диета — срыв».

Бытует мнение, что подобные замечания могут стать отличной мотивацией к достижению целей в похудении. Более подробно остановимся на этом утверждении в следующей главе, но, забегая вперед, скажу кратко: нет.

close 100% Книга «Пищевой монстр: почему мы переедаем, набираем вес и как сформировать правильные отношения с едой», Женя Донова Издательство «Бомбора»

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Ниже приведу тест, взятый из книги Мелоди Битти про созависимость, при помощи которого можно себя проверить:

1. Навязываете ли вы человеку диеты?

2. Угрожаете ли вы уйти от человека из-за его веса?

3. Контролируете ли вы его диету?

4. Даете ли вы ему обещание, основанное на набранных или потерянных килограммах?

5. Прячете ли вы еду от обжоры?

6. Можно ли сказать, что вы постоянно беспокоитесь из-за человека, который недоедает?

7. Ходите ли вы «на цыпочках», чтобы не огорчать человека с расстройством питания?

8. Выбрасываете ли вы продукты, чтобы обжора их не нашел?

9. Случалось ли вам оправдывать хаотические, иногда резкие смены настроения, являющиеся результатом «сахарного запоя»?

10. Меняете ли вы режим своих социальных взаимодействий, чтобы не искушать обжору?

11. Манипулируете ли вы бюджетом, чтобы контролировать траты на продукты и одежду?

12. Покупаете ли вы «правильные» продукты и пропагандируете ли их потребление?

13. Пропагандируете ли вы спортзал, здоровые курорты и чудесные исцеления?

14. Разражаетесь ли вы эмоциональными тирадами, когда ловите обжору на рецидиве?

15. Всегда ли вы расстраиваетесь, если становитесь свидетелем рецидива?

16. Стыдитесь ли вы внешнего вида человека с расстройством питания?

17. Случается ли вам притворно утешать человека с расстройством питания, когда ему становится стыдно за себя?

18. Устраиваете ли вы испытания силы воли, чтобы проверить человека с расстройством питания?

19. Случалось ли вам снижать ожидания относительно того, что вам нравится?

20. Меняется ли ваш вес соответственно изменениям веса вашего любимого (вы набираете, когда он теряет)?

21. Можно ли сказать, что вы перестали ухаживать за собственной внешностью?

22. Можно ли сказать, что вы постоянно испытываете боли и чрезмерно озабочены здоровьем?

23. Употребляете ли вы много спиртного, используете ли снотворное или транквилизаторы?

24. Используете ли вы подкуп едой?

25. Разговариваете ли вы о теле человека с расстройством питания с ним самим — или с другими?

26. Кажется ли вам, что жизнь станет идеальной, если ваш любимый войдет в форму?

27. Ощущаете ли вы благодарность за то, что «все не так уж плохо»?

28. Дает ли расстройство питания другого человека вам право на бегство?

29. Дает ли расстройство питания другого человека вам предлог, чтобы остаться?

30. Случается ли вам «незаметно» раскладывать полезную литературу по дому?

31. Читаете ли вы книги о диетах, хотя у вас нет проблем с весом?

32. Считаете ли вы, что у вас идеальная семья, если не считать человека с расстройством питания?

33. Используете ли вы какие-либо лекарственные средства, чтобы заснуть и отделаться от тревоги?

34. Много ли времени вы тратите на собственных психотерапевтических сеансах, разговаривая о расстройстве питания другого человека?

Даже один-два положительных ответа могут насторожить; если же положительных ответов больше, есть серьезные основания предположить,

что вы находитесь в слиянии с другим человеком, а это, в свою очередь, повод обратиться к психологу.