«Пока член в ваших руках, вы держите и весь мир»: звезды, которые ходили на секс-тренинги

Пока одни звезды, вроде Юлии Ахмедовой, осуждают курсы минета, другие, как Глюкоза, считают их необходимыми для сохранения брака. «Газета.Ru» приводит истории знаменитостей, в разное время столкнувшихся с секс-тренингами.

Алена Водонаева

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2018 году телеведущая выпустила книгу «Голая. Правда о том, как быть настоящей женщиной». Спустя два года Водонаева дала интервью журналистке Ирине Шихман и рассказала, что во время подготовки книги посещала секс-курсы. «Пришла домой, а там любовница»: 5 известных женщин, которые уличили своих мужчин в измене Этим звездам не нужно было искать дополнительные доказательства того, что их партнеры им изменяют. Они увидели... 20 октября 08:46

«Перед тем, как написать книгу, я пошла на секс-курс. Для того, чтобы не писать о чем-то абстрактном. Я пошла на курсы минета и вагинального массажа. Я не знаю, зачем мне это, но я узнала все это. И какую-то базу я включила в свою книгу», — рассказывала Алена Водонаева.

В книге Алена Водонаева рассказала о том, как вести себя с мужчиной. В «Голой» телеведущая упомянула темы секса.

«Девочки, если в ваших руках есть член, то вы уже победительницы по жизни. Фаллический символ есть в древних знаках, в символах разных цивилизаций. Он тысячелетиями считался очень важным элементом нашей жизни. Член доступен не каждой, так что если у вас есть возможность его ежедневно держать в руках, то делайте это правильно, с большой любовью и как будто боитесь разбить хрусталь. Помните о том, что, пока член в ваших руках, вы держите и весь мир. Боготворите его, целуйте, смотрите на него снизу вверх и ощущайте свою эксклюзивность», — говорится в книге.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева была замужем дважды. В 2009 году она вступила в брак с бизнесменом Алексеем Малакеевым. В 2010 году Водонаева родила сына Богдана. Однако в 2011 году телеведущая рассталась с Малакеевым.

В 2017 году Алена Водонаева вышла замуж во второй раз – за петербургского диджея Алексея Комова. Летом 2018 года пара сыграла вторую свадьбу в Лас-Вегасе, но через год уже развелась.

Глюкоза

close 100% Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Чистякова-Ионова, известная, как певица Глюкоза, признавалась в интервью «Нежному редактору», что ходила на курсы минета. На обучение ее привела подруга, которая до последнего скрывала, куда они идут.

«Очень профессиональная женщина меня встретила. Достала иллюстрации, положила тренажеры на стол. Когда она начала рассказывать, оказалось, что я столько еще не знаю… Причмокивания и все остальное — мы всегда из-за этого паримся, но на самом деле мужчинам нравится, когда все слышно», — рассказывала Глюкоза.

В интервью певица призналась, что супруги должны постоянно удивлять друг друга в постели.

«Часто бывает такое, что женщина говорит: «Мне это не подходит, этого я делать не буду». Поэтому мужчины начинают ходить налево», — призналась Глюкоза.

В 2006 году Наталья вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. У пары есть две дочери: 15-летняя Лидия и 11-летня Вера. Некоторое время супруги воспитывали ребенка от первого брака Александра – сына Александра Чистякова-младшего. В настоящее время он живет в США.

close 100% Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Юмористка Юлия Ахмедова рассказывала во время выступления на шоу Stand Up, что интересовалась курсами орального секса.

«Мне на почту пришел спам. Какая-то женщина разработала авторскую методику курса орального секса для женщин. Прямо захотелось сходить, посмотреть, что там за учитель такой. Это как в жизни тебя должны были хвалить, что ты решила, что должна это преподавать? Я «погуглила», у них там на сайте есть даже подарочные сертификаты», — рассказывала в своем монологе Юлия Ахмедова.

Стэндап-комик призналась, что на одном из выступлений к ней подошла женщина-автор подобных курсов. Она осудила Ахмедову и назвала ханжой.

«На самом деле я ханжа и вообще недалекий человек. Это мне рассказала преподавательница с курсов орального секса. Она подошла ко мне после одного выступления», — вспомнила Ахмедова.

Юмористка призналась, что осуждает подобные курсы, потому что они формируют неправильную систему ценностей.

«Там прямо говорится, что оральный секс – это все, что нужно женщине, чтобы покорить мужчину», — призналась Ахмедова.

О личной жизни Юлии Ахмедовой практически ничего не известно. Юмористка ни разу не была замужем. В 2019 году в интервью Ирине Шихман Ахмедова рассказала, что во всех отношениях попадает в созависимость.

«Это с первых отношений у меня пошло. Тогда мы встречались четыре года, но я полтора года с ним не расставалась, потому что была уверена, что если мы расстанемся, то у меня никого никогда не будет. И так в каждых отношениях», — делилась Юлия Ахмедова.

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ольга Дибцева рассказывала в «Вечернем шоу Аллы Довлатовой», что посещала курсы по соблазнению для женщин. Она признавалась, что ходила на тренинг, чтобы собрать материал для сценария к фильму. Девушке не понравилось то, какие мысли навязывают тем, кто проходит подобные мастер-классы. «Слава отца давила»: как сегодня выглядят и чем занимаются сыновья известных советских музыкантов Дети великих музыкантов времен СССР и современной России выбрали разный жизненный путь. Кто-то пошел... 16 октября 12:41

«Участницам курса внедряют мысль, что все проблемы женщин в том, что они боятся мужчин. Поэтому для того, чтобы переступить этот страх, нужно кинуться на них и неадекватно себя вести», — рассказывала Ольга Дибцева.

Звезда фильма «Холоп» призналась, что на курсах по соблазнению учениц заставляют быть похожими на девушек легкого поведения.

«Под видом тренингов есть настоящие тоталитарные секты, в которых женщин заставляли быть чуть ли не проститутками. Внедряют такую мысль, что проблема в боязни подойти к мужчине», — признавалась Дибцева.

С 2019 года актриса замужем за бизнесменом Романом Бочаровым. В этом же году Ольга Дибцева стала мамой — у пары родилась дочь Серафима.

Нюша

close 100% Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Летом 2021 года певица Нюша выложила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На нем она вместе с дочерью Симбой проходила «курсы по соблазнению». Певица включила лекцию тренера и засняла на видео, как ее дочь повторяет азы женского тренинга.

«Подними одну бровь, подними другую бровь, подними две брови, улыбнись, типа ты милашка», — рассказывал эксперт.

Нюша повторила за тренером все действия в отличие от своей дочери Симбы. Девочка предпочла просто улыбнуться.

Поклонники оставили комментарии под видео. Они написали комплименты Нюше и ее дочери. Многие отметили, что «курсы» очень полезные.

«Вот это лайфхак, возьму на заметку», — цитируют одного из поклонников актрисы журналисты The Voice.

С 2017 года Нюша замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. В июле того же года певица родила дочь — Серафиму-Симбу. В 2021 году Нюша стала мамой во второй раз — на свет появился сын Саффрон.