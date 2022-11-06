Как я смогла простить лучшей подруге роман с моим мужем

Читательница анонимно рассказала «Газете.Ru», почему смогла простить подруге отношения со своим мужем.

Я знаю, что одни назовут меня тряпкой, другие – сумасшедшей, но с начала всей этой истории прошел уже год, а я ни разу не пожалела о решении сохранить дружбу с той, что «увела» моего мужа. Мало того я не считаю, что его кто-то уводил – просто три взрослых человека приняли взвешенные решения.

Она мне как сестра

С Леной мы подружились в старших классах и с тех пор были не разлей вода, хотя после окончания школы разъехались на учебу в разные города, а позже – и в разные страны. Вживую мы виделись мало, но зато общались чуть ли не каждый день, постоянно созванивались, слали фото, обсуждали все самые важные события. В общем, скажу с уверенностью, что наши отношения были ближе, чем у большинства подружек, живущих через дорогу.

Да что там, когда я говорила, что Лена мне как сестра, я ничуть не лукавила – она была для меня членом семьи.

Смешно, что с моим мужем Аркадием за десять лет нашего брака Лена виделась всего один раз – на нашей свадьбе, где она была свидетельницей. Я несколько раз летала к ней в Черногорию, но каждый раз одна или с детьми, а когда она приезжала ко мне, Аркадий был в отъезде. Конечно, они знали друг про друга практически все – кто не обсуждал с мужьями подруг и с подругами – мужей?

В общем, когда Лена решила вернуться в Россию и попросила разрешения пожить у нас, пока не купит квартиру, я была уверена – с Аркадием они точно поладят. Но я и предположить не могла, насколько.

Солнечный удар

Аркадий отнесся к идее без особого восторга – мол, разве мало гостиниц и съемных квартир? Но я настаивала, что подруга поживет у нас – знала, что у нее сложности с деньгами. Сначала они с мужем общались довольно прохладно, но уже через неделю нашли общий язык и часто засиживались на кухне допоздна, когда я уходила спать: Аркадий работал дома, а мне рано нужно было на работу.

Однажды, вернувшись вечером, я увидела, что Лены дома нет, как и ее вещей. На звонки она не отвечала, а Аркадий был мрачнее тучи. Думала, они поссорились, но оказалось, наоборот, объяснились.

Они понравились друг другу еще на свадьбе, именно поэтому муж так не хотел, чтобы Лена у нас жила. Она же, хотя и почувствовала тогда то же, решила, что прошло слишком много времени и все в прошлом. «Она назначила свидание в секс-шопе, а потом расстроилась, что мужчинам нужно только одно» Мужчины и женщины анонимно поделились с «Газетой.Ru» историями о том, как им понравилась анкета... 21 октября 08:23

Когда они увиделись в аэропорту, это был солнечный удар. Оба испугались своих чувств и всячески скрывали их. Когда Лена поняла, что больше так не может, то сказала Аркадию обо всем и решила уехать. Он же, в свою очередь, решил, что не может без нее.

Первый месяц у меня был шок – никого не хотела видеть. Мужа выгнала к маме, наврав детям про командировку, а сама часами смотрела в одну точку. А потом пришло решение: от меня ничего не зависит. Да, я могу надавить, устроить сцену и заставить мужчину, который меня не любит, остаться со мной. Могу убедить подругу не видеться с ним.

А дальше что? Я не хочу держать силой, я хочу быть любимой. А если этого нет – пусть будут счастливы.

Откровенно говоря, с Аркадием мы последние годы были больше друзья, чем возлюбленные, так что все закономерно. Что касается Лены, разве она предавала меня? Встречалась тайно? Нет, она сама ушла. Горько, больно, но никто не виноват.

Через два месяца я поговорила с обоими, сказала, что не хочу жертв, пусть пробуют строить отношения. Если я встречу кого-то, то тоже буду счастлива.

Сейчас мы не то, что дружим, но нормально общаемся, я отпускаю к ним детей, я никого не проклинаю. Знаю, многие не считают, что это нормально, но по мне гораздо лучше отпустить, чем ненавидеть или обвинять людей в том, в чем нет их вины.